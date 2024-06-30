血型減肥法 操弗事半功倍

臨近暑假，又是陽光與海灘的季節，穿上泳裝熱褲時才發現贅肉唧晒出嚟？不如依家努力減肥啦！網上的減肥方法五花八門，想事半功倍的話，不妨留意美國自然療法學者Dr. Peter J. D'Adamo所研究的「血型減肥法」，聲稱可根據不同血型，了解運動及飲食宜忌，從而達到減肥目的，真係信不信由你！

A型：常吃沙律玩瑜伽 有指A型血屬亞洲及中東地區的祖先，胃酸分泌較少，從而影響消化能力，故吃過量肉類和乳製品等會難以消化，甚至形成肥胖體質。建議多吃水果、沙律或不同蔬果，再加點豆製品和穀類等吸收植物性蛋白質，配雞肉或魚肉來代替牛肉或羊肉等紅肉，減少高脂和控制食量。因應A型人的腎上腺皮質醇分泌量較高，容易積聚壓力和緊張情緒，可選擇瑜伽或太極等緩慢的動作，有助放鬆身心。

B型：少食多餐再游水 相比A型，B型人有傳於喜馬拉雅山一帶的游牧民族裏發現，他們多吃肉類和奶製品，故B型人體內多有分解肉類蛋白質的酵素，消化能力較強，適合以瘦肉或魚類配綠葉、雞蛋和芝士等，以少食多餐來進行減肥。要留意肥豬肉、雞肉等家禽肉，以及章魚、龍蝦等較高膽固醇的食材和加工製品，還有含碳水化合物的麵條、粟米等都不宜多吃，以免阻慢新陳代謝。由於B型人愛追求有趣和新鮮感，又要保持頭腦清醒，健身操、游水等運動對相當適合。

AB型：帶氧運動為首選 AB型集合了A型和B型的優點和缺點，食得多肉又難消化，但敏感體質又容易積聚脂肪，看似有點難搞。所以學者建議食用多點蔬果、豆製品、魚肉海鮮和雞蛋等，乳製品和肉類要適量，保持均衡飲食，盡量避免以煎炸的烹調方式煮食。水果的話，首選幫助消化又去脂的西柚。為免長時間坐下囤積脂肪，AB型人可多踩單車或跑步等帶氧運動，選擇多元化。

O型：肉類增肌加重訓 有研究指在人類狩獵時代，最早出現的就是O型血，當時的人以動物作主要食糧，故最擅長消化和分解肉類蛋白質，對乳製品則較難消化，建議揀選低脂瘦肉為主的肉食減肥法，再加上適量蔬果，細細嘴嚼最好不過。做運動時不妨給自己一個長期規劃，持續進行球類或重量訓練等劇烈運動，對於增加肌肉量及減少脂肪相當有幫助。

撰文：林佩婷

圖片：互聯網