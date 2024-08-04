中醫教路 看舌頭知你幾健康

相信有不少朋友近排捱夜追看運動賽事，面對休息不足下導致的身體問題，原來單看舌頭也能略知一二！中醫認為看舌頭屬於「望聞問切」四診合參的「望診」部分，舌的不同位置對應不同的臟腑， 觀察舌和苔的顏色及位置可簡單了解身體出現甚麼毛病。請來註冊中醫師彭明慧教路，讓大家掌握看懂舌頭的技巧，從而對自己健康狀況有粗略掌握。

分布形態 各有含意 中醫望舌的「舌診」，是透過觀察舌質和舌苔的變化以診察疾病。彭醫師指舌苔以觀察其分布、形態和顏色為要，她先從顏色講解：「舌淡紅、苔薄白屬正常健康狀態。舌苔厚白代表濕盛體質，薄黃為濕盛微熱，厚黃為濕盛重熱。發黑則是熱病傷津、燥熱體質，多見於疾病嚴重階段。」不健康形態方面多見為厚苔、 膩苔及腐苔三種，她逐一說明：「舌苔偏厚的厚苔表示腸胃功能障礙、內有痰濕。膩苔是舌面罩着一層黏液成油膩狀，主痰濕及熱濁等。腐苔則如同豆腐渣堆積舌面，常見於食積、痰濁或炎症等病。」至於分布方面，分為舌尖（主心、肺）、舌旁（主肝、膽）、中部位置的舌中（主脾、胃）及根部位置的舌本（主腎、膀胱）。

偏紅少苔 心肝火旺 最近成為全城焦點的男子花劍金牌得主張家朗，當其伸脷慶祝時，亦不禁被坊間「舌診」一番。彭醫師目測張可能有濕熱情況，她解釋：「若舌色偏紅、苔雖厚、偏黃涸，但位置僅出現在舌中和舌根部位，舌邊並無齒痕，即指雖有濕熱情況，但症狀似是熱症較傾向於脾胃和膀胱臟腑，相信應伴隨怕熱、口乾、眼澀、小便濃黃、腹瀉便乾或便秘等症狀。」她補充若舌邊和舌心較紅且少苔，即代表心肝火旺，陰虛津少，很大機會是潛藏性帶有壓力而成肝氣鬱滯，肝鬱化火，整體而言應屬熱症。

注意飲食 放開胸懷 彭醫師謂舌苔厚、舌頭偏紅的情況相當普遍，要着手改善的話，應少食肥甘厚味（如糯米雞、扣肉、炒牛河等）、辛辣燥熱（如燒烤、水煮、薯片等）、冷飲寒食（如凍飲、沙律、雪糕等），藉以減少損傷脾胃。另外，中醫認為「思傷脾」，所以要放開心懷、疏肝養心。她推介飲用以綿茵陳、白朮、桑葉、杭菊花、夏枯草、鈎藤及大棗煲製的清肝安神茶。亦不妨多按壓照海穴及曲池穴，前者滋陰清熱、具有吸熱生氣作用，後者則利濕解毒、清脾胃鬱熱。

撰文：林登麗

部分圖片：互聯網

正常健康狀態的舌頭色淡紅、苔薄白。 熱症傾向於脾胃和膀胱臟腑，會伴隨腹瀉便乾或便秘等症狀。 屈肘成直角，曲池穴在肘橫紋外側端與肱骨外上髁連線中點位置。 舌苔厚黃代表濕盛重熱體質。 壓力會導致肝氣鬱滯，肝鬱化火，令舌邊和舌心偏紅。 可利用夏枯草、杭菊花、桑葉及大棗煲製清肝安神茶。 從舌頭觀察，張家朗很大機會是潛藏性帶有壓力而成肝氣鬱滯。 扣肉、炒牛河等宜盡量少吃，減少脾胃負擔。 註冊中醫師彭明慧