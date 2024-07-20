五座純電TEOREMA後門創意概念

獨特的車門設計，總會為車迷帶來驚喜，像意大利設計工作室Pininfarina操刀的Teorema五座純電概念車，除了融入AR擴增實境技術，更破格地加入「走後門」意念，配合自動向上升起的硬頂，讓乘客輕鬆由車尾進出車廂，別具創意得來充滿未來感。

車尾獨特通道 Teorema純電概念車採用鯊魚頭般的科幻設計，配上有直間發光條紋、大型外凸的下擾流及入風口；車身線條則由前擋風玻璃往車頂微斜向上，並於車頂平緩地延伸至車尾；利落的Sharp Cut車尾配倒U形尾燈，以及附設一對電趟門的泵把連擾流，造型獨特之餘，亦滿足到空氣動力效率需求。其中車門一反傳統並非設於兩側，而是改於車尾，當感應到有人走近時，尾部一對電趟門便會滑動打開，同時車頂玻璃會自動縮進後部，整個電動硬頂隨之升起並往車頭方向前移，變出一個後進式車廂通道。另一方面搭載以Benteler電動驅動系統構建的模組化平台，加上低底盤設定，在保持較低車身高度的同時，擁有寬敞的車廂空間。

融合擴增實境 包圍着車廂地台、內飾以至玻璃的智能裝置，更是與Continental Engineering Services合作的新點子。當你沿着車尾通道步入車廂，腳下的地台氣氛燈會自動亮起，並隨着你的步伐變色迎賓。同樣布置了氣氛燈的內飾表面，更裝有隱藏式觸控按鈕，當伸手接近時，按扭便會自動凸出，以便調校在不同車廂設定。至於玻璃，尤其是圍着中排及後排，可通過智能系統調校透光度，提供私密乘坐空間。車上還配備WayRay True AR擴增實境系統，能將清晰生動的虛擬圖像如交通訊息、網上資訊、目的地或途經景點，分別呈現於前擋風玻璃和兩側車窗，締造跟四周環境融合的移動出行空間。無論駕駛者或乘客都可透過手部動作或語音跟系統互動，大大增強使用者體驗。

三種轉換模式 車廂方面，採用1+2+2的五座位布局，5張座椅均與意大利頂級家具品牌Poltrona Frau共同設計，最大特色是可按照不同駕駛模式，包括手動駕駛（Drive）、自動駕駛（Autonomy）、待機休息（Rest）來變形。當處於手動駕駛時，5座席會面向前方，駕駛席一對360度翼形操控器會自動伸出，只要雙手握着底部的手抦，便可像划艇般操控概念車前後左右移動。當切換至自動駕駛時，雙翼會自動縮回，駕駛席可後轉180度，變成與中排及後排對坐。而兩張中排座椅更可變成全平，與後排連接變出兩張長櫈，形成5人圍坐的會議布局。若選用待機休息模式，可將中排座椅移前，再把後排座椅斜度調校成躺椅，隨時在旅程中躺平歇息。

本地車訊：CLE Cabriolet開篷跑車 全新抵港 配備AMG Line跑車化外觀和內飾的平治（Mercedes-Benz）全新四座開篷跑車CLE Cabriolet最近正式抵港，新版提供CLE 200及CLE 300 4MATIC兩型號選擇，兩者均車載48V Mild-Hybrid混合動力系統，配上高性能2.0L四缸引擎，最大馬力分別為204hp及258hp，而最大扭力就分別有320Nm和400Nm。至於電動軟篷頂能於時速60km/h或以下20秒內完成開關，開篷時可配合AIRCAP電動擋風板系統，將氣流引往超越頭頂以上的位置，有效減少車內亂流。

撰文：林登麗

Teorema是一款融入AR擴增實境技術的五座純電概念車。 當乘客步進車廂時，地台氣氛燈會隨着步伐亮起變色。 全車座椅是與意大利頂級家具品牌Poltrona Frau共同設計，既可變陣又可變形。 待機休息模式：將中排座椅移前，同時調校後排座椅斜度成躺椅，便可變作單人床躺平休息。 CLE專屬的前排座椅採用了獨特的跑車化設計，且附設AIRSCARF頸部加熱系統。 概念車用上「走後門」式設計，配合五座椅布局，提供一條後進車廂通道。 內飾表面設有隱藏式觸控按鈕，伸手接近時按扭便會凸出。 手動駕駛模式：駕駛席前方的翼形操控器能自動伸出，握着其底部手柄便可操控概念車移動。 CLE Cabriolet四座開篷跑車提供CLE 200 及CLE 300 4MATIC兩型號選擇，由靜止加速至100km/h分別可於7.9秒和6.6秒完成。 標準配備12.3吋數碼儀錶板及11.9吋中央觸控屏幕，後者可電動傾斜15至40度。 AR擴增實境系統能在前擋風玻璃和兩側車窗呈現交通訊息、網上資訊、目的地或途經景點的虛擬影像。 玻璃車頂及側窗可經智能系統調校透光度，既能提供舒適環境，又可擁有私密空間。 自動駕駛模式：駕駛席可後轉180度，兩張中排座椅亦可變成全平，並與後排連接變成長櫈。 多層結構的布質隔音電動軟篷頂，擁有充足的隔熱性能。顏色有黑色、紅色或灰色選擇。