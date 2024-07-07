全新觀光列車 8米吧枱夠震撼

集合了交通、賞景及美食於一身的觀光列車，一直是不少旅客的心頭好。最近日本便有多輛話題列車登場，其中往返福岡博多至大分別府之間，途經由布院及久留米等多個旅遊熱點的Kanpachi/Ichiroku列車，其Lounge車廂便放有近8米長、未經拼接的「一枚板」杉木吧枱，華麗程度超出想像！另外，JR東日本早前亦推出了兩輛分別行駛於岩手縣和青森縣，及宮城縣、福島縣和山形縣的觀光列車，鐵道迷必坐！

激罕矜貴 原塊杉木 於4月開通、往返福岡博多至大分別府之間的Kanpachi/Ichiroku列車，一天只有一班單程路線，逢周一、三及六從博多開往別府的列車稱為Kanpachi，而逢周二、五及日從別府開往博多的列車則名為Ichiroku。列車由退役列車「伊三郎．新平號」改造而成，車身外觀以黑色為主調，並配以金色線條點綴。列車由三節車廂構成，車廂由擅長使用木材的IFOO株式會社負責設計，焦點落在作為Lounge的2號車廂，以日田地區的風土為概念，最搶眼莫過於設有以樹齡約250年的原塊杉木打造的超長吧枱，全長達7.88米，在此看着車窗風景飲飲食食肯定零舍滋味！1及3號車廂主要是座位，前者主打3人梳化座椅，後者則是可坐2至4人的半私人包廂座位。列車往返的班次中間停靠站各有不同，Kanpachi前往田主丸站及惠良站，Ichiroku會停靠天瀨站及浮羽站，每站逗留約10多分鐘，各車站更設有「招待站」，當地居民會熱情款待到來的遊客，並有特產發售。票價（需在乘搭5天前完成預訂， 所有座位附有便當）每位¥18,000起（約HK$864）。

東北地區 飽覽美景 去年年底JR東日本亦有另一輛話題列車陽旅運行。該列車行駛以盛岡為中心的東北地區，由原先作為Resort Asunaro列車運行的HB-E300型內燃動車組改造而成。共有兩節車廂，1號車廂為綠色（頭等）車廂，以2人或4人的包廂座位為主，駕駛室後方設有展望座位，可享有和車長相同的視野，兩側也能透過偌大車窗欣賞沿途風景。2號車廂為普通車廂，主要以雙人可調節式座椅為主。陽旅全車為指定席，行駛三條路線，分別為盛岡來回釜石、盛岡來回宮古以及八戶來回大湊，不同日期行走的路線不一樣。其中盛岡來回釜石有兩個時間表，出發時間各異，沿途可欣賞盛岡城跡公園、宮守川橋樑（眼鏡橋），由於列車會在遠野停靠20分鐘，可落車欣賞車站附近的河童像及河童裝飾，到達釜石市則可欣賞48.5米高的釜石大觀音。如果乘坐途經遠野的路線，不妨享用獨家餐盒「飯糰BOX」，由當地馳名的遠野結屋製作，包括兩個飯糰（醃黑木耳跟醃蘿蔔）、配菜、沙律及飲品，需於網站先預訂。票價每位¥15,700起（約HK$754）。

五感認識 鄉土風情 JR東日本東北本部最近引進的全新觀光列車SATONO，主要在東北地區的宮城、福島、山形3縣內行駛。同樣以Resort Asunaro列車改造而成，共有兩節車廂，可容納59名乘客，1號車廂是頭等車廂，外觀以綠色為基調，設置4人座、2人座的包廂座位和單人座位。2 號車廂則選用了多層次的藍色，全卡是2人座的可調節式座位。車廂內以福島紅牛Akabeko、「再起小法師」不倒翁及會津木棉作裝飾，配合獨有的香氣，讓你透過五感認識當地特色。列車有兩條路線，主要於周六、日運行，分別是來回郡山至喜多方，途經磐梯熱海、豬苗代及會津若松。另一路線來回山形至左澤，途經北山形、羽前山邊、羽前長崎及寒河江。沿途的著名景點包括會津若松城、新宮熊野神社、豬苗代湖、五色沼等，由於途經車站的停靠時間僅數分鐘，乘客不能上落車到周邊「打卡」。車上供應限定美食，包括郡山及喜多方的地酒組合、郡山人氣的忌廉包Romio Cream Box，還有會津名物「田季野輪箱飯」。票價每位¥840起（約HK$40）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網