體驗留學好處 4大重點要注意

大學聯招公布結果，能夠獲心儀大學取錄固然值得高興，就算希望落空，也不用氣餒，大可放眼海外，體驗留學的好處。

1.慎選目的地 趁年輕走出Comfort Zone，接觸不同的生活文化，對個人成長有莫大裨益，而英語國家向來是本港學生留學的熱門選擇，同學在鎖定留學目的地前，應先考慮當地的生活環境，不妨參考由國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds公布的「2024最佳留學城市排名」，其中英國倫敦已連續第5年排榜首，澳洲有墨爾本（第4位）和悉尼（第7位）躋身十大，美加則以波士頓、蒙特利爾、多倫多、紐約的排名最高。由於該排名是根據每個城市的大學排名（University Rankings）、城市吸引度（Desirability）、僱主招聘活躍度（Employer Activity）、學費及生活成本負擔能力（Affordability）、學生評價（Student Voice）等幾方面進行評估，具備公信力。

2.留意認受性 海外大學眾多，以英國為例，約有130多間大學，普遍接受以DSE成績報讀，一般需考獲4+3+3的成績，同學應考慮自己希望報讀哪一科，再篩選自己有能力入讀的院校。另外，在選擇院校與課程時，必須確認該學歷是否在該國獲得認可。不少同學會參考QS及英國泰晤士高等教育（THE）的世界大學排名榜，但不要只看綜合排名，還要了解自己心儀學科的排名，並須一併考慮院校的辦學情況，包括理念、環境、對留學生的支援等。再者，位於大學排名榜前列的院校，入學競爭大，若DSE成績未算突出，或需先報讀相關大學提供的基礎班，成績達標後才可升讀學士學位。

3.英語須達標 另外，在報讀外國大學時，一般要求同學持有IELTS或TOEFL iBT的成績，兩者均為國際認可的英文能力考試，每月均有考期，不妨盡早報考。IELTS分為Academic test和General Training test，前者適用於計劃進入大學的人士，內容分為聆聽、閱讀、寫作、會話4個部分，總分是9分，如欲報讀大學學士課程，一般要求成績是6至6.5分。至於TOEFL iBT的考試內容亦分為閱讀、聽力、口語及寫作4個部分，總分為120分，而大部分院校要求成績為85分，但排名較高的學府，分數要求往往不會低於100分。

4.要顧及財力 除了語文能力外，經濟能力也是重要考慮因素，有科技公司曾就海外升學費用做研究，結果顯示，美國是全球最昂貴的留學地區，每年留學開支超過3.5萬美元（約27萬港元）；排名第二的新西蘭亦超過2.4萬美元（約19萬港元），而澳洲、加拿大及英國，分別名列第三、四及第六名。換句話說，同學必須有一定的經濟條件，或通過申請獎學金來減輕財政負擔。