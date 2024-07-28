夏日速成 零黑頭無瑕肌

夏天一到，各種皮膚煩惱相繼爆發，其一是高溫導致皮膚油脂分泌異常旺盛，令黑頭問題更猖獗，密麻麻的黑點霸佔了毛孔，十分礙眼。而且一旦用錯方法清理，還會令皮膚受損兼敏感泛紅！不妨試試近期在社交媒體爆紅的溫和去黑頭大法，即使是「士多啤梨鼻」亦能回復光滑平整，輕鬆打造零毛孔的「無瑕肌」！

處理不當 發炎粗大 黑頭是一種開放性粉刺，當皮脂腺分泌的油脂不能及時排出，便會堵塞於毛孔開口處，並與皮屑、細菌混合形成角栓，其表層油脂因暴露於空氣而氧化發黑，成為積聚在毛孔中的黑頭。為求快速清除，不少人用粉刺針或徒手擠出黑頭，但若雙手和工具未經消毒，或用力過度兼手法不正確，會令皮膚紅腫、感染，繼而使該處皮膚變得敏感易紅。坊間流傳以牙膏、鹽、雞蛋清去除黑頭，同樣容易造成皮膚刺激、發炎。另外，利用黏力將黑頭扯下的黑頭貼產品，撕拉時會導致肌膚鬆弛，繼而使毛孔愈來愈粗大。

內地追捧 以油溶解 想有效地去除黑頭粉刺，不妨參考備受內地社交平台追捧的「以油溶油」方法。先以熱毛巾敷臉約3至5分鐘令毛孔張開，然後在乾手乾臉狀態下，以卸妝油打圈按揉鼻子、下巴，藉着軟化角質令原本頑固的黑頭變得鬆動。印走殘留卸妝油後，濕敷能疏通毛孔的水楊酸棉片約3分鐘，接着在鼻子和鼻翼兩側敷上厚厚的清潔泥膜來吸附黑頭，待15分鐘後以濕水毛巾擦拭乾淨，並用牙線將餘下浮出來的黑頭輕輕刮掉，再敷上經冷凍的鎮靜紓緩面膜來收細毛孔便大功告成！此方法建議每月進行2至3次。

專家教路 懶人洗臉 只要日常護理得當，同樣可將黑頭粉刺拒之門外。韓國皮膚科醫生李藝恩於社交平台分享了韓國女生愛用的懶人清潔法，每周只需實行2至3次，就能打造跟韓妹一樣的細緻水光肌。先以溫水潑洗臉部約20次令毛孔打開，然後將潔面乳和清潔泥膜以1：1比例在手心均勻混合，再像洗臉般塗抹上臉，並特別在T區、下巴、鼻翼兩側等黑頭、粉刺多發部位輕輕打圈按揉60秒，最後用溫水洗淨即可。堅持一段日子後，便會看到原本的「士多啤梨鼻」回復光滑平整。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網

黑頭貼利用黏力將毛孔中的黑頭扯下，但每次撕扯都會導致肌膚鬆弛。 以卸妝油打圈按揉鼻子、下巴，可軟化角質令黑頭變得鬆動。 先以溫水潑洗臉部約20次，預熱肌膚令毛孔打開。 用粉刺針或徒手擠出黑頭，不但不衞生，用力過度還會令皮膚紅腫。 用牙線刮走黑頭後，再敷上經冷凍過的鎮靜紓緩面膜收細毛孔。 將潔面乳和清潔泥膜以1：1的比例均勻混合後塗抹上臉，打圈按摩60秒後用溫水洗淨。 出動熱毛巾敷臉約3至5分鐘，利用熱力令毛孔張開。 內地女星張儷靠「以油溶油」進行定期清潔，打造零毛孔肌膚。 韓國皮膚科醫生李藝恩