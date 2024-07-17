東華學院多個課程獲專業認可 2023年畢業生平均起薪點逾3萬

東華學院一直致力開辦專業實用的學士學位及高級文憑課程，助不同背景的同學啟動未來，成就夢想。學院積極為同學提供更多的實習及海外交流的機會，助同學實踐所學並開拓眼界，希望他們可以成為具有國際視野的世界公民。2023年畢業生平均起薪逾3萬港元1，可見社會均認同學院畢業生的質素。

1根據2023年畢業生就業調查

提供7個SSSDP學士學位課程 值得一提，學院今年有7個經聯招申請的SSSDP學士學位課程，課程範疇包括：JSST01 護理學、JSST02 醫療化驗科學、JSST03 放射治療學、JSST04 職業治療學、JSST05 物理治療學、JSST06 應用老年學及JSST07醫療資訊及服務管理，多個課程均獲專業資格認可，同學畢業後可獲專業註冊資格，更快進身專業。當中有不少課程將在放榜後舉行入學面試，有意報讀的應屆文憑試考生，記得要在7月18日至20日大學聯招（JUPAS）改選的個別指定時間內將相關課程放入Band A選項，以增加入讀機會。

重辦護理學高級文憑課程 今年學院更推出醫療影像學（榮譽）理學士課程，助有意投身放射診斷的年輕人。隨着人口老化、大眾對疾病預防和及早診斷意識的提高，令市場對放射技師的人手需求有增無減，所以課程一推出，學院已獲得不少醫療機構支持。除為同學提供實習機會外，學院更獲業界支持設立獎學金，以鼓勵更多高質素的學子投身行業。

有見社會對護理專才的需求殷切，學院亦重辦護理學高級文憑（指定專業/界別課程資助計劃）課程，同學在學期間不但可以每年獲得政府SSSDP資助，畢業後更可獲得登記護士的專業資格，既可投身醫護界別，亦可選擇繼續進修以取得註冊護士的專業資格。

「EduCare@TWC 入學獎學金計劃」 學院今年繼續推出「EduCare@TWC 入學獎學金計劃」（見表），多個學士及高級文憑課程如幼兒教育、醫療資訊及服務管理、生物醫學及法證生物醫學等，均涵蓋於計劃內，成功入讀的同學可獲得高達6萬港元的入學獎學金，連同政府資助，最高可免首年學費！同學可登入學院網頁報名，現報名更免報名費。另外，學院於7月17日至18日在京士柏校園舉行即場招生日，同學可以與課程主任交流，了解第一手資訊，有意報讀學院課程的同學可於放榜當日帶同香港中學文憑試成績表、有關學術文件，以及香港身份證之正本及影印本到場進行報名。完成報名後24小時內會收到取錄結果。

計劃涵蓋課程 生物醫學（榮譽）理學士

法證生物醫學（榮譽）理學士

醫療資訊及服務管理（榮譽）學士

應用老年學（榮譽）理學士

應用心理學（榮譽）社會科學學士

社商企業持續發展（榮譽）管理學學士

幼兒教育（榮譽）教育學士

健康科學高級文憑

心理學高級文憑

幼兒教育高級文憑

東華學院即場招生日

日期：7月17至18日

時間：9:30am~5:30pm

地點：東華學院（京士柏校園）3樓

查詢：3190 6673

電郵：registry@twc.edu.hk

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