極尚觀光遊艇 坐擁無敵海景

「Polaris」專為遠程巡航而設，若以10節速度巡航，航程可達4,000海里。（Cantieri di Pisa）

浩瀚無垠的海洋，向來是大自然中極具號召力的景觀之一，亦讓無數人不惜一擲千金，希望擁有一艘豪華舒適的遊艇，近距離把迷人的海景盡收眼底。今次介紹的概念遊艇「Polaris」，可為船主帶來五星級的觀景體驗，還可作遠程航行，進一步探索海洋世界的波瀾壯闊。

可作遠程巡航 以北極星命名的「Polaris」，屬超級遊艇級別，由意大利船廠Cantieri di Pisa設計，造型受同廠的經典系列「Akhir」啟發，並採用鋼鋁混合結構的排水型船體，長48米，寬度則為9米。從預想圖所見，「Polaris」的船身以白色為基調，綴以多條黑線，勾勒出遊艇的硬朗輪廓，也凸顯其流麗順暢的線條美。

性能方面，「Polaris」專為遠程巡航而設，由兩台1,650馬力的V-12 MAN發動機提供動力，最高航速為16節，若保持10節的巡航速度，可航行4,000海里。

室內明亮開揚 說到「Polaris」的最大賣點在於觀景一流，而為了滿足用家的期望，設計師給遊艇蓋上大面積落地玻璃窗，令船艙變得像玻璃盒子，不但有利採光，令室內環境顯得明亮開揚，而且乘客置身室內，依然可以360°欣賞戶外景色。

另外，共有三層甲板的「Polaris」，有不少方便觀景的設計，特別是位於船尾的海灘俱樂部，除了地方寬敞，面積達150平方米，還要是三面開口，與大海無縫連接，可提供極佳的觀景視野，配合梳化、吊椅、按摩浴缸、戶外電影屏幕等設施，能令觀景體驗變得多姿多采。

同場加映 「典」雅之選：Mimer

出自瑞典遊艇設計公司Tillberg Design of Sweden的探險遊艇，長60米，一身乳白色，最大亮點在於每層甲板均裝設大面積落地玻璃，從預想圖所見，遊艇在晚霞的映襯下，像塗了一層薄薄的胭脂，玻璃表面則看到海水的倒影，意境醉人。

內部設計採用北歐盛行的斯堪地那維亞風格（Scandinavian style），融合了時尚及自然元素，以原木地板、木質家具等可持續素材，打造出一個簡潔、舒適的空間。另外，由於船艙被一大片落地玻璃覆蓋，有利採光之餘，乘客不論身處室內哪個角落都能把周邊的自然美景盡收眼底。設施方面，「Mimer」的主人套房配備私人露台和按摩浴缸，另有6間客房、健身室、桑拿房等設施，還可停泊直升機、存放潛艇、水上電單車等玩意。

「英」氣逼人：ECO-X

由英國新銳遊艇設計師Finn Berg構思的探險遊艇，旨在打造一個結合奢華體驗與環保理念的海上移動科研中心。根據預想圖，長63.3米的「ECO-X」，一身銀灰色，內部設計則採用日式極簡風格，以落地玻璃、條紋天花、木質地板、弧形家具、綠色植物等，營造開揚素淨的生活空間。

「ECO-X」的最大特色在於頂部設有伸縮式的全玻璃觀景升降機，可接載乘客到高處，360°俯瞰海景。與此同時，它又設有水下觀景休息室，置身其中，可以舒適地直擊神秘的水下世界。性能方面，「ECO-X」配備甲醇燃料電池推進系統，不但環保，其最高航速更達到14節。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

室內設計由Parisotto + Formenton負責，融入各種棕色和白色的布置元素。（Cantieri di Pisa） 海灘俱樂部可配備梳化、吊椅、按摩浴缸、戶外電影屏幕等設施。（Cantieri di Pisa） 透過偌大的玻璃幕牆，可直擊室外的無敵景觀。（Tillberg Design of Sweden） 一身銀灰色的「ECO-X」，預計最高航速可達14節。（FINN BERG YACHT DESIGN） 大面積落地玻璃窗有利採光，亦方便觀景。（Cantieri di Pisa） 位於船尾的海灘俱樂部，三面開口，景觀一流。（Cantieri di Pisa） 健身室、桑拿房等設施應有盡有。（Tillberg Design of Sweden） 置身水下觀景休息室，海洋世界就在眼前。（FINN BERG YACHT DESIGN） 跟船體同寬的主人套房位於主甲板。（Cantieri di Pisa） 長60米的「Mimer」，是瑞典遊艇設計公司Tillberg Design of Sweden的得意之作。 船尾艙門可向外打開，為乘客帶來更大的活動空間。（Tillberg Design of Sweden） 頂部設有全玻璃升降觀景電梯。（FINN BERG YACHT DESIGN）