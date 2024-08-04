鐵塔相伴 潮玩夏祭Night Pool

日本近年掀起了夜間泳池（Night Pool）的風潮，擁有避免曬傷的優點，同時又不乏特色布置來增添打卡效果。今個夏季當地不少酒店紛紛推出Night Pool，最具話題性莫過於找來時尚雜誌負責企劃的夜間泳池，在東京鐵塔當背景下，將泳池及夏祭元素結合起來，炮製又潮又好玩的繽紛派對！另外當地兩間五星酒店亦各有自家賣點的Night Pool，無論喜歡玩樂抑或游水都適合體驗一番。

燈籠求籤 聯乘美味 由時尚雜誌《CanCam》負責企劃的CanCam Night Pool自2016年開辦以來，每年夏天都成為話題。今年再度選址東京王子大飯店（Tokyo Prince Hotel）的Garden Pool登場，即日起至9月23日每天下午5時半至9時舉行。今年的主題為「Electro緣日」，將泳池和夏祭結合起來，主場景擺放着充滿懷舊氣息的日本燈籠，甚至有免費求籤位置。泳池內有可愛的鶴形及貝殼形浮床和LED球，此外更有大量彩色波波打造成的「兒童池」，能夠輕易拍出靚靚相片。於草地位置停泊的美食車提供酒店聯乘《CanCam》的食物和飲品，例如火腿牛油果三文治、充滿屋台氣氛的水果糖串、以及用金魚缸形狀容器盛載的特飲。想在酒店住宿的話，也有Night Pool連住宿方案，最特別是《CanCam》監修的主題房，房間以紫、藍、粉紅為主色，更備有燈飾打卡位和可愛的拍攝道具，可以大影特影。晚間泳池只限18歲或以上人士入場，入場費每位¥6,800（約HK$340）、房間住宿方案（2位）每晚¥24,102起（約HK$1,205）。

豪華座位 暢飲香檳 說起Night Pool，不得不提位於千代田區的Hotel New Otani Tokyo。該酒店的戶外泳池Garden Pool規模在東京都酒店中屬數一數二，而且更被廣闊的日本庭園所包圍，早已享負盛名。1999年泳池破天荒推出Night Pool作招徠，成了夜間泳池的始祖，令人氣再翻一番。今年酒店即日起至9月7日每晚6時至10時開放Night Pool，適逢酒店開業60周年，客人毋須提前預訂，亦無時間限制可玩足4小時。這裏的夜間泳池除了有水底燈光營造夢幻效果，逢周五更會播出新進DJ炮製的音樂，氣氛相當熾熱。與此同時，泳池旁的上層甲板提供3種類型的豪華座位讓泳客攤抖，其中焦點是每日限定1組、最多可容納5人的Super Cabana，小屋內設有舒適的梳化，並有香檳等飲品任飲，非常梳乎！意猶未盡的話，於8月9至11日更特別推出營業時間由晚上10時至12時的Midnight Pool，讓大家玩得更盡興。入場費住客每位¥7,000起（約HK$350）、非住客每位¥18,000起（約HK$900）。

特色方案 有食有住 東京台場日航大酒店的泳池Grand Blue因前臨彩虹橋及東京灣的壯觀景色而備受歡迎，即日起至9月1日晚上5時至9時開放的夜間泳池更可欣賞漂亮夜景，吸引不少人到此一「游」。酒店今年推出多款住宿及餐飲連夜間泳池入場券的方案，住宿方案可選海灣景樓層（20至24樓）或一般樓層，前者部分客房更可望到彩虹橋景色。餐飲連夜間泳池的方案同樣吸引，當中有於酒店餐廳The Grill on 30th享用午餐，並包含新鮮杧果製作的甜品自助餐，天時暑熱就最啱食！另外亦可選在The Lobby Cafe享用與服飾品牌any SiS聯乘的桃子下午茶套餐，以當造桃子為主角的各款鹹點或甜點賣相可愛，例如有靈感來自連身裙的桃子慕絲，非常適合打卡。還有於Garden Dining享用夏威夷主題的自助午餐，提供種類豐富的串燒、蓋飯、海鮮、生果等，讓人大快朵頤。晚上於泳池暢泳一番後，可在池畔享用各式小食及飲品，感受夏日獨有的魅力。Night Pool入場費每位¥6,000起（約HK$300）、住宿連Night Pool（2位）每晚¥47,280起（約HK$2,364）、餐飲連Night Pool每位¥8,000起（約HK$400）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

由特色浮床、LED球及大量彩色波波打造成的「兒童池」，色彩繽紛，非常適合打卡。 場內同時有免費的求籤位置。 部分特飲採用金魚缸形狀容器盛載，觀感特別清涼。 Night Pool除了有水底的夢幻燈光效果，逢周五更播出DJ炮製的音樂。 Grand Blue泳池可欣賞到彩虹橋及東京灣的美麗景色。 樓高30層的東京台場日航大酒店，提供882間客房。 泳池內有可愛的浮床，可用來作道具拍攝。 今年更首次設有時下十分流行的4格相片拍攝裝置。 Night Pool連住宿的方案有《CanCam》監修主題房供選擇，備有燈飾打卡位和可愛的拍攝道具。 每日限定1組的Super Cabana，小屋內設有舒適的梳化，收費¥135,000起（約HK$6,750）。 客房很有空間感，選擇海灣景樓層的住客可保證入住20至24樓的高樓層。 Night Pool主題為「Electro緣日」，主場景擺放着充滿懷舊氣息的日本燈籠。 現場設有美食車，提供酒店聯乘《CanCam》的食物和飲品。 Garden Pool是東京都酒店內面積最大泳池之一，洋溢悠閒度假氛圍。 在池畔餐廳Outrigger除供應啤酒，還有消暑水果沙冰及雞尾酒。 The Lobby Cafe供應與服飾品牌any SiS聯乘的桃子下午茶套餐，全部美點的外形都好可愛，啱晒相機先食。