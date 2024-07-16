半潛式人工島 花樣度假天堂

暑假剛剛開始，相信不少人的魂魄早已飛往一個個避世海島吧！而為了應對全球水位持續上升、天然島嶼有可能被大海淹沒的威脅，開墾人工島已成為建築界積極研究的解決方案，好像今次介紹的前衞構思「AquaHarmony」，就為未來世界送上一個半潛式度假天堂。

極具未來感 由建築師Delnia Yousefi設計的「AquaHarmony」，旨在建立一個海上宜居社區，為日後陸地有可能被海水淹沒，提供一個應對辦法。從預想圖所見，「AquaHarmony」由多幢水滴形獨立屋組成，每幢樓高三層，以橋樑、步道連接起來，形成一座不規則的人造島嶼，貌似一朵巨型海上花，富有未來感，也極具線條美，其面積之大更達到95,000平方米！

隨水位升降 由於海洋環境帶有不確定性，「AquaHarmony」在設計中融入先進技術，確保住戶能安心定居。首先，整座人工島猶如一艘遊艇，在海中漂浮，可隨着海平面變化，時而上升，時而下降，避免被海水淹沒。其次，它以先進的複合材料建造，不僅經久耐用，還能有效抵抗海水侵蝕，確保建築結構的穩定性。另外，大面積的落地玻璃也加入特殊的塗層技術，能抵抗壓力並長期保持清澈透明。

魚兒陪入睡 說到「AquaHarmony」的最大亮點，在於其半潛式設計，獨立屋有部分地方位於水平面之下，配合全景玻璃窗，令屋內多了一個巨型水族館，住客可隨時欣賞水下世界，晚晚都有《魚樂無窮》作為陪睡節目。順帶一提，作為一個海上社區，島內不乏公共空間，方便居民互相交流，不會因身處茫茫大海而感到孤單。

同場加映：Villa G02 Signature Private Mansion in Egypt 「蝶」影浮現 出自意大利建築公司Mask Architects的設計，構思要在埃及海岸線築起一座綠意盎然的人工島，面積約9,000平方米，除了用於興建私人豪宅，亦為住客帶來一個方便社交、改善健康、享受休閒生活的多功能空間，還可以360度欣賞到周邊的自然美景。

從預想圖所見，人工島像一隻浮於水面的巨型蝴蝶，當中的建築物均以充滿流動性的曲線來設計，配合白色、光滑的表面，很有未來感，亦可引導涼風穿過建築物之間。另外，島上有不少綠色空間，周圍栽種了大量棕櫚樹，可作為抵禦強風的緩衝障礙物。生活配套方面，泳池、健身房、土耳其浴室、酒吧、電影院、圖書館、遊戲室等消閒設施應有盡有，加上有道路連接大陸，又有停車場和碼頭，方便住戶出入。

Jinnathgau 避世島鏈 出自設計工作室Spaces Inc.的構思，設想於馬爾代夫的法弗環礁（Faafu Atoll）興建，預計造價高達6,500萬美元！由預想圖可見，設計師利用當地常見的水上屋和木質棧橋，自製人工島鏈，巧妙地將兩座天然小島連接在一起，形成一個面積達12公頃的全新避世勝地。至於水上屋的布置是典型的度假別墅格局，面向大幅落地玻璃，擁有獨立陽台與泳池，配合各式休閒、餐飲設施，相信可為住客帶來難忘的度假體驗。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網