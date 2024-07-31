大阪歎超離地露天風呂

不少人到日本旅行，都想一嘗邊享受露天風呂，邊欣賞眼前絕景的滋味。當地近期有多間附設話題露天風呂的酒店開業，其中剛於7月在大阪市北區新地標大阪堂島濱Tower內開幕的酒店，便於31樓、離地127.462米設有「建築物內最高無邊際露天風呂」，泡湯同時將大阪繁華景象盡情飽覽。另外神奈川和靜岡縣亦各有附設驚喜露天風呂設施的酒店翻新登場，令人想先住為快！

健力士認證 俯瞰御堂筋 矗立於大阪市北區的大阪堂島濱Tower樓高32層，高約143m，是一幢集商場、酒店、辦公大樓於一身的綜合建築。其中17至31樓便由提供548間客房的Candeo Hotels大阪The Tower進駐。該酒店最矚目設施莫過於31樓的水療中心Sky Spa，內裏設有被健力士世界紀錄大全認證的「建築物內最高無邊際露天風呂」，分為男湯及女湯，前者向東南邊、後者向西南邊，身處其中可將該市最主要道路御堂筋盡收眼底，天氣好時甚至可遠眺大阪城。水療中心內同時另設內湯、水風呂及桑拿房，設備齊全。客房面積由24至75平方米不等，共有9種房型，均安裝特大玻璃窗方便賞景。別錯過位於17樓的The C's~Sky Dining~餐廳，供應全天候自助餐，包括多款正宗意大利菜，另有日式、美式和素食等選擇。此外，酒店設有Candeo Hotels品牌旗下首個行政酒吧Lounge，為指定樓層住客提供酒類飲品及輕食等服務。房價每晚¥23,490起（約HK$1,175）。

客房獨享 源頭泉水 神奈川縣箱根町是深受旅客歡迎的觀光地，貪其環境清幽，到處都有翠綠景致。當地宮城野區早前有新度假溫泉酒店nol hakone myojindai開幕。酒店前身為會員制酒店東急Harvest Club 箱根明神平，現共有39間客房，分為6種房型，面積由30至52平方米不等，焦點有附設露天風呂的客房，住客可在信樂燒陶瓷浴缸中，邊浸泡箱根十七湯之一的宮城野溫泉源頭泉水、邊俯視箱根的自然風光。酒店同時設有使用溫泉水的大浴場和室內池，另外備有高溫乾桑拿及帳篷桑拿。酒店大堂Lounge的飲料區供應自家製排毒水、咖啡、紅茶和花草茶等超過10種任飲飲料，並提供保溫杯讓住客帶上飲料到室內池等享用。至於用餐，酒店有意大利餐廳crescita，主打箱根及周邊產地的時令食材，更會選用酒店自家農場所收穫的新鮮蔬菜，炮製多款佳餚美饌。房價每晚¥46,400起（約HK$2,320）。

翻新重開 日式裝潢 熱海是靜岡縣的知名溫泉勝地，坐落在當地山腰上的溫泉度假酒店馥府熱海開業於2007年，早前經歷半年時間的休館整修期，重新裝修客房、露天浴池和餐廳等設施，並剛於今個月月中重新開幕。酒店提供32間客房，共有6種房型，客房以日式房屋為設計風格，採用大量木製家具、大地色裝飾和柔和燈光，營造出舒適自然的質樸氛圍，最大特點是所有客房均附設天然溫泉水的露天或半露天風呂，其中1樓Luxury Suite更設有花園和蒸氣桑拿房。另外，酒店的露天浴場新添置了蒸氣桑拿供住客使用，享用完畢更可坐在一旁的椅子上感受微風和周邊自然氣息。膳食方面，酒店設有「日本料理白乃一重」和「鐵板燒緋乃司」兩間餐廳，前者必食包含黑毛和牛跟熱海海鮮代表金目鯛等的滋味套餐。而酒店翻新後，餐廳所有座位都改為私人包廂，確保客人用膳時的私隱。房價每晚¥120,800起（HK$6,080）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

酒店客房採用典雅米白色和木質調設計，玻璃窗更伸延至天花。 桑拿室配備芬蘭品牌iki的桑拿爐。 酒店所在的大阪堂島濱Tower，距離Osaka Metro淀屋橋站僅6分鐘步程。 部分房型附有露天風呂，可享用宮城野溫泉的源頭泉水。 大堂Lounge供應逾10款飲品，並提供保溫杯讓住客帶上飲料到室內池等享用。 酒店另有露天浴場，享受在自然環境包圍下的泡湯樂趣。 The C’s~Sky Dining~是一家全天候餐廳，早、午、晚餐均採用自助餐形式。 酒店設有Candeo Hotels品牌旗下首個行政酒吧Lounge。 酒店前身是1993年開業的會員制酒店，早前完成翻新重新登場。 酒店一大特色是擁有多元化溫泉設施，例如有全天候室內溫泉池。 酒店提供32間客房，翻新後採用日式房屋的設計風格。 餐廳的套餐包含黑毛和牛等滋味食材。 餐廳主打以嚴選食材烹調的正宗意大利自助餐。 酒店多個樓層均可俯瞰御堂筋由梅田直通難波的情景。 共有6種房型，圖為最多可容納4人的Deluxe Onsen Twin & Tatami。 餐廳主打當地時令食材炮製的多款美食。 所有客房均設有私人風呂，隨時可放鬆身心。