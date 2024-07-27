1800匹天價超跑陀飛輪儀錶工藝

當提起陀飛輪（Tourbillon），很多人第一時間會聯想到精密的機械式腕錶，不過最近大家口中的陀飛輪多了一個新含義，指的是法國手工超跑品牌Bugatti新開發的Tourbillon。其不僅坐擁1,800hp超強馬力，還配備精密機械式陀飛輪儀錶，售價由380萬歐元起（未連稅折約HK$3,222萬起），無論性能、工藝和車價都再創巔峰。僅限量生產250輛，預計最快於2026年交付。

V16引擎混合動力 隨着Tourbillon誕生，代表Bugatti正式由Veyron和Chiron擔綱動力核心的8.0L四渦輪增壓W16引擎時代，步入8.3L自然吸氣V16引擎主導的新世代。車載由8.3L自然吸氣V16引擎、2前1後電馬達及8前速雙離合器波箱組成的全新混合動力傳動系統，綜合馬力達1,800hp。其中1,000hp來自在Cosworth幫助下設計、由輕質材料製成僅重252kg的新開發V16引擎，800hp則來自3具高效電馬達。

最大特色是保留自然吸氣燃油引擎的機械感覺，在全油門下達9,000rpm紅線時，迸發令人驚嘆的引擎聲浪之餘，同時結合逾3,000Nm即時扭力的電馬達，在四輪驅動和全扭力向量控制下提供極致的牽引力和敏捷度。完成0~100km/h和0~300km/h加速分別只需2秒和少於10秒，極速被電子鎖定為380km/h；若選配Speed Key則可達445km/h。負責供電給3具電馬達的是25kWh油冷800V電池，安裝於新一代T800碳複合材料製的全新底盤平台結構中央，可提供逾60km（WLTP）純電續航力。

嶄新尾翼專利設計 車身設計採用新比例並降低了車頂線，兩側經典的品牌弧線彎曲度更大，令側面輪廓更添動感。每個表面、進出氣口和棱線更經過精雕細琢，確保符合空氣動力學之餘，兼可滿足混合動力傳動系統全速運轉時的散熱需求。像標誌性的馬蹄形面罩，不僅面積更闊大，還巧妙地跟頭冚上通風口形成一個超高效冷卻系統，引導空氣通過頭冚導出，增強前部下壓力。頭燈位置特別配上飛翼式沙板，能有效將頭燈下方氣流也一併引進兩側進氣口，藉此增加進氣口空氣流量。

至於尾部有兩大專利設計，包括受賽車運動啟發的主動式尾翼和特長擴散器概念。前者在極速行駛時保持在閉合狀態，以達致完美的空氣動力平衡，反而在相對慢速或減速行駛時，會自動打開至理想角度，用作空氣煞車器（Airbrake）提高穩定性。後者則由車門後的下部位置以大約11度角往上斜，一直伸延至車尾大型外凸擴散器。藉着將氣流由車底前部引導至尾部，在極高速疾走時尾翼毋須打開也能產生足夠下壓力。

車廂豪奢氣勢非凡 車廂豪奢程度更是前所未有，最矚目莫過於由瑞士鐘錶製造專家設計的精密儀錶板，以600多個鈦金屬零件組成，並鑲有藍寶石、紅寶石等。配上獨特恒定式軚環連儀錶板設計，驟眼睇儀錶板像是設於軚環轉向柱上，但實際是只有軚環旋轉，儀錶板是固定的，型格非凡。

兩座之間的斜橋式控制台則以鋁部件和水晶玻璃製造，鋁部件經過陽極氧化處理，並從單一金屬塊中銑削而成，配上高強度的水晶玻璃，使其內部機械結構清晰可見。值得一提是圓形引擎Start/Stop掣，採用向懷舊汽車啟動器致敬的物理式操作，拉起是啟動，按下是關掉。而顯示Apple CarPlay及車輛數據的中控屏幕，一般情況下是完全隱藏，只會於駕駛者需要時在2至5秒內於錶台頂橫置或垂直出現。

本地車訊：12Cilindri「十二缸」雙座型驅抵港 搭載法拉利（Ferrari）最新V12引擎的新一代Berlinetta雙座跑車12Cilindri早前正式抵港。12Cilindri有「十二缸」之意，設計靈感源自上世紀50至60年代傳奇前置後驅車型，造型動感優雅，並融合主動空氣動力裝置，將性能提升至前所未有的境界。最大賣點為代號F140HD的引擎，堪稱是自然吸氣V12引擎的巔峰之作，坐擁830CV最大馬力，引擎最高轉速更達9,500rpm，最大扭力678Nm可於7,250rpm時釋出。搭上8前速雙離合器波箱，0~100km/h加速可2.9秒完成，極速愈340km/h。隨着新車來港展示，代理亦公布其Coupe和Spider版定價，前者約售$700萬港元，預計最快可於2025年第4季交車；Spider版再貴多約$72萬港元，惟已不接受落訂，亦未有確實交車日期。

撰文：林登麗