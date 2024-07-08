和洋混搭料理 驚喜滿Fun

蒜香鯷魚有機野菜暖沙律

選用日本、本地和外國約35款蔬菜製作，最後放入薯仔泡泡，淋上意大利傳統蒜香鯷魚汁，和薯仔脆餅拌勻享用，清香有口感。

日本料理在香港的美食排行榜內，肯定進佔頭三甲位置。傳統日本菜經時日變遷和世界各國菜餚融合，混入其他國家的特色，發展出別樹一幟的獨特滋味。今日為大家介紹兩間位於中環的餐廳，分別主打意日風和日系秘魯風菜式，為和風美饌添加異國風采。

雅致的意日風 有說日本的西餐源自明治時代，當時是上流階層才可享用的美食，發展至明治中期，高級西餐開始傳入民間，餐廳大廚致力將西式味道和日本人口味融合打造出和洋風西餐，還創作出不少特色料理。中環新開的意大利餐廳請來日籍大廚神保佳永師傅作執行總監，他曾到法國和意大利多家米芝蓮星級餐廳任職，並在2010年開始推出自家品牌，於2022在東京開設的餐廳更得到《米芝蓮指南》和《Gault & Millau》美食指南的殊榮。這次進軍香港，餐廳選用來自日本、香港本地和各國的食材，混入日式烹調技巧，打造出散發日本優雅風格的意大利菜式。

用足35種蔬菜 大廚素有「蔬菜魔術師」美譽，招牌菜有蒜香鯷魚有機野菜暖沙律，這也是神保師傅在東京店的招牌菜，當中用上35款蔬菜製作，菜款不時轉換，近日就用上日本大根、南瓜、本地蓮藕和彩椒、意大利車厘茄等，按蔬菜特點個別進行發酵、慢燉、焙烘、煎炒和油炸等，再加入薯仔泡泡，淋上用蒜頭和鯷魚製作的醬汁拌勻來吃，層次豐富。另一道豆泥海膽意式蛋糕，選用豆蓉加芝士和牛油等做成的意國傳統鹹蛋糕，因配合港人口味而放入海膽和帕爾馬火腿，集鹹鮮於一身。

大廚將經典的米蘭炸牛扒（Cotoletta alla Milanese）來個大變奏，傳統是薄切牛扒，他就用上厚切荷蘭小牛仔扒，沾滿麵包糠再炸至金黃，配有機時令蔬菜沙律和15年意大利陳醋，啖啖肉濃厚美味。日本和意大利同樣有豐富的海產，他就帶來意式龍蝦芝士餃子，以藍龍蝦配Ricotta芝士、油封番茄和紅蝦油，呈現出獨特口感。特別設計的香港限定版羊肚菌金黃雞油菌燴飯，以矜貴藏紅花泡沫和食用金箔作點綴，口感細膩濃郁，令人回味。

（查詢電話：6366 2856）

濃厚秘魯氣息 不同年代都曾爆發移民潮，如19世紀日本因經濟原因出現大量移民，部分遠赴南美洲發展，他們在秘魯落地生根，更將日式烹飪手法帶到秘魯，打造出自家菜系。中環一間日系秘魯餐迎來新任行政主廚Stephan Joubert，菜單由小食、卷物、串燒和主菜都煥然一新，帶來傳統和創意兼備的日系秘魯美食。

組合新穎誘人 想和朋友熱鬧地邊飲邊分享美食，散發日本風味的小食和串燒是不錯之選。吸睛的慢燉牛頰肉粟米卷餅，入面是慢煮12小時的牛頰肉和牛油果慕絲，配紅菜頭粟米卷餅，軟腍美味。創意卷物就以傳統醬汁與食材作新穎搭配，如油甘魚炸蝦卷加牛油果配青檸莎莎醬，燒鰻魚卷加入牛油果和天婦羅，口感香脆。又如加州卷變奏炮製的辣味加州卷，三文魚、忌廉芝士和牛油果加秘魯甜辣醬，吃出異國風味。

在日本流行吃烤雞肉串等串燒，加點秘魯醬汁即成特色串燒，例如澳洲草飼牛肉配黑薄荷醬牛油，肉味香濃。燒海鱸魚配黃辣椒醬油，魚香肉辛。慢煮炸豬肋骨抹上秘魯紅辣椒味噌燒烤醬，好吃到連骨頭都想吞落肚。燒三文魚扒配秘魯黑辣椒照燒汁和山葵青檸蛋黃醬，香辣無比。最後以多款海鮮、帕爾馬芝士配番茄辣椒醬煮的海鮮燉飯作主食，夠晒飽足。

（查詢電話：2811 1152）

兩國滋味共融 意大利和日本料理其實有部分相通地方，兩地流行生吃海鮮刺身，日本人多以芥末和豉油作配，意大利生吃海鮮多以檸檬汁、橄欖油和鹽等調味，若然想多點新鮮感，可簡單配檸檬汁、番茄、鹽和少許胡椒，微酸和胡椒能提升海鮮的鮮香。此外，意大利人和日本人都愛吃意粉，天氣熱想吃清涼美食，意大利人會來個凍食的意粉沙律，日本人則喜愛品嘗凍意大利麵作主食，同樣清新消暑。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

羊肚菌金黃雞油菌燴飯

意大利米加雞湯燴煮，配上兩款菇菌及金黃色藏紅花泡沫，拌勻來吃，鮮香味濃。 執行總監神保佳永師傅 燒三文魚扒

受日式照燒三文魚啟發，將秘魯黑辣椒照燒醬塗在魚肉上燒烤，配山葵青檸蛋黃醬，魚肉味突出。 燒鰻魚卷

鰻魚加牛油果和鰻魚汁，表面灑天婦羅碎，一啖放入口，鹹鮮有口感。 意大利和日本人都喜愛生吃海鮮，調味各有不同。 米蘭式小牛扒配有機時令沙律

傳統菜的厚切版，荷蘭小牛仔扒炸至金黃香脆後切件，蘸莎莎醬或配食用花和時蔬沙律及15年陳醋一起享用，肉嫩不油膩。 餐廳以20世紀50年代意大利風格作主題，典雅高貴。 油甘魚炸蝦卷

炸蝦天婦羅加牛油果、油甘魚，配青檸莎莎醬，微酸醬汁能提升魚肉鮮味。 行政主廚Stephan Joubert 意大利人會將意粉加不同的材料拌勻成涼菜，當作沙律享用。 意式龍蝦芝士餃子

餡料是意式芝士，伴以油封番茄和法國布列塔尼藍龍蝦，配自家製紅蝦油，灑點橙皮和檸檬皮碎，芝士味濃。 傳統秘魯海鮮燉飯

米粒加番茄醬和秘魯辣椒烹調，加入帶子、章魚、青口、蝦肉和魷魚等，配忌廉和帕爾馬芝士拌勻吃，香辛鮮味。 慢燉牛頰肉粟米卷餅

餅皮加紅菜頭成粉紅色的粟米卷，放入以秘魯黑辣椒和啤酒慢煮12小時的牛頰肉，再加牛油果慕絲和莎莎醬。 時尚裝潢配有情調的燈光，環境舒適。