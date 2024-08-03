SOLLEI豪奢概念未來開篷美學

很多豪華汽車品牌都有推出專屬客製化服務，最近通用汽車集團旗下的Cadillac，藉着新發表的2+2純電動開篷概念車型SOLLEI，透過豪奢設計新點子，探索未來客製化的更多可能性，同時展示品牌的匠心工藝。

2+2座位 動感優雅 SOLLEI是基於4座位純電動旗艦超豪華概念房車CELESTIQ，進一步開發而成的最新2+2座純電開篷概念車。一方面將硬頂換成軟篷頂，並起用銑削拉絲鋁製前擋風玻璃框架，配合低尾設計令車身顯得更低矮和細長。另一方面將4門設定變成2對長車門，營造出動感優雅的比例。值得一提是，它跟CELESTIQ一樣棄用了傳統門把，改以隱藏式車門開關來取代，實現簡潔的車側輪廓。不同的是設計團隊因應開篷設計將它藏在緊接長車門後方、尾沙板的肩線對上近車窗位置。

奶黃車色 匠心工藝 廠方刻意採用上世紀60年代經典車型Series 62 Convertible的奶黃（Manila Cream）車色手工噴漆，配上獨特的Daybreak霧鋁銀色軟篷布料，突出客製外色的無限可能性。此外，豪華車廂每個細節都經過精心設計和手工打造，傳達Art of Travel「旅行的藝術」設計美學，彰顯品牌匠心細作工藝。當中最引人注目的莫過於廣泛應用在椅背，以至貫穿前後排內門板及控制台，均使用經手工切割和開孔處理的多種原色天然木材，配以Aurora極光金屬色條手工鑲嵌的太陽條紋飾面。至於包裹座椅的皮料則採用奶黃色優質Nappa皮革，配合獨特的穿孔和絎縫，營造出微妙的日出變化和陽光四射效果。

舒適寫意 駕乘享受 控制台的充電墊和車門儲物格起用與MycoWorks合作、以突破性的Fine Mycelium菌絲體專利技術製造的創新生物基物料來代替動物皮革；並於靠近地台的部分採用跟軟篷頂顏色極匹配的Bask淺色「粗呢」織物覆蓋，營造輕鬆寫意、溫暖舒適的乘坐空間。其他配置方面，SOLLEI除了設有橫跨整個錶台的55吋長屏幕組、提供126種顏色選擇的氣氛燈、前及後斜置觸控式屏幕外，還在後排2座椅之間加設小雪櫃，備有電動玻璃門、水晶玻璃瓶及酒杯，將休閒與旅行無縫融合，提升駕乘出行體驗。

本地車訊：iX2 xDrive30 M Sport Edition純電SAC駕到 寶馬（BMW）的純電動車系列選擇多，包括最近引入香港的iX2，它屬廠方第一款Sports Activity Coupé（簡稱SAC），即是糅合SUV和Coupé設計的運動型轎跑SUV。雖然它跟iX1的底盤和不少硬件相同，但其車頂線條設計，尤其是全景玻璃天窗後面部分，採用了來自Coupé的斜背輪廓和比例。尾部輪拱和肩部位置都拱起外拋，配上M尾翼及尾泵把上的M後裙板等，整體外形設計更顯跑格，風阻系數低見0.25Cd。今次拍攝的四驅版xDrive30 M Sport Edition，啟用Boost模式後最大馬力達313hp，最大扭力為494Nm。其64.7kWh高壓鋰電池組提供417~449km（WLTP）續航里程，以130kW DC直流電10~80%快充僅需29分鐘；以11kW AC交流電0~100%充電約需6.5小時。

撰文：林登麗

線條豐圓的尾部，配上獨特尾燈及尾下擾流設計，擁有高識別度。 車廂每個細節都經過精心設計和手工打造，傳達Art of Travel「旅行的藝術」設計美學。當中椅背的太陽條紋飾面，採用多種原色天然木材，配以Aurora極光金屬飾條手工切割和鑲嵌。 中控台設有橫跨整個錶台的55吋長屏幕組，下方另有觸控面板。 尾部輪拱和肩部位置都拱起外拋，外形更添動感，風阻系數低見0.25Cd。 Manila Cream奶黃車色手工噴漆，配上獨特的Daybreak霧鋁銀色軟篷布料。 全車座椅以奶黃色優質Nappa皮革包覆，配合獨特穿孔和絎縫，營造日出變色和陽光四射效果。 於前排兩座之間加入水晶旋鈕，可打開其後方儲物櫃的木飾蓋。 M Sport Edition版配備Boost功能，啟動後可提供10秒的額外馬力。 車門開關隱藏在肩線對上位置。 後排座椅之間特設一個配備電動玻璃門、水晶玻璃瓶及酒杯的小雪櫃。 引入香港的iX2備有頭驅版eDrive20及四驅版xDrive30，兩款都是M Sport Edition，今次拍攝的屬後者。 雖然用上斜背設計，但後排乘坐空間不俗。