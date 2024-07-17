浸大國際學院 「2+2」無縫銜接升學

香港浸會大學國際學院（CIE）是浸大於2000年成立的自資學院，現開辦28個副學士及高級文憑課程，以及11項自資學士學位課程，涵蓋人文及語言學、商學、傳理學、應用科學及社會科學等不同範疇，以迎合不同學習需要及能力的同學，培育社會各行各業的人才。學院積極拓展「2+2」升學模式，同學完成兩年副學士或高級文憑課程後，可選擇銜接浸大自資學士學位課程，或升讀其他學士學位課程。

新學年開辦「藝術科技設計」高級文憑課程 藝術科技設計高級文憑課程結合理論和相關工作培訓，培養同學的藝術知識、藝術科技應用技能以及商業思維，以滿足藝術科技及創意產業工作的需求。畢業生能夠勝任相關範疇的藝術科技及創意產業工作，如藝術策展、商業設計和創意媒體製作等。

4年自資學位課程直通車入學計畫 計畫為合資格的申請人提供一個明確、簡單方便的直接升學機會。只要符合入學要求（香港中學文憑試成績達「33222」、「3322A」或其他同等學歷），申請人於申請副學士課程時，即有機會同時獲得浸大副學士及自資學士學位課程的錄取資格，從而可用4年時間取得由浸大頒授的榮譽學士學位。同學就讀副學士期間更可按學習興趣及才能，修改自資學士學位課程選擇，升學途徑更靈活。

浸大頒發畢業證書升學率達90.7% 學院開辦的課程均受浸大嚴格監管，在同一質素保證機制下，畢業證書由浸大頒授，確保認受性。浸大副學士畢業生歷年來的升學表現理想，去年升學率更達90.7%，當中81.2%成功升讀8間教資會資助院校學士學位課程。

獎助學金表揚有傑出表現的同學 國際學院設有多項獎助學金，包括入學獎學金、多項學術成就、特殊才能及服務獎助學金等，以表揚有傑出表現的同學，並鼓勵同學作多方面發展。於2022/23學年，近400名副學士及自資學士同學獲學院及香港特區政府頒發獎學金，總額逾440萬港元。

查詢：3411 3240

電郵：applycie@hkbu.edu.hk

網址：cie.hkbu.edu.hk

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