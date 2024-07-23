海上黑曜石 前衞遊艇低調奢華

凡是超級遊艇，無不以奢華為賣點，分別只在於表現手法是浮誇還是低調。而今次介紹的概念遊艇「Obsidian 81」當屬後者，船身以銀色襯灰色，獨特有型，像隱藏於大海中的寶石，其前衞造型猶如科幻片中的未來戰艦，更體現了極簡主義的魅力。

貌似戰艦 「Obsidian 81」是塞爾維亞設計師Igor Jankovic的作品，以深邃而神秘的黑曜石命名，預示它像這種寶石，是一艘低調地彰顯奢華的超級遊艇。先從外觀說起，長81米的「Obsidian 81」，設計走簡約路線，輪廓修長，線條流麗，表面光滑，塗層顏色為銀拼灰，其有型程度媲美戰艦，加上微微向下傾斜的船首設計，貌似一把利刃，可提升破浪時的速度感。

設施齊全 除了造型前衞，「Obsidian 81」的內部設計也別出心裁，特別強調人性化的布局，希望為船上的人帶來舒適的出海體驗。首先，遊艇有3層甲板，當中有10間臥室、一個主沙龍和兩個休息室，而每層甲板各有不同設施，包括無邊泳池、按摩浴缸、戶外電影院、日光浴區、直升機停機坪、大型車庫等等，後者可停放長9.75米長的小船及潛水艇。至於室內裝修走現代主義風格，除了木紋牆身、大理石地板外，還加入少許金色細節，配合柔和燈光，予人低調奢華之感。

同場加映 HUNTERS M40 得獎之作

由土耳其設計師Baran Akalin構思的「HUNTERS M40」，為「A' Yacht and Marine Vessels Design Award」的得獎作，長11.95米，寬4.2米，披上一身銀灰色金屬感外衣，造型簡潔時尚，船尾設有滑動平台，可按船主需要擴充活動空間。遊艇內部有3間客艙，其布置刻意摒棄木質材料，利用黑色、無煙煤色、白色和漆面家具的配搭，帶出時尚感，加上全景玻璃天花板引入日光，營造出沉穩舒適的氛圍。值得一提，「HUNTERS M40」是一艘智慧型遊艇，配備全觸控螢幕控制台和可回應語音命令的先進燈光系統，令操作變得更簡易。

Pure 如箭在弦

在Polestar Design Contest獲得榮譽獎的「Pure」，屬設計師Arthur Martin的構思。從預想圖所見，「Pure」的船首尖銳，船身狹長，線條筆直，跟水流形成鮮明對比，在日光照耀下，其亮灰色表面泛起金屬光澤，猶如一支蓄勢待發的箭矢。室內布置貫徹化繁為簡的風格，只有駕駛室、座位和海灘俱樂部，並以深色為主調。順帶一提，「Pure」是一艘智能電動遊艇，配備感測器，可提供路線引導，並加強自動駕駛的安全性。

「K」 融入侘寂風

出自倫敦設計工作室Miminat Designs的概念遊艇「K」，長40米，船身融入黑色和銀色設計元素，搭配垂直船頭和波紋狀邊緣線條，其輪廓如雕塑般優雅。內部設計則受日本美學啟發，滲入近年流行的侘寂風，以灰色系為主調，襯以條紋木家具和雲石地板，低調地展現貴氣。另外，總噸位為300GT的「K」，內有一間主人套房、一間VIP客房和3間雙人房，並配備日光浴平台、無邊泳池、海灘俱樂部、玻璃中庭等設施，可滿足乘客的休閒需要。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網