幻彩光影玻璃屋 閃耀無垠沙海
同是度假別墅，在一般情況下，地理位置愈優越，叫價就愈高，但有時也不能一概而論，若建築物本身散發出非凡魅力，即使位處荒蕪沙漠，亦能教人趨之若騖。像今次介紹的概念建築「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」，綻放着幻彩光影，猶如無垠沙海中的一顆迷人紅鑽！
受現代大師啟發
人迹罕至的沙漠，跟我們身處的城市有着天淵之別，如此隔世、荒涼的不毛之地，除了適合作為科幻電影的取景地點，相信沒有多少人願意定居。不過，人類的創意往往能化腐朽為神奇，出自設計師Nada Safran的傑作「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」，就嘗試令沙漠變成宜居樂土。
首先，這幢別墅的設計風格受現代建築大師密斯‧凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）啟發，其盒形結構由鋼製骨架與玻璃帷幕組合而成，屬典型「皮包骨」建築，完美示範何謂Less is more。從預想圖所見，「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」貌似水晶盒子，全屋被通透的落地玻璃包圍，令室內外的界線不再明顯，加上樓底高，成功抹去盒型建築的封閉感，亦為屋主帶來極其開揚的生活空間，而且不論身處客廳、睡房，均能將日出日落的金色沙海和入夜後的漫天繁星盡收眼底。
除此之外，設計師利用橙色與粉色的霓虹燈飾作點綴，配合一面粉紫色玻璃帷牆，令整幢別墅散發出幻彩光影，亦為屋內人送上不一樣的觀景體驗。
同場加映
Dune Camping 丘上鋸齒
出自設計師Dilshod Sharipov的概念建築，構思以非洲撒哈拉沙漠為據點，顧名思義是為有意在沙丘上度假的人士而設，睡房、淋浴間、陽台、廚房等設施一應俱全。從預想圖所見，它由一座座「L」形平房扣連而成，從側面看，呈鋸齒狀，錯落有致，其表面則以木色為主調，跟周邊的沙海融為一體。內部設計相當簡約，最大特色是面向大片落地玻璃窗，加上它坐落於沙丘之上，讓住戶可眺望遠處的風光。
Art House in Desert 架空硬碟
由設計師Vuk Nemanja Zoraja創作的概念建築「Art House in Desert」，像一隻存放在沙漠中的巨型硬碟，圓形部分為生活區，除天花、地板外，大部分牆身均以經過特殊處理的落地玻璃覆蓋，既可引入自然光、帶來開揚景觀，又能阻擋紫外線。至於外層的矩形框架被塑造成玻璃盒子的模樣，加上整幢建築採用架空設計，可帶來更佳的觀景視野。從預想圖所見，內部設計以米色為主調，而且不論客廳、睡房抑或浴室皆可望到室外的景致，相信可令大家對於在沙漠居住的抗拒感一掃而空！
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
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