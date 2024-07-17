66萬平方米園林 「瀛」遊向日葵花海

夏季舉行的ACAO FOREST 2024 SUMMER，可欣賞向日葵等構成的壯觀花海。

踏入盛夏有不少花卉相繼綻放，日本多個景點會趁機舉行夏季限定賞花活動，讓大家見識花兒之美，同時玩樂一番。其中靜岡縣熱海市便有面積達66萬平方米的花園帶來大片向日葵花海，並可享受音樂會、工作坊和特色美食！另外群馬縣和山梨縣的薰衣草公園及主題樂園亦各有賞花搞作，帶來豐富多彩的視覺饗宴。

靜岡縣：盛況空前 琳琅滿目 位於靜岡縣熱海市、佔地66萬平方米的ACAO FOREST，由13個不同主題的花園所構成，令訪客可一年四季欣賞各種時令花卉。公園即日起至9月下旬舉辦夏季限定活動ACAO FOREST 2024 SUMMER，主打園內多款夏日盛放花卉，當中最壯觀有多個品種的向日葵，加上同樣擁有鮮黃花瓣的金光菊，還有新幾內亞鳳仙花、彩葉草及鼠尾草等繽紛花朵，構成了美不勝收的景象。活動另一焦點係於園區的Cafe前方會舉行黃昏演唱會，每天有不同歌手在日落美景下獻唱，無論聽覺及視覺均感到滿足。當然也不少得美食滿足口腹之欲，園內的餐廳和咖啡店推出夏季限定美食，例如有由檸檬、薄荷、百里香和兩款水牛芝士炮製而成的 「檸檬薄餅」，並可依個人喜好淋上熱海特製蜂蜜，口味十分清新。意猶未盡的話還有「檸檬忌廉芝士甜甜圈」，清爽的檸檬酸味與忌廉芝士結合起來，味道有驚喜。入園費¥4,000（約HK$194）。

群馬縣：限時開放 薰衣草田 位於群馬縣的玉原薰衣草公園，內裏種有約5萬株薰衣草，規模屬關東數一數二，壯觀程度跟北海道的薰衣草田相比也毫不遜色。公園即日起至8月25日期間限定開放，園內種有濃紫早開、七成澤、格羅索等多款薰衣草品種，由於各有不同開花時間，因此長達1個半月都可欣賞到薰衣草。今年園區更特別於樹蔭下設置了戶外木製露台Komorebi Terrace，並擺放梳化座椅，讓你邊乘涼邊欣賞眼前薰衣草田，令過程更寫意舒適。開放期間同時會推出一系列薰衣草主題美食，其中必試的人氣甜品薰衣草軟雪糕幾乎每人一支，還有新推出的薰衣草咖喱，絕對令人蠢蠢欲試。另外亦有採摘薰衣草的體驗活動，剪下來的薰衣草可帶回家，用來製作乾花、香囊等，也別錯過使用園內薰衣草萃取精油炮製的多款原創商品。另有劃分大型和小型犬區域的遛狗活動，元素十分豐富。入場費¥1,200（HK$58）。

山梨縣：法式風情 運動主題 提起位於山梨縣富士吉田市的富士急樂園，不少人會想起驚險刺激的鬼屋和機動遊戲，但樂園第一入口旁的麗莎與卡斯柏小鎮亦甚受歡迎。該園區是以法國人氣繪本為主題的歐陸風小鎮，即日起至8月31日正舉行名為France Fair的夏日活動。活動期間以「法國巴黎」和「運動」為靈感作裝飾，當中噴泉廣場花園會從7月下旬起，以3種顏色的鼠尾草來呈現法國國旗，非常悅目！園內各餐廳亦會推出相應主題的限定菜單，例如有包含可麗露（Canelé）等法國甜品的下午茶套餐、採用巴黎高級紅茶HEDIARD茶葉製成的紅茶馬卡龍，以及用氣泡水混合薄荷味糖漿調製成夏日特飲「薄荷氣泡飲」等。除此之外，活動的限定周邊商品也富有特色，例如有鑲嵌了麗莎與卡斯柏打乒乓球和網球等運動插圖的畫框等，與此同時，麗莎與卡斯柏將會穿上特色服裝，於8月第2個和第4個周六出遊與一眾訪客見面互動，大家可趁機打卡留念。樂園免費入場。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

參拜園內神社後供奉香油錢，可換領夏季限定的剪紙御朱印。 場內另一推介是檸檬忌廉芝士甜甜圈，味道濃郁，酸甜可口。 記得登上吊車，將整片薰衣草田盡收眼底。 不妨坐在被薰依草包圍的鞦韆椅上拍照留念。 活動的裝飾布置營造出獨特小鎮街景。 多款食品融入了法國色彩，賣相滿分。 黃昏演唱會請來不同歌手在日落美景下進行演出。 園內的香草工房設有果凍蠟燭工作坊，讓你挑選喜愛的花朵裝飾玻璃杯和炮製蠟燭。 公園原創甜品薰衣草軟雪糕是人氣之選。 新推出的薰衣草咖喱，賣相十分吸引。 麗莎與卡斯柏小鎮以法國人氣繪本角色作主題布置。 使用檸檬、薄荷、百里香和兩款水牛芝士炮製的檸檬薄餅，可搭配特製蜂蜜享用。 玉原薰衣草公園種有約5萬株薰衣草，每年會因應薰衣草花期而限時開放。 除了賞花之外，還可以參加採摘薰衣草的體驗活動，帶回家後可製作成乾花作裝飾。 France Fair活動期間，噴泉廣場花園會以3種顏色的鼠尾草來呈現法國國旗。 限定菜單包含法國特有甜品，如可麗露和紅茶馬卡龍等。