升學出路多 助你實現大學夢

DSE放榜喇！不論成績是好是壞，考生們也要開始為人生下一步做選擇！能順利通過JUPAS入讀8所由大學教育資助委員會資助的大學，相信是大部分考生的共同目標，但即使願望落空，也有其他入U之路，毋須擔心！

須謹慎編排首3個志願 根據JUPAS的機制，有意修改課程選擇的申請人，可於7月18日至20日期間已獲編配的指定時段內進行，除了可任意調動已選課程的排序外，也可刪除已選課程，並增加最多5個新課程，只要全部課程選擇不多於20項便可以。考生宜參考已選課程過往的入學成績，評估獲取錄的機會，再決定如何調動課程選擇的先後次序，以較有把握入讀或感興趣的課程取代已選課程。值得一提，部分課程只考慮將課程選擇放於組別A（即JUPAS申請表上首3個課程選擇）的入學申請，加上按往年的入學情況，近9成取錄資格於組別A派出，考生必須謹慎編排首3個志願：第一志願可填興趣最大、難度較高而實力可及的課程；第二志願仍可選心儀課程，難度不宜比首志願大；第三志願則按自己的實際條件，選擇較為保險的課程。

52項學士學位課程納入SSSDP 不少考生在選擇學士學位課程時，總是瞄準「八大」，但其實通過JUPAS收生的，還有香港都會大學提供的自資課程和52個獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的學士學位課程，入學難度相對較低。前者有26個選擇，以心理學榮譽社會科學學士最熱門，同學可申請「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS），2024/25學年的資助金額為34,390港元。後者由8間專上院校開辦，提供3,305個一年級學額，內容涵蓋護理、建築及工程、檢測及認證、創意工業、物流、旅遊及款待、電腦科學、金融科技、保險、運動及康樂等10個範疇，合資格的學生可獲每年45,810港元（非實驗室為本課程）或79,770港元（實驗室為本課程）的資助額。

認受性等同資助課程 除了經JUPAS申請入讀學士學位課程外，DSE考生亦可選擇經本地評審的自資學士學位課程（Self-financing Degree），只要通過香港學術及職業資歷評審局的評審，或是由持有自我評審資格可自行頒授學位的都會大學和各間教資會資助院校及其屬下部門所開辦，其認受性無異於資助學士學位課程，同屬資歷架構第5級。現時本港有十多間高等教育院校提供經評審的全日制學士學位課程，當中包括樹仁大學、恒生大學、今年正式升格的聖方濟各大學，以及多間按《專上學院條例》註冊的認可專上學院，部分院校有參與NMTSS，同學可申請資助。

同學在選擇課程時，應忠於自己的興趣，登入iPASS經評審專上課程資料網，就可以多了解心儀課程的內容、收生要求、學費等詳情。

實用連結

大學聯合招生處

網址：www.jupas.edu.hk

「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）

網址：www.cspe.edu.hk/sssdp

「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS）

網址：www.cspe.edu.hk/nmtss