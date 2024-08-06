極尚觀光遊艇 坐擁無敵海景
浩瀚無垠的海洋，向來是大自然中極具號召力的景觀之一，亦讓無數人不惜一擲千金，希望擁有一艘豪華舒適的遊艇，近距離把迷人的海景盡收眼底。今次介紹的概念遊艇「Polaris」，可為船主帶來五星級的觀景體驗，還可作遠程航行，進一步探索海洋世界的波瀾壯闊。
可作遠程巡航
以北極星命名的「Polaris」，屬超級遊艇級別，由意大利船廠Cantieri di Pisa設計，造型受同廠的經典系列「Akhir」啟發，並採用鋼鋁混合結構的排水型船體，長48米，寬度則為9米。從預想圖所見，「Polaris」的船身以白色為基調，綴以多條黑線，勾勒出遊艇的硬朗輪廓，也凸顯其流麗順暢的線條美。
性能方面，「Polaris」專為遠程巡航而設，由兩台1,650馬力的V-12 MAN發動機提供動力，最高航速為16節，若保持10節的巡航速度，可航行4,000海里。
室內明亮開揚
說到「Polaris」的最大賣點在於觀景一流，而為了滿足用家的期望，設計師給遊艇蓋上大面積落地玻璃窗，令船艙變得像玻璃盒子，不但有利採光，令室內環境顯得明亮開揚，而且乘客置身室內，依然可以360°欣賞戶外景色。
另外，共有三層甲板的「Polaris」，有不少方便觀景的設計，特別是位於船尾的海灘俱樂部，除了地方寬敞，面積達150平方米，還要是三面開口，與大海無縫連接，可提供極佳的觀景視野，配合梳化、吊椅、按摩浴缸、戶外電影屏幕等設施，能令觀景體驗變得多姿多采。
同場加映
「典」雅之選：Mimer
出自瑞典遊艇設計公司Tillberg Design of Sweden的探險遊艇，長60米，一身乳白色，最大亮點在於每層甲板均裝設大面積落地玻璃，從預想圖所見，遊艇在晚霞的映襯下，像塗了一層薄薄的胭脂，玻璃表面則看到海水的倒影，意境醉人。
內部設計採用北歐盛行的斯堪地那維亞風格（Scandinavian style），融合了時尚及自然元素，以原木地板、木質家具等可持續素材，打造出一個簡潔、舒適的空間。另外，由於船艙被一大片落地玻璃覆蓋，有利採光之餘，乘客不論身處室內哪個角落都能把周邊的自然美景盡收眼底。設施方面，「Mimer」的主人套房配備私人露台和按摩浴缸，另有6間客房、健身室、桑拿房等設施，還可停泊直升機、存放潛艇、水上電單車等玩意。
「英」氣逼人：ECO-X
由英國新銳遊艇設計師Finn Berg構思的探險遊艇，旨在打造一個結合奢華體驗與環保理念的海上移動科研中心。根據預想圖，長63.3米的「ECO-X」，一身銀灰色，內部設計則採用日式極簡風格，以落地玻璃、條紋天花、木質地板、弧形家具、綠色植物等，營造開揚素淨的生活空間。
「ECO-X」的最大特色在於頂部設有伸縮式的全玻璃觀景升降機，可接載乘客到高處，360°俯瞰海景。與此同時，它又設有水下觀景休息室，置身其中，可以舒適地直擊神秘的水下世界。性能方面，「ECO-X」配備甲醇燃料電池推進系統，不但環保，其最高航速更達到14節。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：