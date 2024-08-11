專家教路 跟運動痠痛講ByeBye

四年一度的體育盛事踏入尾聲，不少人做完運動後，都試過肌肉痠痛，嚴重者甚至搞到周身傷。其實以上問題都可避免及紓緩，今次請物理治療師莊子聰傳授當中竅門，齊齊開心做運動Keep Fit。

分辨急性與延遲性 物理治療師莊子聰表示，運動過後常會產生疼痛不適，根據時期、性質與源頭，可分為急性及延遲性痠痛兩種。急性痠痛屬創傷性，「拗柴」是常見例子之一，患者會立刻或者最遲1至2小時後感受到，輕微郁動也會感到痛楚，嚴重影響日常生活。這時可以冷敷處理，一般在疼痛受傷部位以5至10度的冰袋進行紓緩治療，大約10至15分鐘一個循環，有助消腫止痛減低創傷影響。

按壓拉伸帶走代謝物 延遲性痠痛則在運動過後12至24小時才出現，源於過度運動下無氧能量系統的刺激，產生大量無氧代謝物如乳酸，並積聚於肌肉內。而重複的肌肉用力，也會導致Microtear肌肉微撕裂和發炎，導致痠痛產生。他續道：「此時需要透過按壓、拉伸等方法滑動肌肉、筋膜，將導致痠痛的代謝物帶走，也可透過按壓止痛方式，將疼痛神經麻痹來減低影響。」

恢復跑加速血液循環 運動按摩手法有很多，例如在特定「壓痛點」維持1至2分鐘的定點按摩；用拳頭反覆來回按摩某一肌肉緊密位；用掌心按摩產生熱力幫助排走痠痛等。另外在疼痛部位用熱水袋或電熱氈，進行攝氏45度或55度熱敷，大約10至15分鐘為一個循環也能幫助肌肉止痛，促進血液循環。他提到：「跑步界流行恢復跑，顧名思義在長途的耐力運動訓練後，隔天再做一個主動式的輕量跑步訓練。雖然它不能夠排走乳酸，但可讓積聚在軟組織引致痠痛感的化學物，透過加速血液循環排掉。」

撰文：陳志滔

運動後可進行適量拉伸，把導致痠痛的代謝物帶走。 物理治療師莊子聰 滾法：用拳頭或硬物反覆來回於肌肉緊密位進行按摩。 常見的運動創傷包括十字韌帶斷裂，可透過充足熱身運動來減低傷患機會。 按壓：以手指按壓身體不同穴位，有助促進血液循環。 拉筋：跑步、踏單車等容易令大腿四頭肌痠痛，可如圖拉筋約15秒（重複4組）。 「恢復跑」原則是使用Zone 2（心率維持在每分鐘110到130下）配速，保持長慢呼吸跑約30分鐘。 冷敷：適合在急性創傷的情況下消腫止痛，以5至10度的冰袋冷敷10至15分鐘。