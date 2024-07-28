換浴衣坐河邊 京都納涼床優雅消暑

炎炎夏日最適宜到訪日本京都市，事關該處有很多納涼活動，首選必定是有關西夏之風物詩之稱的納涼床（又稱川床），簡單講就是餐廳和茶館在河邊或附近設置座席，讓大家邊吃喝邊靠近清涼河水消暑降溫。位於該市左京區貴船町便有餐廳推出了特色方案，讓大家穿上浴衣在納涼床上用餐兼打卡，既涼快又優雅。另外同市兩間豪華酒店亦各有特別的納涼住宿方案，就算炎夏都感覺透心涼！

面對瀑布 靠近水面 京都三面環山，以其盆地特有的高溫而聞名，不過前往有「京都內廳」之稱、位於洛北地區山間峽谷的貴船町，卻有另一番光景。其清澈的山澗沿岸可看到並列着十多家料理店的納涼床，相比京都市中心，有清涼河水流過的納涼床溫度低約10℃，就像開着天然冷氣機般涼爽。據講納涼床的歷史源自大正時代，當時人們愛將摺櫈放在河裏並將腳浸入水中降溫，發展下來成了現時由餐廳或茶館提供飲食的面貌。其中位於貴船神社附近的餐廳貴船莊，其納涼席設於大型兩層瀑布旁邊，水流拍打岩石的聲音加上涼爽的微風吹過，令人心曠神怡。而且使用的桌子比一般桌子低7厘米，讓食客盡量靠近水面，部分座位甚至伸手便能觸碰溪水。餐廳即日至9月下旬供應多款川床料理，包括有京懷石「清流會席」，還有鱧魚涮涮鍋、牛涮涮鍋、石火燒御膳等，甚至有玉手箱膳可選。想更投入感受箇中情懷的話，不妨選擇浴衣散步方案，店內備有20多款浴衣供租借，用餐完畢可繼續穿着浴衣到附近的貴船神社參拜及體驗水占卜。 清流會席每位¥18,000（約HK$900）、浴衣租借每位¥ 6,000起（約HK$300）。

貴族享受 乘屋形船 京都嵐山曾經是平安貴族的別墅區，亦是他們的避暑勝地。設於該觀光地的星野集團旗下酒店虹夕諾雅京都，即日起至8月31日推出的「奧嵐山之納涼滯在」住宿方案，帶來貴族般的特色消暑安排。這個兩日一夜的方案讓你Check-in後先前往納涼床，邊賞瀑布邊享用特調飲品紅紫蘇汁。之後在空中茶室細味以炸蟹、幼香魚等時令食材炮製的晚餐，據說平安時代的貴族們在宅邸的庭院中興建「釣殿」，可邊吃飯邊納涼，而空中茶室就有「釣殿」的影子。重頭戲是翌日早餐後坐上酒店專用的屋形船「翡翠」，在嵐山漂亮景色加上微風吹拂下，品嘗以錫製容器奉上的柑橘及葛糖漿刨冰，昔日平安貴族也是用此方法盛載刨冰，有助保持冰凍。逢周六、日晚上更會在花園舉行觀賞雅樂的演奏會，日本古樂器笙及篳篥的旋律伴隨着蟬叫和瀑布的聲音，是夏夜獨有的妙韻。房費每晚每位¥49,995起（約HK$2,500），方案費用每位¥99,220（約HK$4,961）。

美景當前 設施豪華 位處京都北部鷹峯山麓的度假村Roku Kyoto，坐擁宏偉壯闊的山脈景致，並鄰近金閣寺及二条城等名勝， 設計團隊以日本文化和工藝美學為創作靈感， 採用日本傳統元素裝飾酒店。由於酒店所在的位置鄰近河川紙屋川，夏季限定設有「溪涼床」，讓你在樹蔭及潺潺流水陪伴下用餐。酒店即日起至9月30日推出「溪涼床京會席午餐住宿方案」，午餐在「溪涼床」上享用名為「涼風鈴音」的京會席料理，包括燒鮎魚、鱧魚涮涮鍋等夏日美食。度假村提供114間客房與套房，房間設有大玻璃窗，可以欣賞到鷹峯三山獨有的壯麗自然景觀。其中庭院客房附設半露台，水療客房與套房則搭配全露台，讓住客走到戶外享受涼風。酒店同時設有京都唯一的天然溫泉泳池，也別錯過餐廳TENJIN期間限定供應的「夏日熱帶下午茶」，甜點及鹹點使用杧果、菠蘿、蜜桃及椰子等時令水果製作，另外更供應兩款口味的「夏麓冰」，消暑至極！方案（2人入住）每晚¥134,500起（約HK$6,725）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

納涼床上的桌子比一般桌子低7厘米，非常靠近水面。 用餐完畢可繼續穿着浴衣到附近的貴船神社參拜及拍照。 早餐在房內享用，包括行政主廚嚴選的時令魚類西京燒、豆皮、溫泉蛋等，同時欣賞眼前流過的大堰川美景。 「涼風鈴音」京會席料理使用時令食材炮製多款夏日美食。 Roku Kyoto裝潢布置兼備了奢華與古樸氣息。 納涼床位於大型的兩層瀑布旁邊，視野分外壯觀。 坐上酒店專用的屋形船「翡翠」，享用以錫製容器盛載的刨冰，是盛夏納涼最佳活動。 逢周六及日晚上會舉行觀賞雅樂演奏會，可見識日本古樂器笙及篳篥的妙韻。 兩款夏麓冰分別有白桃口味（左）及杧果口味，各售¥4,048（約HK$224）。 豐富的清流會席，最特別是將鹽烤香魚串成游泳的姿態。 Check-in後到納涼床上享用特調飲品紅紫蘇汁，味道清新。 「溪涼床京會席午餐住宿方案」讓你在樹蔭及潺潺流水陪伴下用餐。 房間設有大玻璃窗，可以欣賞到鷹峯三山獨有的壯麗自然景觀。