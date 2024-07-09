Colossea × Norge 2.0 孖艇合體 雙龍出海

長204米的「Colossea」，船體修長，線條流暢，襯上乳白色塗裝，氣派優雅。（Lazzarini Design Studio）

熱愛玩遊艇的朋友，十居其九都是為了追求一種無拘無束的體驗，當然不甘於長時間困在船上，所以不少超級遊艇總會預留直升機泊位，讓船主可隨時隨地起飛，享受另一種出遊方式所帶來的快感。今次介紹的概念遊艇「Colossea」就更加特別，竟然跟一艘巨型飛艇合體，猶如雙龍出海，極其架勢！

非一般上層建築 「Colossea」是Lazzarini Design Studio的最新力作，該意大利設計工作室曾發表多款充滿未來感的概念遊艇，由造型前衞的天鵝船「Avanguardia」、可於水陸橫行的「Crabmaran」，到霸氣十足的「Prodigium」，無不令人嘖嘖稱奇。

至於長204米的「Colossea」，船體造型相對平實，但細看之下，你會發現上層建築與別不同，貌似一枚超巨型欖核，還可隨時跟船體分開，皆因其真身是一艘名為「Norge 2.0」的飛艇，而且絕非裝飾，可以隨時升空！

設計靈感來自N1 先由飛艇部分說起，設計靈感源自於上世紀在意大利羅馬首次試飛的N1飛艇，長106米，以碳纖維製造，輕巧而堅固。內部有10間獨立套房，可容納24名乘客和10名機組人員，確保每位乘客能享受最高級的出遊體驗。當飛艇要跟遊艇分體，安全繩索會自動鬆開，讓前者順利升空，並由3萬立方米的壓縮氫氣提供動力，加上配備了8個電動機，能以每小時165公里的速度飛行。

盡用船上空間 值得一提，「Colossea」與「Norge 2.0」的合體，有別於直升機降落在停機坪，不會令遊艇少了可用空間，從預想圖所見，當飛艇升空後，位於其下方、貌似鬥獸場的室內區域就會在瞬間變成露天，當中有泳池和休憩設施。另外，主甲板有另一個泳池，前方可供直升機停泊，船尾亦有一個異常寬敞的海灘俱樂部，可滿足船主的玩樂需要。

性能方面，「Colossea」由3台HTS引擎驅動，最高航速達到22節，與此同時，還可利用飛艇的螺旋槳，獲得更有效率的航行體驗。

同場加映 Aluna 92 領先同級

由土耳其船廠FDC Yachts製造，Red Yacht Design設計，長28米，最多可容納8位賓客，乃同級遊艇中，第一款配備直升機停機坪的領先之作！另外，一身灰色的船體，流露出時尚的金屬質感，配搭條紋木甲板，觀感舒適自然。設施方面，除了後甲板可供直升機停泊外，「Aluna 92」還擁有寬敞的日光浴甲板和可向外擴展的海灘俱樂部，加上透明舷牆設計，可讓賓客盡情享受陽光、海風和無敵海景，開啟一段難忘的海上奢華之旅。

Bandido B-50 暗藏機關

德國船廠Drettmann Yachts最新推出的傑作，專為追求個人化體驗的海上冒險家而設。船身呈深藍色，長49.9米，內有6間客艙，最多可容納12位客人，主人套房更獨享一層甲板，配備帶有按摩浴缸的戶外休息室，還可享受270°觀景角度。

「Bandido B-50」最引人注目的設計莫過於主甲板暗藏變形機關，焦點落在6米長露天泳池，當池水排走後，池底可上升，直至與甲板齊平為止，方便直升機停放；甲板兩側的摺疊式舷牆亦可按需要張開，進一步擴闊活動空間。性能方面，它可搭載混合動力柴電推進系統，具備遠洋探險能力，若保持10節的巡航速度，可航行4,500海里。

Archipelago 80 兩用船頂

出自英國船廠Archipelago Yachts的全新雙體探險遊艇，其船體以可回收的鋁材製造，長24米，船寬為10.5米，最多能容納12人，具備出色的穩定性，加上一身銀黑色塗裝，凸顯其大氣沉穩的氣質。整項構思的特別之處在於船頂，除可鋪設太陽能板，還可作為直升機停機坪，在同等尺寸的遊艇中甚為罕見。性能方面，「Archipelago 80」配備柴電推進系統，最高航速可達30節。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

當「Norge 2.0」升空，設於下方的泳池與休息區隨即變成露天空間。（Lazzarini Design Studio） 「Colossea」可透過飛艇的螺旋槳獲得更有效率的航行體驗。

（Lazzarini Design Studio） 在船尾舉行露天派對，可一次過享受陽光、海風和無敵海景。（Red Yacht Design） 泳池暗藏機關，可因應需要變成直升機停機坪。（Drettmann Yachts） 頂部設有直升機停機坪，為海上出遊提供極大的便利。（Archipelago Yachts） 上層建築有一個切合飛艇形狀的升降區。（Lazzarini Design Studio） 配備直升機停機坪的「Aluna 92」，領先同級別遊艇。（Red Yacht Design） 雖然船身只有28米，卻擁有寬敞的日光浴甲板和海灘俱樂部。（Red Yacht Design） 當甲板兩側的摺疊式舷牆打開，休閒空間即時大增。（Drettmann Yachts） 飛艇「Norge 2.0」以碳纖維製造，由3萬立方米的壓縮氫氣提供動力，並配備8個電動機，能以165公里的時速飛行。（Lazzarini Design Studio） 灰色船身帶有金屬質感，配搭條紋木甲板，觀感時尚。（Red Yacht Design） 「Bandido B-50」具備遠洋探險能力，是專為海上冒險家而設。（Drettmann Yachts） 船身用上經典銀黑色塗裝，彰顯大氣沉穩的氣質。（Archipelago Yachts）