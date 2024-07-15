以畫入饌 舌尖品味意境

勇於創新的一眾大廚，經常會挑戰用上不同食材及主題創作，近日就有餐廳大廚以畫為靈感，選用各款食材呼應多幅畫作，分別是當代水墨大師的墨寶，以及西方著名畫家的代表作，將名畫意境化身成各道佳餚，讓食饕從味覺、嗅覺、視覺全方位品味，打造多重感官餐飲體驗。

碗碟上的山水 水墨畫是中國繪畫代表之一，靠筆法、墨色和布局等配搭，讓畫作意境飄逸深遠。早前當代水墨畫大師林天行到中環現代歐陸風格餐廳用餐，和主廚陳健忠師傅（Chris）惺惺相惜，更以林天行5幅畫作為靈感創作，於即日至8月14日逢星期三晚推出特別主題的嘗味菜單。Chris指畫作以荷花、地方和個人寫照為主題，了解箇中意境後配合食材和烹調手法，打造出5道菜式。

頭盤以《荷蟹蓮魚》中的魚類和螃蟹作靈感，變身成藍鰭拖羅他他配番茄湯果凍和紅蟹肉，加點法葱苗和食用花點綴，色彩亮麗又清鮮。《大澳人家》以本地人氣的旅遊景點當主角，Chris從畫作想到大澳漁村的海產，他以澳洲經典菜式Kilpartick生蠔作基調，焦糖洋葱烤帶子配意式煙肉，加點芝士碎再灑上象徵大澳風味的蝦籽，用貝殼和曬海產的竹盤裝飾，將大澳風景活現於碟上。第三道菜以林天行自身寫照創作的《君子如荷（三）》搭配其家鄉福建的醉排骨，伊比利亞脢頭肉加25年花雕醃後炸香，配青瓜莎莎以及阿根廷青醬，拌芋蓉享用，質感軟滑又富層次。

精選新界時蔬 主菜以《新界心語》掛帥，客人可選擇海鮮或肉類，配以餐廳在新界自家有機農場的農作物，貫徹主題。提到新界，不少人聯想到昔日耕種的牛隻，大廚就用上美國和牛西冷炭燒，配參巴醬和陳皮紅酒汁，加點蘆筍和小棠菜等，肉嫩味濃。另一道備長炭燒鰻魚則從新界魚塘海鮮演變而成，配時蔬、沙田柚和泰式魚露等，香口惹味。最後是紅豆雪糕、抹茶慕絲和黑糖慕絲打造的一幅《獅子山下紫荊花開》，甜點化身成萬家燈光，為晚宴圓滿作結。

（查詢電話：9835 8606）

莫奈荷蓮盛宴 夏日炎炎，如果可以在花園池塘旁邊靜靜賞花用餐，相信會透心涼。銅鑼灣一間花藝主題餐廳以夏日盛放蓮花和法國印象派畫家莫奈創作的《睡蓮》系列油畫作靈感，打造出以「莫奈花園，荷蓮相映」為主題的餐膳，取其意境色彩，設計出多道無國界創意菜式和特飲，讓大家感受到味遊仲夏夜蓮池之美。

天氣熱，來點沙律開啟味蕾最好不過，以清新冰菜、士多啤梨和水牛芝士等炮製成的牛油果沙律，綴以炸藕片，層層紅綠相間，猶如夏日蓮池。主廚的「秘製檸香海鱸魚配意大利寬麵」，特別以貴州辣椒粉製作的秘製金黃酸湯來配搭，辛香酸爽，為悶熱的炎夏帶來醒胃的感覺。

甜品特飲添香 清新冰涼的甜品和特飲，總是令人無可抗拒，健康的「莓果乳酪碗」，集合多款水果配加入蝶豆花粉的乳酪，讓舌頭如置身清涼的蓮池之中。「美顏燕窩七白飲」則選用燕窩搭配7種白色食材，放入蝴蝶造型冰塊，讓人聯想到蝴蝶在蓮池上翩翩起舞。意猶未盡的話，來一杯「莫奈花園」雞尾酒，輕呷一口以白葡萄酒和氈酒調混的特飲，散發多重花氣，令人迷醉。

（查詢電話：2388 6282）

食用花點睛 想將菜式設計到美如畫，適量的食用花和香草配搭不可少，Chris指在配襯時，除看顏色外，味道亦同樣重要。如在夏天，紅脈酸模（Red Veined Sorrel）放在肉類菜式上，紅綠色調夠搶眼之餘，微酸亦開胃去膩。帶清香的食用菊花淡黃色澤夠搶眼，配清新的魚肉，也相得益彰。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

《荷蟹蓮魚》‧拖羅他他

拖羅切碎以乾葱和特級初榨橄欖油拌勻，配番茄湯果凍和紅蟹肉，以食用花提升視覺效果，池塘的意境活靈活現。 《君子如荷（三）》‧伊比利亞豬

脢頭肉加25年花雕先醃後炸，放在芋蓉上，加點青瓜粒莎莎和馬蹄等，質感幼滑富肉香。 莓果乳酪碗

乳酪加入蝶豆粉調色，鋪上藍莓、香蕉、青提子、無花果、蜜餞和堅果等，甜美又有果香。 美顏燕窩七白飲

用上7種白色食材，包括梨子、白蓮藕、蓮子、百合、銀耳、南杏和茯苓，滋補又富視覺效果。 微酸的紅脈酸模，配濃味的肉類菜式，能平衡食味。 《獅子山下紫荊花開》‧黑糖慕絲

抹茶慕絲和紅豆雪糕化身成畫作的萬家燈火，黑糖慕絲則代表畫中房屋，展現獅子山下美景。 餐廳以美國羚羊谷作設計意念，砂岩色波浪條紋和柱子配灰色木地板，滿滿大自然氣息。 秘製檸香海鱸魚配意大利寬麵

用上海鱸魚肉、大蝦和墨魚仔，意大利麵條配泰式風格的秘製金黃酸湯，帶點泰式風味。 莫奈家中花園種滿紫藤，池面有盛開蓮花，帶來豐富的畫作靈感，好似《睡蓮》系列就有逾200幅作品。 清香的菊花，顏色亮麗，適合配清淡的食材。 《大澳人家》‧烤帶子

焦糖洋葱烤帶子以扇貝殼盛載，放入意式煙肉、帕爾馬芝士碎，以及象徵大澳風味的蝦籽，主題突出。 主廚陳健忠師傅 水牛芝士蔬菜牛油果沙律

冰菜和牛油果加入士多啤梨及車厘茄，砌出清爽的夏日蓮池，淋上用黑醋和橄欖油調配的醬汁，加上炸藕片，清爽輕盈。 餐廳以花作主調，有不同的花卉擺設，很有在花園用餐的感覺。