嶺南LIFE副學士及高級文憑 銜接升學就業由你選

嶺南大學持續進修學院（LIFE）開辦副學士及高級文憑課程，為學生提供學士以外多元的升學選擇。副學士課程涵蓋歷史、商學、心理學等，除培養學生各範疇的學術知識外，還注重培養學生的共通能力，讓學生在學術層面的一般技能方面打好穩固的升學基礎。

高級文憑則更着重學生的實務技能訓練。深受學生歡迎的運動教練及領袖學高級文憑為學生提供個人運動教練、團隊運動教練及器械健體訓練3個範疇的專業技巧培訓，培育學生成為全方位運動教練。學生更要滿足200小時的實習要求，累積實戰經驗後，無論升學或就業都能有足夠競爭力。

LIFE大部分副學士及高級文憑課程都於嶺南大學校舍上課，學生能夠在嶺南大學優美又富特色的校園中學習，同時也能夠更深入地了解大學校園文化。而且各課程還能夠銜接對應的嶺南大學學士課程，讓學生在修讀課程的同時，能夠為未來的學術發展打下更堅實的基礎，提升銜接大學的機會。嶺南大學運動教練學及盛事管理（榮譽）社會科學學士就是其中一個很受歡迎的課程，不少LIFE運動教練及領袖學高級文憑同學都選擇此課程繼續升學，持續裝備自己。

LIFE貫徹學生為本的教學理念，重視全人發展及師生的緊密關係。LIFE定時為同學提供海外交流及服務學習團的機會，並透過積極籌辦各式各樣的課外活動，培育學生全方位的潛能。即到LIFE網站了解更多！

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