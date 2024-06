峇里島Beach Club 泳池派對夠盡興

斜坡之上 別有洞天

於2022年在努沙杜瓦開業的Canna Bali,是一家設在懸崖頂部、俯瞰大海的Beach Club。提供多種不同設施,包括有海邊餐廳兼酒吧Canna Lodge、戶外泳池Canna Deck & Pool、室內休閒空間Canna Sky、私人貴賓區Stone at Canna等,分布於懸崖頂部至海灘區的斜坡。當中更設有人工洞穴區Cave at Canna,深入洞內便會發現是一間Disco場所,內部裝潢模仿天然石頭和岩壁的紋理結構,融合了峇里島風格和現代感的設計,配合昏暗的燈光環境和DJ的電子節拍炒熱氣氛,想徹夜狂歡可謂最適合不過。而處於懸崖的高級餐廳Cliff at Canna亦是亮點,餐廳設有落地玻璃,可從高處俯瞰沙灘和大海美景,菜單也會因季節而異,炮製出各種當地以至世界各地的時令美食,還有多款葡萄酒和創意雞尾酒等。另外,這裏還提供多種玩樂活動,無論是刺激的滑翔傘,抑或悠閒的水上獨木舟等,總有一款適合你。收費IDR750,000起(約HK$357,可抵銷飲食費用)。