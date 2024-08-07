香港大學附屬學院 接受網上及即場申請

第二十二屆畢業典禮

香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College）於2000年成立，為本港第一間社區學院，提供逾35項全日制副學士及高級文憑課程，以銜接本地教資會資助大學/自資學士學位或海外學位課程。今年新增「法律行政人員高級文憑」及「營養及食品科學高級文憑」課程，為業界培育人才。

學生升學表現理想 在2023年繼續升讀全日制學位的畢業生及學生中，逾2/3升讀八大教資會資助學位課程，而副學士畢業生及學生更有近1/3升讀本港三大（香港大學、香港科技大學及香港中文大學）*。學生升學表現非常理想，備受肯定。（*「三大」排名參照2025年度QS世界大學排名）

重視同學全人發展 學院十分重視同學的全人發展，因此提供不同類型的課外活動。學生輔導及個人發展服務團隊不時舉辦升學講座、諮詢服務及一對一模擬面試等活動，協助同學處理個人生活及學習上的困難，為升學做好準備。學院的「朋輩關顧計劃」會安排有經驗的師兄師姐與新生分享學習經驗，協助同學適應全新的學習環境及課程。

特設新生入學獎學金 另外，學院為應屆香港中學文憑試考獲優良成績的申請人設立獎學金，同學若成功入讀學院的課程，有機會獲得「新生入學獎學金」。去年，逾700名同學獲得總值超過1,000萬港元的獎助學金。學院將繼續幫助有需要同學，助他們發揮所長，爭取佳績。

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