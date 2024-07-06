Pickup SUV跨界設計 變形概念

跨界概念2030 Scorpion糅合了越野4×4 SUV硬朗造型與Pickup載物貨床兩大設計元素。

近年汽車界興玩跨界設計，唔單止Coupe和SUV可以Crossover，MPV和SUV甚至是Pickup和SUV一樣都可以融合。最近韓國設計師Changhyun Lee公開其超未來派的跨界概念設計「2030 Scorpion」，藉着將越野4×4 SUV的硬朗造型，以及Pickup載物貨車兩大元素糅合，同時透過靈活可變的貨床，引領Pickup SUV跨界未來新方向。

2030 Scorpion滿足越野與載物需要 2030 Scorpion擁有高離地間隙、超短前懸、高腰線，配上露出式粗大輪胎、扁長垂直前擋風玻璃及車窗、微向上斜的車頂線條，造型硬朗又魁梧，營造出一種輾壓式氣勢。高行駛高度確保它可輕鬆穿越任何地形，考慮到此概念車可於狹窄的城市道路邊行駛邊識別潛在障礙物，垂直前擋風玻璃兩側特設可向外伸出的電子「側鏡」，還附設雷達感測器、小鏡頭及指揮燈。

多年來Pickup的設計一成不變，為此設計師透過創新的車尾貨床，徹底擺脫其傳統框架，包括刪走兩邊圍板，並於貨床中間加設一塊垂直間隔梗板，將貨床分成左右兩部分，然後改以一對可根據貨物大小、向兩側擴展的分隔板，靈活變出載物空間；同時可當作固定器穩妥放置隨行物，例如後備輪胎、露營帳篷及各式戶外用品等，需要時還可拉出軟蓋頂遮風擋雨。雖然設計師沒有詳細交代車廂布局，但從其四門設定可預計至少配備4座位。

Subtil優雅科幻風格 講到跨界概念Pickup，出自波蘭設計師Wojciech Jurkowski之手的Renault Subtil，同樣結合了SUV與Pickup的特性，卻滿載着截然不同的優雅豪華風格。最特別是車輪採用與車身同色的輪蓋，近乎完全隱藏、不外露的密封設計，4個車輪內均配備獨立電馬達，加上超高離地距形成大弧形車底。車身更採用特高腰線，配合一體式前擋風玻璃連車窗及車頂。至於玻璃斜背車尾則採用三截式可拆背板設計，可按需要逐塊拆下或全拆，由2+2座椅布局的密籠SUV變成2座布局的Pickup，可運載電動雪橇車或最多3輛單車。此外，車上配備全自動駕駛模式，啟動後隨時可將座椅變成對坐，甚至全趟平變成移動睡房。為了方便出行，車底配備無線充電系統，整個車頂玻璃更覆蓋有太陽能光伏系統，實現邊行邊充旅程。

同場加映：GranCabrio Folgore純電豪華開篷 瑪莎拉蒂（Maserati）早前發表旗下首款純電開篷跑車GranCabrio Folgore，配備織物軟頂篷，在時速50km/h或以下可電動開閂。另一賣點是採用800V技術，結合容量達92.5kWh的高性能電池及一前兩後布局的3具300kW徑向馬達，最大馬力及扭力分別達818hp及1,350Nm。完成0~100km/h及0~200km加速分別只需2.8秒及9.1秒，極速更是高達290km/h。在WLTP測試標準下，耗電量及續航力分別為22.4kWh/100km及447km。充電時間方面，新車支援270kW DC快速充電，補充100km續航力只需5分鐘；若以22kW AC中速充電，補充100km續航力約需1小時。

撰文：林登麗

車尾貨床設計靈活，擺脫傳統Pickup的生硬框架，更添型格。 Pickup貨床設有一對分隔板，可兼作固定器放置後備輪胎及戶外用品等。 車頭設有電動伸出的椅板，亦是易拆式充電池所在。 車身廣泛使用鋁和鎂等輕質材料，超過65%部件由鋁材製成。 需要時可拉出軟蓋頂，為貨床上的物品遮風擋雨。 Subtil整個車頂玻璃鋪有太陽能光伏系統，前部是一體式前擋風玻璃，尾部斜背則採用三截式可拆背板設計。 採用2+2座椅布局，支援全自動駕駛模式。 座椅標準配備頸部暖風功能，可經中央觸控屏幕的專用按鈕調校設定。 電子「側鏡」附設雷達感測器、小鏡頭及指揮燈，能邊行駛邊識別潛在障礙物。 拆下車尾玻璃斜背可由4座位SUV變成2座位Pickup，運載電動雪橇車等。 GranCabrio Folgore純電豪華開篷跑車，車載3電馬達，由靜止加速至100km/h只需2.8秒。 寬敞的兩座後排配備擋風板，升起時可減少座艙湍流。