幻彩光影玻璃屋 閃耀無垠沙海

同是度假別墅，在一般情況下，地理位置愈優越，叫價就愈高，但有時也不能一概而論，若建築物本身散發出非凡魅力，即使位處荒蕪沙漠，亦能教人趨之若騖。像今次介紹的概念建築「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」，綻放着幻彩光影，猶如無垠沙海中的一顆迷人紅鑽！

受現代大師啟發 人迹罕至的沙漠，跟我們身處的城市有着天淵之別，如此隔世、荒涼的不毛之地，除了適合作為科幻電影的取景地點，相信沒有多少人願意定居。不過，人類的創意往往能化腐朽為神奇，出自設計師Nada Safran的傑作「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」，就嘗試令沙漠變成宜居樂土。

首先，這幢別墅的設計風格受現代建築大師密斯‧凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）啟發，其盒形結構由鋼製骨架與玻璃帷幕組合而成，屬典型「皮包骨」建築，完美示範何謂Less is more。從預想圖所見，「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」貌似水晶盒子，全屋被通透的落地玻璃包圍，令室內外的界線不再明顯，加上樓底高，成功抹去盒型建築的封閉感，亦為屋主帶來極其開揚的生活空間，而且不論身處客廳、睡房，均能將日出日落的金色沙海和入夜後的漫天繁星盡收眼底。

除此之外，設計師利用橙色與粉色的霓虹燈飾作點綴，配合一面粉紫色玻璃帷牆，令整幢別墅散發出幻彩光影，亦為屋內人送上不一樣的觀景體驗。

同場加映 Dune Camping 丘上鋸齒

出自設計師Dilshod Sharipov的概念建築，構思以非洲撒哈拉沙漠為據點，顧名思義是為有意在沙丘上度假的人士而設，睡房、淋浴間、陽台、廚房等設施一應俱全。從預想圖所見，它由一座座「L」形平房扣連而成，從側面看，呈鋸齒狀，錯落有致，其表面則以木色為主調，跟周邊的沙海融為一體。內部設計相當簡約，最大特色是面向大片落地玻璃窗，加上它坐落於沙丘之上，讓住戶可眺望遠處的風光。

Art House in Desert 架空硬碟

由設計師Vuk Nemanja Zoraja創作的概念建築「Art House in Desert」，像一隻存放在沙漠中的巨型硬碟，圓形部分為生活區，除天花、地板外，大部分牆身均以經過特殊處理的落地玻璃覆蓋，既可引入自然光、帶來開揚景觀，又能阻擋紫外線。至於外層的矩形框架被塑造成玻璃盒子的模樣，加上整幢建築採用架空設計，可帶來更佳的觀景視野。從預想圖所見，內部設計以米色為主調，而且不論客廳、睡房抑或浴室皆可望到室外的景致，相信可令大家對於在沙漠居住的抗拒感一掃而空！

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」的設計靈感來自現代建築大師密斯‧凡德羅，展現出「Less is more」的美感。（Nada Safran） 落地玻璃加上高樓底，令盒型建築的封閉感消失殆盡。（Nada Safran） 寬敞的陽台可放置躺椅、梳化、望遠鏡，閒聊、觀星兩皆宜。（Dilshod Sharipov） 內部設計以米色為主調，配搭鮮色家具，營造出舒適的生活氛圍。（Vuk Nemanja Zoraja） 室內方面，採用開放式布局配上簡約布置，令生活空間顯得更為寬敞。（Nada Safran） 以木色為主調的「Dune Camping」，彷彿跟周邊的沙海融為一體。（Dilshod Sharipov） 「Art House in Desert」的造型像一隻巨型硬碟。（Vuk Nemanja Zoraja） 建築物採用架空設計，可為住戶帶來更廣闊的觀景視野。（Vuk Nemanja Zoraja） 在浪漫燈影下享用晚餐，就算沒有美酒，一樣醉人！（Nada Safran） 室內設計走簡約路線，最大賣點是面向一大片落地玻璃。（Dilshod Sharipov） 足不出戶，已能透過落地玻璃飽覽室外景致。（Vuk Nemanja Zoraja）