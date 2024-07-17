以興趣先行 IVE畢業生實踐理想 奧運代表力爭佳績 幼師以愛言傳身教

年輕人在學業上精益求精，亦希望興趣能與未來發展接軌。香港專業教育學院（IVE）提供理論與實用兼備的多元化課程，鼓勵學生按興趣及專長發展事業。其中，IVE運動行政學高級文憑畢業生趙顯臻（阿臻）與幼兒教育高級文憑畢業生楊滿婷（Rachel），在自己感興趣的領域奮力前行，建立專業，實踐理想。

堅持夢想 踏上奧運舞台 阿臻是巴黎奧運香港賽艇隊的唯一代表，正積極備戰男子單人雙槳賽，期望爭取佳績。自小熱衷運動的阿臻，當年入讀IVE運動行政學高級文憑課程，學習體適能及運動技能等專業知識，期望提升訓練質量之餘，更學到與運動相關不同層面的行政知識，對將來投身運動相關行業有幫助。

阿臻在學期間透過學校安排，到不同運動總會實習，了解運動設施管理及籌辦比賽的流程，在運動員的身份外，更深入了解體育盛事的發展。而在IVE所學亦令他對訓練及休息有更深體會，他表示划艇是全身運動，需動用手臂、腳、背，以及肩膀肌肉，不斷重複划槳動作，以往在訓練時曾因過於投入，令肌肉過分繃緊。後來透過課程掌握體適能知識，學懂如何紓緩肌肉及管理作息與訓練時間，從而提升表現。

以職專教育作起點，繼而在全職運動員之路繼續划向人生目標，阿臻的成績持續進步，背後是持之以恒的訓練及無數汗水換來的成果。「手一鬆，節奏一錯，即使本來處於領先位置都會隨時落後。」阿臻深信有夢想就能堅持下去，所以他會一如既往地訓練，認真看待每一槳每一划，向着成為頂級賽艇運動員的目標邁進。

言傳身教 幼師與學生一起成長 另一位IVE高級文憑畢業生，修讀幼兒教育高級文憑課程的楊滿婷（Rachel）也在自己感興趣的範疇開展專業之路。性格樂天的Rachel喜歡與小朋友相處，以往做義工的經歷讓她明白到與孩子溝通，單靠熱誠但缺乏技巧並不可行。後來她透過中學職涯規劃活動認識到IVE幼兒教育高級文憑，認為課程內容貼近個人興趣和理念，而且獲教育局認可頒發四個幼教專業資格，遂報讀課程向成為幼師的目標進發。

修讀高級文憑期間，Rachel最難忘是到幼稚園實習，親身觀察帶領幼兒活動的技巧。她稱：「當時老師經常以唱歌形式讚美表現良好的幼兒，其他幼兒為得到同樣讚美，會互相學習及爭取好表現。我從中學到正面的鼓勵對控制課程常規尤其有效。如今在擔任班主任時，會運用類似技巧，並融入IVE學到的知識，加入更多小遊戲吸引幼兒注意，讓他們愉快學習。」

Rachel在完成高級文憑課程後，銜接VTC機構成員才晉高等教育學院（SHAPE）與英國大學合辦的學士學位課程，進一步裝備幼師的職業技能。Rachel深信幼師要言傳身教，在傳授知識外，亦要協助幼兒建立良好價值觀，她希望在教學過程中，讓幼兒了解自己獨特之處，鼓勵他們發掘自己的優點。

任職數年，Rachel自言與學生一同學習與成長，她希望在幼師路上繼續耕耘，讓每一個獨一無二的幼兒互相連結、幫助及成長，助他們發掘潛能，成就無限可能。

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