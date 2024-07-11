遊曼谷豪歎 米芝蓮二星泰菜

踏入盛夏，炎熱的天氣令人無晒胃口，這個時候，酸酸辣辣的泰國菜是必然之選。食就當然要食最好，為大家介紹曼谷3間Fine Dining泰菜餐廳，全部獲得泰國米芝蓮二星認證，由大廚嚴選當地食材製作的菜式，每一款都猶如藝術品般，為視覺及味覺帶來絕佳享受。不過名氣大，訂位當然有一定難度，想吃就要盡早預約了！

素坤逸路：南部辣得過癮 要數曼谷現今最具代表性的泰菜餐廳，Sorn可說是當之無愧，餐廳於2018年開業，不到一年就獲得米芝蓮一星，將泰南菜成功打入高級料理之列。於2020年更成為米芝蓮二星，經常一位難求！餐廳位於素坤逸路一間有90年歷史、經過精心修復的兩層高古宅內，被翠綠的花園包圍，內部裝修以金色和木為主，環境優雅古典。

餐廳主打泰南Fine Dining，泰南菜比起中部及北部更重口味，適合吃得酸及辣的朋友。其中最大特色是咖喱，幾乎所有的咖喱都帶有辣椒和薑黃。餐廳主廚Supaksorn "Ice" Jongsiri致力發揚泰南菜的烹飪技術，祖母的傳統菜譜是其靈感來源。團隊每天從南部14個省份搜羅食材及香料，以傳統的烹調手法，包括使用陶鍋、木炭、葉等來煮食，完美呈現泰南傳統味道。由於泰南近海，大部分菜式都以海鮮入饌，喜歡食海鮮的朋友就大飽口福。

餐廳只做晚市，每晚只供應一款餐單，共14道菜、超過22款的菜式。菜式明顯經過鋪排，辣度由淺入深，每道菜都配上不同辣醬，讓人吃得過癮。招牌菜包括「Gems on Crab Stick」，藍蟹蟹腳口感爽彈，味道鮮香，加上特調的黃咖喱醬，沾滿蟹籽的咖喱集香、辣、鮮於一身，味道豐富。另外還有色彩繽紛的「The Sea Holds the Forest」，是經典的泰南米沙律，將泰國烤脆米飯及不同蔬菜撈勻來吃，口感豐富又清新。這裏連白飯都極之講究，大廚用最傳統的炭火陶鍋，以人手煮製泰南茉莉香米，甚至特地由泰南運來礦泉水，煮出來的米飯口感鬆軟，帶有米香。

餐廳社交帳號會定期公布開放訂座，有興趣的話要密切留意！14道菜晚餐每位THB 7,200起（約HK$1,547）。

通羅街：傳統味道創意呈現 與Sorn同年獲米芝蓮二的星的還有R-Haan，泰文即食物的意思，同時是Thai SELECT成員之一，即經泰國官方商務部認證為高水平的泰菜餐廳，相當有地位。餐廳位於曼谷通羅街（Thong Lor）一條寧靜的小巷中，是一間白色的小平房，外圍是綠草如茵的花園，充滿溫馨的格調。室內裝潢源自泰國傳統，復古的裝飾及家具營造一個優雅的空間，另有可容納20人的貴賓房，大型的木桌很有氣勢。餐廳重視正宗的泰國菜，從泰國古語「Nai nam mee pla, nai na mee khao」（魚在水裏，稻在田里）得到靈感，反映食物對泰國人民及文化的重要影響。

用餐前，客人可先在前廳輕鬆地享用雞尾酒，之後品嘗19道菜的套餐。餐廳靈魂人物是主廚Chumpol Jangprai，因泰國版鐵人料理節目而為人熟悉，獲獎無數，很多皇室或名人盛宴也指定由他負責。他擅長保留正宗泰國菜的精髓，使用泰國各地食材和香料，但烹飪手法卻很創新，甚至運用分子料理的手法，菜式味道豐富，並會隨季節更換。他將美食融合泰國的藝術與文化，並配搭拉達那哥欣王國時期的皇室風餐具，加上精緻的擺盤，每道菜就像藝術品般，適合相機食先！

以冬蔭功湯為例，用虹吸咖啡壺加熱材料及湯，然後倒在大蝦上。不像一般冬蔭功落大量辣椒膏，湯色清澈，味道卻非常豐富，亦不會過酸及過辣。泰國香米則裝在可愛的小陶甕入面，還有放在泰國地圖上面、代表泰國不同地方風味的前菜，都別具心思。9道菜晚餐每位THB 5,212起（約HK$1,116）。

南甘杏路：自家種植食材入饌 剛於2024年泰國米芝蓮指南晉升為二星的Baan Tepa，主理人Tam Chudaree Debhakam於美國學藝後回泰國參加Top Chef比賽，奪冠後一炮而紅。她翻新祖母位於曼谷的故居自立門戶，裝潢以紅木為主，營造大宅的家庭式氣氛。餐廳主打「從農場到餐桌」的概念，重視環保及永續食材的議題。Chef Tam利用庭院打造了一個花園，種植各種花草香料，用於烹調菜式及製作飲品。自給自足的生態農場能縮短運輸過程，亦避免造成損耗與污染，展現可持續理念。

客人到達餐廳後，工作人員會先帶領客人參觀廚房及農場，希望能先讓客人了解食品的來源及製作方法，接着就可坐下用餐。餐廳供應9道菜的Fine Dining餐，菜單隨季節變化，只挑選泰國各地區獨特的食材製作。

Chef Tam善於運用地道香料，很多都由自家種的植物製成，例如「Fishtake」是泰國鰺魚片配香菇，浸於由香茅、檸檬葉、檸檬羅勒、蔘露藤等製成的酸汁中，十分開胃，但又不會蓋過魚的鮮味。此外她還乳化蝦油及以酸果馬丹增加酸度，做成 「Cambodian River Prawn Tom Yum」，或運用茴香籽、肉豆蔻等香料，表現出受到穆斯林調味影響的「Lamb Curry」等，Chef Tam運用高超的烹調技巧，讓泰式香料層層交織出驚喜滋味。9道菜晚餐每位THB 6,200起（約HK$1,327）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

「Gems on Crab Stick」選用的藍蟹蟹腳口感爽彈，沾滿蟹籽的黃咖喱醬更集香、辣、鮮於一身。 主廚Supaksorn ＂Ice＂ Jongsiri 咖喱加入泰國草藥決明子葉來煮，味道甘香，同時有緩解便秘功效，烤至香氣撲鼻的安格斯和牛與咖喱非常匹配。 泰國鰺魚片配香菇，浸於由香茅、檸檬葉、檸檬羅勒等製成的酸汁中，十分開胃。 主廚Tam Chudaree Debhakam 「The Sea Holds the Forest」是經典的泰南米沙律，將泰國烤脆米飯及蔬菜撈勻來吃，色彩繽紛，味道清新。 將傳統的杧果糯米飯以現代風格呈現，包括杧果凍糕、椰子雪糕及蜜餞椰子班戟。 室內裝潢靈感源自泰國傳統，營造出一個典雅空間。 「Khao Mok」靈感來自泰國南部的穆斯林菜式，用薑黃、肉桂、丁香和小荳蔻等多種香料煮成米飯，以炸葱點綴，配搭鮮嫩的和牛排或時令海鮮。 餐廳位於區內一間有90年歷史、經過精心修復的兩層高古宅內。 冬蔭功以新穎方式上枱，用虹吸咖啡壺加熱材料及湯，然後倒在大蝦上。 主廚Chumpol Jangprai 餐廳由Chef Tam祖母建於80年代的祖屋改建而成，裝潢以紅木為主，予人溫馨的氣氛。