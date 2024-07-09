Colossea × Norge 2.0 孖艇合體 雙龍出海
熱愛玩遊艇的朋友，十居其九都是為了追求一種無拘無束的體驗，當然不甘於長時間困在船上，所以不少超級遊艇總會預留直升機泊位，讓船主可隨時隨地起飛，享受另一種出遊方式所帶來的快感。今次介紹的概念遊艇「Colossea」就更加特別，竟然跟一艘巨型飛艇合體，猶如雙龍出海，極其架勢！
非一般上層建築
「Colossea」是Lazzarini Design Studio的最新力作，該意大利設計工作室曾發表多款充滿未來感的概念遊艇，由造型前衞的天鵝船「Avanguardia」、可於水陸橫行的「Crabmaran」，到霸氣十足的「Prodigium」，無不令人嘖嘖稱奇。
至於長204米的「Colossea」，船體造型相對平實，但細看之下，你會發現上層建築與別不同，貌似一枚超巨型欖核，還可隨時跟船體分開，皆因其真身是一艘名為「Norge 2.0」的飛艇，而且絕非裝飾，可以隨時升空！
設計靈感來自N1
先由飛艇部分說起，設計靈感源自於上世紀在意大利羅馬首次試飛的N1飛艇，長106米，以碳纖維製造，輕巧而堅固。內部有10間獨立套房，可容納24名乘客和10名機組人員，確保每位乘客能享受最高級的出遊體驗。當飛艇要跟遊艇分體，安全繩索會自動鬆開，讓前者順利升空，並由3萬立方米的壓縮氫氣提供動力，加上配備了8個電動機，能以每小時165公里的速度飛行。
盡用船上空間
值得一提，「Colossea」與「Norge 2.0」的合體，有別於直升機降落在停機坪，不會令遊艇少了可用空間，從預想圖所見，當飛艇升空後，位於其下方、貌似鬥獸場的室內區域就會在瞬間變成露天，當中有泳池和休憩設施。另外，主甲板有另一個泳池，前方可供直升機停泊，船尾亦有一個異常寬敞的海灘俱樂部，可滿足船主的玩樂需要。
性能方面，「Colossea」由3台HTS引擎驅動，最高航速達到22節，與此同時，還可利用飛艇的螺旋槳，獲得更有效率的航行體驗。
同場加映
Aluna 92 領先同級
由土耳其船廠FDC Yachts製造，Red Yacht Design設計，長28米，最多可容納8位賓客，乃同級遊艇中，第一款配備直升機停機坪的領先之作！另外，一身灰色的船體，流露出時尚的金屬質感，配搭條紋木甲板，觀感舒適自然。設施方面，除了後甲板可供直升機停泊外，「Aluna 92」還擁有寬敞的日光浴甲板和可向外擴展的海灘俱樂部，加上透明舷牆設計，可讓賓客盡情享受陽光、海風和無敵海景，開啟一段難忘的海上奢華之旅。
Bandido B-50 暗藏機關
德國船廠Drettmann Yachts最新推出的傑作，專為追求個人化體驗的海上冒險家而設。船身呈深藍色，長49.9米，內有6間客艙，最多可容納12位客人，主人套房更獨享一層甲板，配備帶有按摩浴缸的戶外休息室，還可享受270°觀景角度。
「Bandido B-50」最引人注目的設計莫過於主甲板暗藏變形機關，焦點落在6米長露天泳池，當池水排走後，池底可上升，直至與甲板齊平為止，方便直升機停放；甲板兩側的摺疊式舷牆亦可按需要張開，進一步擴闊活動空間。性能方面，它可搭載混合動力柴電推進系統，具備遠洋探險能力，若保持10節的巡航速度，可航行4,500海里。
Archipelago 80 兩用船頂
出自英國船廠Archipelago Yachts的全新雙體探險遊艇，其船體以可回收的鋁材製造，長24米，船寬為10.5米，最多能容納12人，具備出色的穩定性，加上一身銀黑色塗裝，凸顯其大氣沉穩的氣質。整項構思的特別之處在於船頂，除可鋪設太陽能板，還可作為直升機停機坪，在同等尺寸的遊艇中甚為罕見。性能方面，「Archipelago 80」配備柴電推進系統，最高航速可達30節。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20240709-0709_00321_001/Colossea-×-Norge-2-0-孖艇合體-雙龍出海
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