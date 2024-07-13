HUAYRA EPITOME全球唯一「型棍」

Pagani為客戶特別打造的Huayra Epitome，是第一款也是唯一配「棍」的Huayra超跑。

近年新款手波車近乎絕迹一樣，對於鍾情機械操作的車迷只能徒歎奈何。但如果閣下是超有米的「棍迷」，就可像這位Huayra Epitome車主，要求Pagani車廠為你度身訂造超跑。雖然廠方沒有透露造價，但以標準版Huayra定價高達340萬美元（未連稅折約2,660萬港元），這只此一輛的One-off，造價當然更高。

手工超跑 低轉高扭 全球獨一無二的Huayra Epitome，是意大利手工超跑車廠Pagani旗下Grandi Complicazioni專屬定制部門，根據客人想法以Huayra為基礎重新開發專屬組件而誕生，包括將Xtrac橫向7前速手動波箱搭配其上，使之成為第一款配「棍」的Huayra車型。此波箱採用三片離合器機械結構，兼附電子控制差速和源自賽車的三腳架傳動軸，確保更高的引擎反應。配合由Mercedes-AMG根據廠方規格打造的中置6.0L 60度夾角V12雙渦輪增壓引擎，最大馬力達864hp，而1,100Nm峰值扭力可於2,800rpm至5,900rpm全數釋出；引擎最高轉速可達6,700rpm，提供令人振奮的動態性能，極速則電子鎖定在350km/h。加上負責驅動的後輪附設機電式差速鎖，適當分配扭力到各輪，成就流暢穩定的高速過彎表現。

專屬設計 六出尾喉 簡潔優雅的碳纖維車身，加入不少根據車主要求的專屬元素，像頭尾燈組及泵把都換上新設計，其中頭泵把採用更大的進氣口和突出的分流器，有助增加前部下壓力，兼讓更多氣流進入內部管道，從而優化空氣動力學和提高前散熱器效率。並於進氣口兩端注入倒L形日間行車燈，提高照明效率之餘，展現其獨特性。尾部亦經過重新設計，配上雕塑感十足的一體式尾翼，尾燈加入新的空氣力學罩，保持Huayra獨特優雅個性。至於鈦合金排氣系統，則由原本的高置四出基礎上，於泵把附加兩個額外圓尾喉，變成上四下二的六出式設計，為每次加速帶來更迷人的交響樂。值得一提是在高置四出尾喉下方，增設了雙弧形設計的擴散器，以產生額外下壓力。

懸掛提升 抓地力強 一如眾Huayra超跑，其中央單體殼車架由Carbo-Triax HP62碳纖維及Carbo-Titanium HP62 G2鈦碳兩種新型複合物料打造，至於前及後副車架採用鉻鉬鋼輕量化物料，扭轉剛度及彎曲剛度俱高。為了追求極致駕駛舒適度，懸掛技術方面亦有所提升，特別為四輪獨立雙搖臂式懸掛配上螺旋彈簧、電子調節及互連避震器，藉其幾何形狀減少加速時的俯衝、煞車時俯仰及轉彎時滾動。還為其配上新的主動懸掛系統，增設Super Soft模式，只要按下特設鍵便可令避震器在崎嶇道路上行駛變得「超軟」；在車速超過150km/h時避震器又可因應駕駛模式回復至應有軟硬水平。配合設計靈感源自由車主私人珍藏Imola Coupé的前20吋、後21吋專屬鍛造一體式鋁合金輪圈，搭配前265/30 R20、後355/25 R21的Pirelli P Zero Trofeo R 輪胎，確保非凡的抓地力。

同場加映：全新G-Class開放預訂 平治（Mercedes-Benz）全新G-Class早前在全球發表，而輸港的將有G 500及Mercedes-AMG G 63兩個版本，即日起開放預訂，意向價分別約230萬和319萬港元起。G 500及Mercedes-AMG G 63分別搭載3.0L直六渦輪增壓引擎及4.0L V8雙渦輪增壓引擎，兩具引擎皆導入可短暫提供額外20hp馬力及200Nm扭力輸出的整合式啟動發電機 (ISG) 及48V供電系統。前者的最大馬力及扭力分別為449hp及560Nm，後者則有585hp及850Nm。

高離地間隙和長行程懸掛構成了全新G-Class越野基礎，加上自適應懸掛系統被列入為標準配置，配合3個機械差速鎖、1個低速越野齒輪減速器等，為新G-Class帶來分別241mm和70mm的最小離地間隙及最大涉水深度。此外，DYNAMIC SELECT除具備Comfort、Sport、Eco及Individual駕駛模式，還提供Trail、Rock及Sand三種額外越野駕駛模式。

撰文：林登麗

鈦合金排氣系統採用全新4+2設計，即在原有的高置四出尾喉上，額外附加兩個圓尾喉。 配上金色鍍鉻飾框的頭燈及輪拱排氣系統，皆採用獨特新設計。 多功能平底碳纖軚環包了真皮，並飾以金色鍍鉻，動感與貴氣兼備。 G 500及Mercedes-AMG G 63兩個版本即日起在香港接受預訂，當中AMG車型的黑色直柵面罩經重新設計。 全新Offroad Cockpit配備12.3吋數碼儀錶及中央觸控顯示屏的最新MBUX資訊娛樂系統。 高置四出尾喉下特設雙弧形設計的擴散器，產生額外下壓力。 Xtrac橫向7前速手動波箱採用三片離合器機械結構，兼附電子控制差速和三腳架傳動軸。 無論是加速、制動及極力子腳踏都刻意外露組件，一絲不苟。 新G-Class的頭尾泵把設計有所優化，而G 500的面罩由前款的3個水平鍍鉻百葉變成4個。 尾燈上方配備新碳纖空氣力學罩，有助減少氣流阻力，同時帶來更侵略性的觀感。 不僅車身，車廂內的鋪陳、用料及配色均按客人構想而打造。 車匙造型以Huayra Epitome縮小模型設計，並於波棍台與碳纖手枕連儲物格之間特設擺放位置。 車主可視乎需要加配由兩塊11.6吋觸控屏幕組成的MBUX高級後排娛樂系統等。