「深」海船P 水上玩意夠新鮮

夏日熱辣辣，不少人都會約齊好友遊船河開海上派對，但在香港來來去去都係西貢、石澳和離島等海域，玩得多都會悶。今個夏天一於搞搞新意思北上開船P，在深圳七星灣租船出海，除了可體驗各種水上運動，仲能暢遊特色景點。附近另有海景營地及釣魚場等設施，加上各式海鮮美食，新鮮感滿Fun！

七星灣：豪華遊艇 設施齊備 御海遊艇俱樂部專營深圳、珠海、廣州及惠州的遊艇出海服務，深圳站在七星灣遊艇會碼頭上船，坐擁水質優良的港灣及濱海生態資源。它提供63呎諾詩號、80呎超元一號及80呎幸福康康一號3艘豪華遊艇選擇，船上有齊臥室、廚房、洗手間及大梳化，仲有巨型K房及自動麻雀機等，讓大家盡情唱K打牌，更可按需要邀請DJ到場炒熱氣氛。好動一族可跳落水玩滑梯及浮氈，又有水上跑車及水上電單車玩，仲提供航拍服務以捕捉各位的海上英姿。

每船可搭載10人出海，每節1小時起跳，建議選擇3小時航線早上或下午出發，時間較為彈性。而且沿途景點豐富，可途經桔釣沙、楊梅坑、電影《美人魚》拍攝場地等，迎着海風欣賞美麗風光；其中桔釣沙被譽為深圳版「馬爾代夫」，海水清澈見底，適合浮潛活動。食物方面，可提早預訂刺身壽司船、海鮮餐或燒烤餐，並有生果及酒水供應。

特色營地 揚帆啟航 好望角海景露營地位於七星灣附近，是由人工填海而成的陸地，背靠高山，被270度無敵海景包圍，於海中自成一國，提供多項海上玩意如皮划艇、直立板及尾波衝浪等，當中必玩競技帆船，所用的帆船為DC22或DC46比賽用船，前者22呎可載5人；後者46呎可載10人，均有一名船長及一艘保障船，讓各位參與起帆、掌舵等操作，全方位體驗帆船樂趣。

除此之外，這裏還有較特別的Hobie無動力帆船，駕駛這種輕型雙體帆船毋須活動撥水板，以便於海灘下水和搶灘，玩時講求夥伴之間的協調和默契。出海前會由教練講解帆船特性及操作，之後便可駛出藍寶石沙灘盡情探索。玩完水仲可到1,152平方米的純草營地，進行攻防箭、露天影院、腰旗橄欖球、King-ball健球、非洲鼓晚會、天幕下午茶等活動，更可紮營觀夕陽、賞夜星玩足全日。

南澳：魚排夜釣 即席炮製 同樣位處大鵬半島的南澳，附近有不少釣魚場和魚排，咪奇海上轟趴館是其中之一，它於2021年開業，位於斜吓村內灣，屬一個天然避風塘。除了可於魚排內釣魚，還設有其他服務套餐，包括定點釣魚艇接送、乘快艇出海釣魚等，最多15人一船，過程中船家會作出專業指導，有機會釣到黃魚、泥蜢、烏頭、鱸魚等海鮮，讓各位體驗釣魚樂。

魚排四面環海，提供清蒸海魚、粉絲蒸扇貝、白灼海蝦等豐富餐單，並可把魚獲交予船家即席炮製。同場附有多種娛樂設施，例如棋牌、遊戲機、卡拉OK等，又有月光發亮鞦韆等打卡位，在波光粼粼的海面映襯下分外美麗。特別一提，這裏每天營業至晚上11時30分，天黑後可以釣墨魚，釣後仲可立即燒烤，叫人大飽口福。

同場加映：靠海吃海 現挑現做 俗語謂「靠山吃山，靠海吃海」，大鵬半島的海鮮餐廳特別多，當中古城廚宴位於大鵬所城，經常打入《大眾點評》魚鮮口味榜三甲之列。它採用大牌檔式裝潢，門口挑好海鮮再即場處理，明碼實價。招牌菜有海膽炒飯、椒鹽皮皮蝦、鹽焗花螺、蒜蓉生蠔等，其他菜式如本土窰雞亦獲網民推介。另一間WildSpark歡畔海景餐廳位於南澳附近，雖然隱匿在海邊村落中，但用上加勒比海格局，配合無敵大海景而變成網紅打卡熱點。來到此處必吃老虎蟹炒年糕，蟹肉肥美年糕香糯，食完齒頰留香。

撰文：陳志滔