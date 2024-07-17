香港伍倫貢學院 多樣化課程 輕鬆銜接升學之路

香港伍倫貢學院的前身是香港城市大學專上學院，擁有超過35年提供優質專上教育的經驗。自2015年與澳洲伍倫貢大學（University of Wollongong）建立策略聯盟後，根據《專上學院條例》（第320章）註冊成為政府認可的專上學院。學院提供多種文憑、高級文憑、副學士和學士學位課程，並於2023~24學年新增了應用教育文憑（DAE, Diploma of Applied Education）課程，為中學畢業生和想重新出發的人士，提供更多選擇和發展機會。

應用教育文憑（DAE） 多元出路的大門 香港伍倫貢學院的DAE課程與自資高等教育聯盟（FSTE）合辦，涵蓋學術和實踐內容。今年開設了10個選修群組，為學生提供廣泛選擇。課程特別適合學術基礎較弱的學生，讓他們接觸不同行業並考慮未來發展方向。完成DAE課程後，學生可升讀學院其他課程，如高級文憑、副學士課程，以及進一步銜接澳洲伍倫貢大學在香港開辦的課程，或者直接前往澳洲伍倫貢大學就讀，並享受學費優惠。

職業導向 邁向美好就業前景 DAE課程涵蓋多個熱門科目，包括日語及日本文化、韓語及韓國文化、飛機工程和工程服務等。新增的警隊入職訓練課程也備受關注。課程考慮到現今警務人員的需求，教授溝通技巧、科技知識及解決問題能力，由資深紀律部隊人員開發，提供體能訓練和警隊角色理解，適合有志成為優秀警務人員的學生。

此外，今年還新增了營養與健身及運動科學與康體管理課程，讓學生在健康和運動領域獲得更多知識和技能。營養與健身課程強調食物和營養學，教授運動與飲食的相互關係；運動科學與康體管理課程則涵蓋運動教練學、運動心理學、運動管理和健康護理等，提升學生在康體和休閒行業的發展潛力。

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