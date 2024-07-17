都大LiPACE高級文憑 7大課程獲政府SSSDP資助
香港都會大學李嘉誠專業進修學院（都大LiPACE）於2024~25學年開辦的高級文憑課程，部分獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」（見下表），課程範疇涵蓋護理、創意工業、建築及工程、旅遊及款待。合資格本地學生入讀以下課程，每年學費為25,010港元至41,990港元（扣減SSSDP資助後之學費）。
另外，都大LiPACE的其他高級文憑課程亦可提供獎學金或申請持續進修基金發還部分款項，包括「幼兒教育高級文憑」、「寵物護養及動物輔助治療高級文憑」、「心理學高級文憑」、「犯罪學高級文憑」、「工商管理高級文憑」、「日本研究高級文憑」、「創意文化及媒體實務高級文憑」、「健康及分子檢測高級文憑」，詳情請瀏覽：www.hkmu.edu.hk/lipace/hd/。
香港都會大學李嘉誠專業進修學院（HKMU LiPACE）
電話：3120 9988
電郵：lipace@hkmu.edu.hk
親臨葵興校園報名
地址：葵涌九龍貿易中心第2座8樓（港鐵葵興站E出口）
時間：9:00am~6:00pm
電話：3120 9988
電郵：lipace@hkmu.edu.hk
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