ACGHK邁向國際 Cosplay潮玩人氣匯聚

Hot Toys除了推出限定版鐵甲奇俠及動漫節首發COSBABY人偶，還舉行大型珍藏人偶展覽。（展位F01）

年度暑期盛事香港動漫電玩節（ACGHK）正式揭幕！今年適逢25周年，大會特別籌劃多項活動，包括請來日本人氣舞蹈團隊Avantgardey為舞動大使，當然唔少得雲集海外潮玩設計師作品的「潮巨匠藝術玩具展」，以及各地Cosplayer的「亞太區Cosplay嘉年華」，將本地盛事推向國際，記得帶埋小朋友嚟灣仔會展打卡兼掃貨。

三大舞台 簽名珍藏 今屆動漫電玩節的展場總面積達19,890平方米，參展商逾142間，場內設有三大舞台，包括舉行示範及簽名會的「名家舞台」；Canvas Project全民偶像選拔賽和動漫Cosplay大賽等的「主舞台」；開展各項表演的「創天綜合同人祭舞台」，一連5天都有精彩活動。同場必睇「潮巨匠藝術玩具展」，雲集33位來自中國、法國、印尼、日本、韓國、馬來西亞、泰國等知名海外潮玩設計師，遠道來港與粉絲見面，入場人士仲有機會獲得設計師的簽名呢！

必睇活動 偶像見面 舞台活動方面，TAKARA TOMY將於7月28日（星期日）3:00pm舉行第二屆DIACLONE創作比賽頒獎禮，特別請來鍾意砌模型的日本寫真偶像東雲海為頒獎嘉賓。此外，「虛擬偶像見面會」首次請來人氣爆燈的Hololive桃鈴音音於7月29日1:45pm在主舞台與粉絲見面，場面定必墟冚。「亞太區Cosplay嘉年華」有來自世界各地的Cosplayer，於7月30日4:15pm在主舞台演出，包括西班牙Clow和Ele、泰國THAMES和JasperZ、韓國美女組合Cosis等；同場更設有「名師簽名舞台」，粉絲可近距離接觸偶像。

限定精品 炒熱氣氛 每年粉絲都會搶購各大廠商的限定精品，今次香港玩具品牌Hot Toys更舉行大型珍藏人偶展覽，首度展示鐵甲奇俠Mark III電鍍紅銀色版1:6合金人偶（限量600套），以及HONŌ STUDIO《X-Men》狼人Brown Suit 1:6可動人偶（限量200套）。Medialink則帶來本季人氣動畫的獨家首賣周邊精品，包括《怪獸8號》、《排球少年!!》、《我推的孩子》等。喜歡燦子的玩具迷，就要留意Soap Studio兩款會場限定燦子紫色寶寶和燦子野豬造型人偶。適逢《龍珠Z》動畫放映35周年，異度空間工作室推出多款龍珠角色周邊商品，包括香港區限量版龍珠珍藏卡，還會預售珍藏版八達通及特別版月餅禮盒等。

第25屆香港動漫電玩節

日期：2024年7月26日至7月30日（星期五至星期二）

時間：10:00am~9:00pm（7月30日8:00pm閉幕）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票：$20（小童門票）、$42（一般門票）、$150（潮巨匠「玩具放暑假」閃卡珍藏門票）、$300（3回特快入場券）

備註：門票於ACGHK App內發售；一般實體門票於指定便利店發售，現場不設售票處。

（＊活動詳情以大會公布為準）

Canvas Project全民偶像選拔賽於7月29日3:00pm~4:15pm舉行，請來日本偶像團隊CYNHN（圖）及NMB48作表演嘉賓。 Hololive虛擬偶像桃鈴音音會與香港粉絲見面。 20位Cosplayer於7月26至28日一連3天在主舞台進行總決賽。 Soap Studio推出多款燦子首發周邊產品，現場仲有燦子和飛天小女警等打卡位。（展位C33） 有不少本地粉絲的日本KOL東雲海將現身頒獎。 Medialink推出八大熱爆必搶福袋，包括《怪獸8號》、《咒術迴戰》等。（展位F02）