嶺南LIFE首屆應用教育文憑學生專訪 透視入讀前後心路歷程

嶺南大學持續進修學院（LIFE）於2023~24年度開辦首屆「應用教育文憑」（DAE）課程，LIFE邀請6位DAE學生進行專訪。來了解他們的心路歷程吧！

為甚麼是嶺南LIFE? 同學表示LIFE最吸引之處，就是能於嶺南大學內上課。「LIFE有大學背景，我可以用到很多嶺南設施，且都很便宜，例如健身室、泳池、籃球場等。」溫同學介紹道：「嶺南更有一個室外運動場，嶺南大學陸運會就是在那裏舉辦，今年LIFE更獲得男子團體總錦標冠軍。」「大學有很多學會，我們都可以參加，也可以跟校隊操練。」李同學也道：「我可以參加大學舉辦的活動，增加見識，例如嶺南大學國際日等，這些是在中學體驗不到的東西。」

除大學校舍外，LIFE學生亦可選擇於太子栢宜中心上課。丁同學表示：「它鄰近地鐵站，比較方便。在太子上課之餘，每星期我有一至兩天會到嶺南本部上課。我很喜歡用LIFE的圖書館借閱心理學的書，幫助我增加知識。」

在嶺南LIFE的生活是怎樣的? 課堂以外，同學亦很享受LIFE為同學提供多姿多采的校園生活。林同學分享：「LIFE幫我們安排了多元化的活動，例如一級山藝證書課程及桌遊工作坊等。」孫同學補充：「我參加過化妝課程，拿到相關證書。」溫同學也不禁分享：「我又參加了閃避球活動，與同學組隊到不同學校打比賽，見識外面的世界。」

在嶺南LIFE上課師生關係如何? 「我們都是工作一段時間後重返校園，入學之前有擔憂同學、老師會不好相處，也怕學習程度跟不上。」孫同學和丁同學不諱言：「入學後發現同學跟老師都非常易相處，遇到問題時我會問同學及老師，他們會很熱情地幫助我。」林同學說：「大學環境中本來就有着不同國家，說着不同語言的人。我到香港不久，廣東話不甚流利，但當我在語言上遇到困難的時候，同學們都會幫我糾正，改善。」

多謝每一位受訪同學衷心的分享。歡迎你加入LIFE，一起在學習中探索人生！

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LIFE奪得嶺南大學陸運會男子團體總錦標冠軍。 嶺南大學國際日