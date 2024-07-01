「素」有驚喜 中西摩登風潮

近年素食風潮熾熱，純素、全素、蛋奶素或海鮮素等五花八門，經時日洗禮，菜式配搭和食材供應亦變得多樣化，質素亦愈高。近日除有精緻的法國素食外，還有中西融合的夏季新素食菜單，讓大家體驗素食Fine Dining的獨特風潮。

法式精緻餐飲 優雅的法國料理一向是Fine Dining首選，城中有不少高級法國餐廳及名廚，好似灣仔一間五星級酒店米芝蓮二星法國餐廳餐廳總監Olivier Elzer和總廚徐培凱師傅近日合力打造了全新的素食菜單，除選用來自世界各地頂級食材外，餐廳亦與本地農戶合作，選用各款植物性食材入饌，配以新派創意，打造出獨一無二的法式素菜。

全新創作的開胃前菜，有用上日本福岡的粟米炮製成鮮甜粟米蓉配爆谷味泡泡，以菊花茶凍和粟米花瓣點綴，輕盈又清甜，更有一絲回甘的清爽餘韻。以法國牛心番茄、雙色車厘茄籽打造的「番茄‧煙熏芝士‧燈籠果冰沙」，牛心番茄（亦稱牛番茄或牛茄）挖空配煙熏Mozzarella芝士，加點番茄清湯和冰沙，配無加糖和忌廉的番茄芝士小蛋糕享用，冰涼清爽有口感。

芳香濃厚烤批 經典的法式烤批，選用澳洲冬季黑松露配烤芹菜根和法國康堤芝士，大廚不加調味烹調，輕蘸黑松露汁品嘗，原汁原味、芳香濃郁。本地節瓜配法國小薯仔香煎後，加炸黑橄欖及傳統法式Beurre Blanc牛油醬汁，香口橄欖瞬間提升口感。甜品的話，可選擇酸甜的「柑桔檸檬杏仁芝士蛋糕配香草雪葩」，或「74%黑朱古力配香茅及可可豆雪葩」，無麩質及無糖，濃郁好味又健康。

（查詢電話：2138 6818）

消暑青白涼瓜 中式素菜對大部分人而言都絕不陌生，近年亦流行為素食添加新意，比如中環高級素菜食府行政總廚邵德龍師傅和主廚羅澤基師傅早前就聯手打造出糅合中西的戒五辛素菜新餐單，分別是8道及12道菜的嘗味菜單，輔以清新的食材和搭配，為大家味蕾「消暑」。

用餐前，先來一杯集苦瓜、青瓜、西芹、蘋果和羽衣甘藍打造的「清新五素」開啟味蕾。小巧的餐前小食「涼瓜‧涼瓜」，以青苦瓜浸醃甘草檸檬加薄荷葉，配以白苦瓜浸接骨木花加青檸，酸爽滋味。鮮甜的「椰皇‧淮山」是球狀椰皇肉加淮山蓉，蓋上椰子水啫喱片和蔬果碎，香滑清甜。富日式風格的「蒲燒‧素卷‧海藻」，腐竹、腐皮和西米加鰻魚汁調味，還有醬油漬牛蒡和柚子醋漬海藻，香濃又惹味。

清爽粟米凍湯 香港人愛湯水，凍湯選用本地粟米、哈密瓜、小米和紅薯製作，伴以經調配的燒粟米筍享用，暑氣全消。其中一道主菜的「燕麥‧雪燕‧角瓜」由茶樹菇、角瓜（勝瓜）、雪膠和意大利青瓜組成，表面唧上散發果仁香的燕麥奶泡沫濃湯，層次豐富又別具口感。吃過四川風的「素鮑魚‧辣拌‧稻庭冷麵」後，甜點有酸甜的「紫蘇浸醃聖女果配芭樂雪葩」，加入紫蘇琥珀糖、番茄薄脆和流心乳酪湯圓令口感層次非常豐富。

（查詢電話：2728 7278）

經典滋味 徐師傅指法國當地有多款經典素食料理，最具人氣的是普羅旺斯燉菜，集合了茄子、番茄、洋葱和甜椒等食材，是南部素食代表，還有用上不同季節的蔬菜和香草打造的蔬菜塔，以及可用蔬菜高湯和素芝士製作的素菜版法式洋葱湯。若想在家製作素食，他建議要平衡風味、質感和視覺效果；如紅菜頭和酸橙醋能做到酸甜平衡，新鮮百里香、迷迭香或羅勒，可提升菜餚的複雜性。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

玉米‧橄欖‧菊花茶凍

底層是日本粟米蓉，蓋上甜味爆谷泡沫，表面加粟米花點綴，和菊花茶凍一起享用，清爽回甘。 74%黑朱古力配香茅及可可豆雪葩

巴西70%黑朱古力散發香茅氣息，加點可可豆皮和粉末，無糖、無澱粉、無麩質，任何人都適合享用。 清新五素、涼瓜‧涼瓜、椰皇‧淮山

有綠色蔬菜打製的果汁，另有青和白苦瓜分別以不同食材浸泡的冷菜，清爽酸香；椰皇淮山球放在餅乾上，鋪上一塊加洛神花的椰子水啫喱，配沙葛和菠蘿碎而成。 燕麥‧雪燕‧角瓜

茶樹菇上放燕麥奶煮熟的勝瓜、雪膠以及意大利青瓜，表面覆蓋加夏威夷果仁和糯米做的燕麥奶泡沫濃湯，賣相吸睛。 用餐區以木系作主調，配中式字畫，寧靜優雅。 芹菜根‧黑松露‧烤派

烤批底層放烤芹菜根，之後是黑松露加康堤芝士，伴以芹菜根絲、黑松露汁和黑松露片，充分展現食材真味。 總廚徐培凱師傅 蒲燒‧素卷、海藻

腐竹和腐皮加鰻魚汁調味，配鰻魚汁浸西米、醬油漬牛蒡和柚子醋漬海藻食用，香濃美味。 素鮑魚‧辣拌‧稻庭冷麵

四川擔擔醬汁拌勻麵條，配冰菜、九芽菜和素鮑魚，再加點檸檬汁和橄欖油，微辛開胃。 法國普羅旺斯燉菜選用多種蔬菜製作，屬當地經典之選。 節瓜‧土豆‧黃油醬汁

本地節瓜和法國薯仔煎香，黑橄欖脆炸後添加口感，配用白酒、乾葱和牛油煮製的傳統醬汁，口感十足。 用餐廳空間感十足，配開放式廚房，可看到大廚的烹調手藝。 王米‧小米‧哈密瓜

本地粟米加哈密瓜、小米和紅薯做成凍湯，碟邊有一件加昆布醬油調味的燒粟米筍，一起吃能提升質感。 （左）行政總廚邵德龍師傅、（右）主廚羅澤基師傅 香草如百里香，為素菜提升層次感。