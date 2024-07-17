都大LiPACE高級文憑　7大課程獲政府SSSDP資助

香港都會大學李嘉誠專業進修學院（都大LiPACE）於2024~25學年開辦的高級文憑課程，部分獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」（見下表），課程範疇涵蓋護理、創意工業、建築及工程、旅遊及款待。合資格本地學生入讀以下課程，每年學費為25,010港元至41,990港元（扣減SSSDP資助後之學費）。