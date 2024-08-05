戶外用餐 開揚Chill歎

香烤三黃雞

本地三黃雞由醃製、熟成和慢烤用了4至5天，雞汁用雞骨、雞湯加洋葱等熬煮，米飯配以烤焗雞皮碎，油潤鮮香。

夏日天朗氣清，趁明媚天氣到戶外用餐，正合時宜。按心情選擇在法式戶外庭園悠閒歎香檳，又或是日式居酒屋開放式用餐區熱鬧歎串燒飲清酒，同樣夠Chill，靜靜地享受陽光氣息。

法式庭園 歐洲，露天咖啡店和餐廳比比皆是。中環米芝蓮一星法國餐廳早前為地下酒廊和戶外庭園進行翻新，藤椅配木枱，周邊更被多種綠色植物圍繞，綠草如茵，清爽舒適。置身其中，邊享用雞尾酒或葡萄酒的同時，邊品嘗由新任法國行政總廚Loïc Portalier打造的全新菜單，悠閒好享受。開胃菜之一的檸檬魚子醬蝦多士，以本地的蝦多士作靈感設計，蝦肉慕絲加咖喱粉拌勻，表面是檸檬魚子醬和法葱，軟滑微酸。巨型的菠蘿番茄切件輕炙，底層放松子、花生和番茄粒，羅勒醬汁加番茄水而成，入口酸甜有致。香口的炸飯糰內是Mimolette芝士，外脆內滑，滿滿肉香的韭葱冷肉批內有帕爾馬芝士和脆麵包粒，口感豐富。

鮮嫩三黃雞 人氣主菜首選香烤三黃雞，用上本地三黃雞醃過夜後熟成再慢烤，最後淋上雞汁享用，皮脆肉嫩，伴以拌雞皮的新潟米飯和沙律，分量十足。洋葱意大利餃子選用Comté芝士和洋葱作餡，再加點烤香的焦糖洋葱和核桃，口感豐富又香甜。升級版的辣黑布丁血腸配麵包和菊苣享用，微微的辛香和苦味混合，更加惹味。甜品有雲呢拿山核桃朱古力雪糕三文治，朱古力醬加入干邑和咖啡調味，配上一杯咖啡或雞尾酒，愜意作結。

（WhatsApp：5722 3269）

露天食串燒 日式居酒屋總是熱鬧非常，適合大班朋友食串燒飲番杯。灣仔新開的日本串燒料理居酒屋，室內選用實木和石材等天然物料裝潢，配柔和燈光和日本注連繩（稻草結繩），洋溢滿滿和風。而搶眼的半露天開放式用餐區，以窗台位置串連內外環境，旁邊是露天用餐區，外牆掛上和風燈籠，配以用啤酒及汽水箱風格設計的椅子，猶如置身日式大牌檔。菜單由日籍主廚下地敦師傅、高橋恒挸師傅和本地人馬超師傅聯合打造，為客人提供串燒、爐端燒及傳統和食。

種類豐富多元 日本燒鳥是不能錯過的美食，店內選用不同的雞隻製作，包括日本岡山縣森林雞、德島縣阿波尾雞和鹿兒島薩摩地雞，再上加本地的三黃雞和嘉美雞等，配從日本特別訂製的高溫電燒烤爐，讓食材瞬間燒熟又能保特肉汁。

除常見的雞腿肉、雞皮、雞肝、無骨雞翼尖和雞中翼等，店內還有雞背頂天、雞掌中寶、雞冠、提燈和橫膈膜等少見部位。此外，博多風味之選有用北海道夢之大地豚肉製作的生菜豚肉卷、福岡芫荽製作的日本芫荽豚肉卷和日本本菇豚肉卷等，配啤酒享用相當爽快。爐端燒菜單同樣有豐富的肉類和海鮮選擇，店內主打澳洲M7和牛不同部位，澳洲和牛橫膈膜肉排軟嫩而油脂平衡，肉味香濃。燒牛肋條配生菜韓風辣汁，又為味蕾帶來辛香的風味。海鮮則有鹽燒喜之次，特別選用約500克重的魚，零舍油潤鮮美。和食方面，創意配搭有八爪魚串大葉橄欖油墨西哥辣椒粉、半熟雞柳拌韓國醬和牛油果八爪魚拌山葵醬油等。飲飽食醉，來一口加了煙熏豬背脂的背脂雞鹽拉麵，既解酒又飽足。

（查詢電話：5968 0586）

夏日愛BBQ 喜愛戶外活動的法國人，來到夏天，經常約朋友和家人齊齊BBQ，無論是烤肉抑或海鮮，都是一項受歡迎的活動和美食。同時間，歐洲夏季正值八爪魚當造，將之變成烤八爪魚是夏天常見的菜式。另外，當地人亦會以番茄、茴香等入饌，打造清新消暑的美食。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

洋葱意大利餃子

Comté芝士和洋葱粒作餡，配核桃、醋珠啫喱、松露汁和焦糖洋葱，質感豐腴。 辣黑布丁血

大廚為這款傳統美食加添一點辣味，配麵包一起享用，濃而不膩。 澳洲和牛橫膈膜肉排

選用澳洲M7和牛，橫膈膜近背部位置，脂肪均勻又軟嫩，帶有濃郁牛味。 鹽燒喜之次

約500克重的喜之次簡單鹽燒，魚脂豐富、肉質柔軟，原汁原味。 戶外以和風燈籠配啤酒汽水箱風格的櫈子，觥籌交錯，熱鬧得很。 戶外庭園種滿植物，加上吊扇和藤椅，營造出開揚舒適氛圍。 菠蘿番茄

碟上先放好番茄、花生和松子混合的碎粒，配炙燒番茄及酸甜醬汁，酸甜有致。 背脂雞鹽拉麵

岡山縣森林雞熬煮湯底，配煙熏豬背脂和慢煮厚切雞叉燒，香濃又醒酒。 阿波尾雞手羽先

飼養80日以上的阿波尾雞，簡單鹽燒，雞肉帶淡淡鹹香和油香。 （左起）主廚下地敦師傅、

主廚高橋恒規師傅、馬超師傅 雲呢拿山核桃朱古力雪糕三文治

雪糕真身是雲呢拿忌廉，朱古力餅內還有松子和海鹽焦糖醬，甜美有口感。 行政總廚Loïc Portalier 雞背頂天

連接雞頸和雞背的位置，配日本愛媛縣伯方鹽或喜馬拉雅紫晶鹽品嘗，凸顯雞油香氣。 生菜豚肉卷

北海道夢之大地豚肉捲住宮崎玻璃西生菜，生菜沾滿肉汁，爽脆又甜美。 酸甜番茄適合做出夏日清新美食。