豪住移動房屋 飽覽富士山

位於富士吉田市的BLANC FUJI，富士山景色盡收眼底。

富士山大部分時間因積雪而封山，僅於每年7至9月上旬開放給遊人登山，最近4條登山路線已全面開通，各地登山友除了要把握機會攻頂，也別錯過該山一帶近期開幕的豪華住宿設施！新鮮熱辣有剛在7月登場、位於山梨縣富士吉田市的新酒店，賣點除了以富士山絕景作招徠，更採用移動房屋（Trailer House）打造11間客房，帶來既親近自然、同時又舒適奢華的住宿體驗。另外，同縣亦有兩間各有特色的露營度假村，若想從不同角度欣賞富士山，登山前後不妨考慮入住！

富士吉田市 自然共存 桂川相伴 以「與自然共生」為理念經營宿泊設施的BLANC，早前於山梨縣富士吉田市一面積達5,600平方米的地皮上開設了BLANC FUJI酒店，當堂吸引了旅客的關注。酒店所在位置由於受建築管制而保留着未被開發的自然狀態，而且旁邊還有河川桂川流經，環境美不勝收。酒店最大特色是沒有建築物，而是利用移動房屋來打造11間別墅式客房「Movilla」，讓住客更接近自然。不少人可能有移動房屋設備較簡陋的印象，但這裏的Movilla卻無論裝潢及用品均豪華講究，分為附桑拿室套房、附露天風呂套房、寵物別墅及附桑拿室寵物套房別墅共4種房型。每間客房都備有衞浴設備及洗手間、兩張或4張床、BALMUDA揚聲器及烤焗微波爐、春木屋咖啡機、雪櫃及酒窖，就連床墊及休養衣都是精挑細選。而且所有房型均有營火空間，晚上可與同伴圍在一起談天說地。飲食方面，酒店餐廳的廚師以柴火烹製山梨縣時令食材，結合了木炭和煙熏的優點，散發獨特的香氣和風味。房價（附早餐）每晚每位¥10,800起（約HK$518）。

山中湖 專屬面積 超級闊落 擁有富士山景色的Glamping設施大多位於河口湖一帶，難得Kanoa Fuji Yamanakako Glamping Resort選址在遊客較少的山中湖，可在寧靜的環境下欣賞富士山。這個於去年開業的豪華露營設施共有8個設備齊全的圓頂帳篷（1個為冬季限定），每個都有最多300平方米的專屬面積，最多可容納10人，內有私人花園、洗手間、100吋巨型投影幕，還附設溫泉露天風呂，泉水來自山中湖平野溫泉，泡完之後令身心舒暢，皮膚白滑！如果想帶愛犬一齊露營的話，最近翻新的3間專為狗狗而設的帳篷房型便十分適合，分別是狗狗套房、狗狗吊床套房及狗狗花園套房，內裏有齊寵物的日常用品如籠子、食物及飲水碗、狗窩等，外面則有大草地，可以讓愛犬盡情奔跑。用餐空間設於室內，晚餐為燒烤套餐，亦可另選每日只限三組的日式火鍋套餐。住客更可參加薄餅製作教室，自製個人口味的薄餅。房價（不包膳食）每晚每位¥14,100起（約HK$677）。

南都留郡 溫泉桑拿 森林酒吧 去年8月在山梨縣南都留郡開幕、內有30幢別墅和豪華露營設施的Glamping Village富士河口湖，位於海拔約1,000米的高原地帶，被針葉林美景環繞的同時，與富士山遙遙相對，景色宜人。共4種房型，包括可望到富士山的套房別墅、豪華別墅、森之花園圓頂帳篷及大自然圓頂帳篷。別墅房型最多可住6人，而直徑7米的大型圓頂帳篷配備冷氣及齊全家具電器， 所有房型都備有天然溫泉以及富士山清澈水源打造的冷水浴，別墅更設有桑拿房。營地的周邊設施及活動亦是一大亮點，例如於50米高的針葉樹之間開設酒吧空間Nature Bar，提供酒精和軟性飲料，包括山梨地區的葡萄酒，並可在毗鄰的篝火空間盡情感受大自然。營地亦與附近設施合作，為住客安排到河口湖一帶進行各種戶外活動，例如釣魚、划橡皮艇等，令旅程更圓滿。晚餐供應以甲州牛牛排為主角的燒烤大餐，或有齊燒和牛、鍋物、壽司的套餐，住客亦可自帶食品燒烤。房價（不包膳食）每晚每位¥11,200起（約HK$538）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

利用移動房屋打造的別墅式客房「Movilla」，實現「與自然共生」的理念。 其中一個房型附設露天風呂，真正的沐浴在大自然之中。 於Kanoa Fuji Yamanakako Glamping Resort可眺望氣勢磅礴的富士山，日落時分尤其漂亮。 每個帳篷都附設露天溫泉風呂，泉水來自山中湖平野溫泉，浸完皮膚滑溜溜。 Glamping Village富士河口湖是山梨縣最大的別墅和豪華露營度假村之一。 晚餐供應以甲州牛牛排為主角的燒烤大餐。 以木造設計的房間散發溫暖感，並設有一大片玻璃窗BLANC window，隨時欣賞星空及風景。 除寵物房型外，其他房型的住客在另一幢餐廳內享用早晚餐。 狗狗吊床套房在室內設有吊椅，花園則有吊床，人寵都可盡情攤抖。 用餐空間設於室內，就算遇上惡劣天氣也不用擔心。 套房別墅外形簡約，戶外設有大型的甲板，不妨望着花草樹木放空。 住客可到河口湖一帶進行釣魚、划橡皮艇等戶外活動。 私人桑拿室裏有可躺下的空間，焗一身汗令身心放鬆。 廚師使用山梨縣的時令食材，炮製色香味俱全的柴火料理，結合了木炭和煙熏的優點，散發獨特的香氣和風味。 3款狗狗帳篷內都備有狗狗的日常用品，包括籠子、食物及飲水碗、狗窩等。 住客可參加薄餅製作教室，自製個人口味的薄餅。 直徑7米的大型圓頂帳篷配備冷氣及齊全家具電器。