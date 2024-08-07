報讀建造業課程 免學費有津貼 技能學歷雙軌發展

DSE早前經已放榜，相信一眾應屆考生都開始為升學安排作出規劃，而當中香港建造學院所提供的課程免學費、有津貼，更會為畢業生提供就業支援，為年輕人提供多一個升學選擇。

內容與時並進 多元人生、由你建造！除了傳統升學途徑，加入極具發展潛力的建造業亦成為近年畢業生的熱門選擇。隨着時代進步，建築工地環境已大為改善，各種創新建築科技更令行業升級轉型。為培育生力軍，香港建造學院提供全日制高等文憑（兩年制）、文憑（一年制）及證書課程（一年制），免學費、有津貼，讀書考牌雙軌發展。無論是中三、DSE畢業生或有意轉行人士，都可藉進修轉換事業跑道，把握建造業未來的發展機遇！

香港大小基建工程不斷，建造業機遇處處，為配合建造業數碼化轉型，學院的高等文憑、建造文憑及建造證書課程均已涵蓋建造業創新科技，包括建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、數碼工程監督系統（DWSS）等，以配合業界發展及市場需求。自問熟悉科技的年輕人，不要錯過這絕佳的發展機會，讀書期間每月可獲發3,600港元至4,800港元津貼，大大減輕經濟負擔，即看以下報讀方法。

‧DSE畢業生：高等文憑課程成為知識型建造管理人 若你於DSE考獲5科2級或以上，包括中、英、數，便可報讀「高等文憑課程」，4項高等文憑課程分別為屋宇建造監工、屋宇維修監工、土木工程監工及工料測量。課程為期兩年，包課堂培訓、工地實習及在職培訓，理論與實踐結合，教授學生施工管理及監督工程質素的知識和技巧，協助學生為入職及升學作好準備。完成兩年制課程後，可即時成為建造業工程管理人員或工料測量人員。

若有意繼續升學，學院課程接駁香港都會大學的建造管理及測量榮譽理學士、屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士或土木及環境工程榮譽工學士課程，可獲學分豁免。入讀University College Of Estate Management（UCEM）建造相關學科學位課程則最多可獲200學分豁免，更快完成學位，為擔任技術、督導及管理崗位做好準備。

‧中六畢業生：建造文憑課程兼顧就業及升學需要 「建造文憑課程」適合具備中六學歷的畢業生，提供10科涵蓋建造業主要工種，兼顧年輕人就業及升學需要，訓練學生成為知識型技工。完成為期一年的課程後，畢業生可參加「認可技術專才培訓計劃」，以學徒身份提升職業資歷，成為高級技工。若想繼續進修也不是問題，可以兼讀形式升讀「建造專門行業專業文憑」，奠定良好基礎，以配合將來的個人發展及進修需要。

‧中三畢業生：建造證書課程專業性備受認可 「建造證書課程」提供3科，分別是水喉、電力裝置及機械維修，涵蓋建造業主要工種，以配合行業需要的技術訓練為主。完成課程後，參加「認可技術專才培訓計劃」，一邊以學徒身份提升職業資歷，成為高級技工，一邊以兼讀形式升讀「建造文憑」，繼而再升讀兼讀制「建造專門行業專業文憑」課程，出路更廣。

Information

一、兩年全日制課程現正招生，有意報讀課程加入建造業人士或應屆DSE考生可即時網上報名！由即日起至8月31日，學院更開放即場報名及面試，申請人可於星期一至五親臨九龍灣院校（九龍灣大業街44號）或上水院校（上水鳳南路1號），面試合格可獲即場取錄！

課程名稱：建造證書（一年全日制）

基本入學要求：完成中三

每月津貼：$4,800

課程名稱：建造文憑（一年全日制）

基本入學要求：完成中六

每月津貼：$4,800

課程名稱：高等文憑（兩年全日制）

基本入學要求：DSE 5科達2級（包括中、英、數）

每月津貼：$3,600

查詢：2100 9000

WhatsApp：6642 9438

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