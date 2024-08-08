獅城水派對 食盡特色美饌

炎炎夏日，最想玩水降溫，好似韓國一年一度的濕身音樂節Waterbomb結合K-pop和DJ打碟，舞台上重量級藝人帶來勁歌熱舞之餘，台下觀眾亦會穿上火辣穿搭，拿起水槍感受水花四濺的夏日派對。今年音樂節走勻全世界，下一站將登陸新加坡聖淘沙（Sentosa），與大家一同狂歡「打水戰」。玩水聽音樂後更加要順道到附近的人氣餐廳品嘗地道特色風味，來個一站式吃喝玩樂！

法式夢幻 想體驗海底餐廳的夢幻享受，大可以來到「海之味水族餐廳Ocean Restaurant」也一樣體驗得到！這間東南亞首間兼且全球第3間海底餐廳，最大特色是毗連全世界最大水族館之一的S.E.A海洋館，可欣賞水族箱內1,000多種魚類、超過4萬條魚在水中游動。餐廳近期經過斥資改裝後，以全新設計的空間令人眼前一亮，風格簡約低調並帶有流線型設計，與海洋中的波浪互相呼應，深藍色調和銀色吊燈營造出浩瀚海洋的感覺。餐廳由法國米芝蓮二星主廚Olivier Bellin擔任行政總廚，選用90%以上海鮮均來自經過認證的漁場。午市提供4道菜和6道菜兩款套餐，晚市則提供8道菜套餐；菜式包括炸田雞腿佐香菜及大蒜醬汁，鮮嫩的田雞肉搭配醬汁，外脆內軟，顛覆以往對田雞的固有印象。還有經典的紅酒燉牛肉，新鮮和牛以紅酒醬汁燉煮，肉質鮮嫩入味。至於開胃小菜則有牛油果餡餅，酥脆的餅皮包裹着軟滑的牛油果忌廉，面層放有三文魚籽和雞蛋碎，層次豐富，令人齒頰留香。餐廳只提供50個座位和1間8人座的包廂，由於人氣旺盛，不想空歡喜一場就要提早預約訂座。

多元西餐 位於聖淘沙黃金地帶Siloso沙灘的Coastes海灘餐廳，以其寬敞露台、無敵海景和綠樹成蔭的布置而聞名，更有當地10大餐廳之一的美譽。餐廳為開放式設計，以木製桌椅和地板為主，並以白色為主色調，令整個空間散發清爽氣息，同時也與旁邊的熱帶海灘氛圍互相呼應。餐廳劃分為3個區域，分別是沙灘戶外區、木板區和海邊日光浴床區，各區亦有細分為附太陽傘和露天座位，可欣賞整個沙灘的海岸線全景，當中的海邊日光浴床區更設有舒適躺椅，並一直沿着海邊而建，可邊吹海風邊細味美食。餐廳主打西式美食和輕食，且菜式種類多樣化，除了開胃菜和酒類飲品之外，還有沙律、三文治、海鮮、意粉、漢堡包、薄餅和甜品等，不少食物更是賣相吸引，未放入口已令人垂涎欲滴。其中小食辣雞翼頗受歡迎，附有3隻雞翼和3隻雞錘，將雞肉炸過後再裹上甜甜鹹鹹的辣醬，酥脆的外皮肉質卻鮮嫩多汁，令人欲罷不能。必點的招牌菜當然少不了蒜香大蝦意粉，每條意粉都掛滿蒜香味，大蝦新鮮彈牙，飽肚又滿足。其他名菜還有牛油果大蝦沙律、海鮮意大利燉飯、安格斯牛肉漢堡包等。餐廳還供應多款雞尾酒和特色凍飲，美酒伴美食，消暑舒爽。

繽紛泰菜 位於聖淘沙的泰式餐廳Soi Social，主打糅合經典泰式料理和中菜的特色菜。餐廳裝潢極具清新感，滿眼都是盎然綠植，搭配綠色和木色調的長椅、馬賽克階磚等，營造出夏日度假氛圍，其中最大的亮點是設有開放式廚房，大家可以一睹每道菜式的烹調過程。餐廳由主廚Ian Kittichai領軍，年僅30歲的他已經被委任為五星級酒店行政總廚，同時也是當地首位獲得此職銜的泰國人，來頭不小。加上他本身為食譜作家和電視名人，對於炮製創意料理可謂是駕輕就熟，而且每道佳餚都結合泰國街頭小吃的概念，必試菜是紅咖喱烤鴨。烤鴨油脂分布均勻，而且皮脆肉厚、多汁不柴，搭配加入了香濃椰奶所調配的紅咖喱醬汁，香口惹味。另外還有火龍果炒飯，米飯選用泰國茉莉香米，加入火龍果打成的果汁快炒，色澤香艷，香氣十足。

除了賣相精緻的菜式外，餐廳亦有提供多種地道泰式甜品，例如杧果糯米飯、沙冰和特飲等，色澤鮮艷吸引，是視覺和味覺的雙重享受。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

牛油果餡餅是不錯的開胃小菜，搭配三文魚籽和蛋碎，層次豐富。 餐廳是東南亞首間海底餐廳，可近距離欣賞1,000多種魚類、超過4萬條魚在水中游動的美態。 辣雞翼雖然是小食，但亦分量十足，酥脆的外皮裹着甜辣醬汁，相當開胃。 餐廳面朝大海，可靠在日光浴床上，邊品嘗美食，邊享受迎面吹拂的徐徐海風，愜意自在。 辣椒蟹肉意大利飯用上新鮮藍花蟹入饌，並配上特製甜辣醬汁與米燉煮，辛香美味。 紅酒燉牛肉將新鮮和牛以紅酒醬汁燉煮，肉質鮮嫩入味。 米芝蓮二星主廚Olivier Bellin 牛油果大蝦沙律配上酸甜番茄和柑橘醬，清新爽口。 創意料理火龍果炒飯賣相精緻，色澤香艷。 餐廳配搭綠色和木色調的長椅、馬賽克階磚等，具有濃厚的夏日度假氛圍。 The Good People用上餐廳自家種植、可持續的薄荷葉及香草和果汁等調製，果香馥郁。 餐廳招牌菜之一的蒜香大蝦意粉，用上大大隻老虎蝦，配上特製濃郁蒜香醬汁，味道和口感都非常豐富。 這款Siloso Sling以伏特加為基調，帶酸甜果味，女生都啱飲。 餐廳主打菜之一的紅咖喱烤鴨，咖喱醬汁加入椰奶調配，濃厚惹味。