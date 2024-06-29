Manifesto純電四驅創意無極限

雷諾集團旗下的羅馬尼亞汽車品牌Dacia，早前設計了一款既不設車門，亦不設車窗和前後擋風玻璃的全開放式緊湊型純電概念四驅車Manifesto，藉無遮無掩的破革設計，來一次創意大解放。

征服崎嶇地形 可拆卸電源設計 擁有高離地距的Manifesto，是一款專為戶外活動及應付崎嶇地形而設計的概念越野四驅。刪走了車門、車窗及頭尾擋風玻璃，不僅減少人與大自然的阻隔，亦令車身輕上一大截，有助於降低能源消耗。腳下配備Airless非充氣式輪胎，一來免充氣、防刺穿，可以同爆胎講拜拜；二來其胎身坑紋設計獨特，不會行到無胎紋而跣胎，使用壽命更長，變相減少輪胎廢棄的情況。

此外，極短頭冚與A柱之間特設一對儲物空間。車頂行李架設計獨特，中間部分配備4塊可90度豎起的圍板，方便翻起來擺放大型行李。尾部平台式空間則附設兩個隱藏式有蓋儲物格，平台沒有載物時還可變作多用途桌面。車頭僅配備一盞「非常夠照」的強力射燈，其照射力寬廣之餘，還可拆下變作手電筒。而車尾設有可拆卸充電池，配備USB插口及家用插座，可於戶外活動期間充當流動電源，為營燈、對講機、平板電腦及各式電器充電。

無遮無掩車廂 多用途連接系統 無遮無掩的開放式車廂，內裝用料以平實耐用、美觀環保為主，傳統常見的裝飾性鍍鉻及皮革等統統消失，取而代之是跟車身一樣採用含20%再生膠Starkle物料製成的內部嵌件裝組，以及採用天然水松木壓製的飾面來覆蓋錶台及裝飾軚環。

錶台設計兼具多功能性，內建YouClip多用途連接系統，方便用家靈活地將模組化配件如杯架連掛鈎等，接上並固定於不同位置，活用車廂空間。同時採用Bring Your Own Deivice設計理念，只要將智能手機接上錶台中央位置，便可與車載系統接連，直接取代內置式中央觸控屏幕。至於整張由頭枕一直覆蓋到小腿托的座椅墊，以高防水性又耐用易潔的物料製造，並採用易裝拆式設計，方便拆下來當睡袋使用。

同場加映：SKYE前衞野性 約4秒破百 由英國汽車設計師Ian Callum掌舵的Callum Designs工作室，亦設計了一款高性能緊湊型純電概念四驅SKYE。車身長逾4米，闊近1.9米，高離地距配以大尺寸輪圈，加上鮮明突出的輪廓，令整體造型時尚前衞兼帶點不覊野性。據悉其車重僅1,150kg，並擁有0~100km/h只需約4秒的加速實力。

至於其錶台設計簡約得來着重功能性，配備數碼化儀錶、支援Apple CarPlay和Android Auto的中央觸控屏幕，下方設有像斜置立體「d」字形架構，上層操控台配備3個垂直排列觸控旋鈕及波段選擇器等，下層則是置物空間。車廂採用2+布局設計，前排有一對運動座椅，後排則是一張可靈活拆下的兩座位長椅，方便隨時變出更多載物空間。若是單車友更可將斜背拆下來，同時將Pick-up式尾斗門外翻放平，用來運載單車；滑雪愛好者則可於斜背上加裝固定架擺放雪具等。

撰文：林登麗

Airless非充氣式輪胎擁有獨特胎身坑紋設計，一次過免卻了充氣、爆胎甚至行到無胎紋的煩惱。 附設兩個隱藏式有蓋儲物格的尾部平台式空間，卸物後可變作多用途桌面使用。 杯架連掛鈎屬內建YouClip多用途連接系統的模組化配件，以便靈活地固定於錶台。 SKYE是一款配備2+座位的高性能緊湊型純電概念四驅，完成0~100km/h加速僅需約4秒。 操控台配備3個垂直排列觸控旋鈕及波段選擇器，下層空間可用來置物。 置於車尾的充電池，可拆下來變作流動電源，為營燈、對講機等充電。 車頭僅配備一盞超強力射燈，還可拆下來變作手電筒。 座椅墊由頭枕一直覆蓋到小腿托，整張可拆下來變成睡袋。 靈活的車廂設計，單車愛好者可將尾斗門外翻放平，便可擺放多輛單車。 車頂行李架的中間部分，設有4塊可90度靈活豎起的圍板，方便攜帶各式行李。 天然水松木飾覆蓋着錶台及軚環，內裝嵌件更採用含高達20%再生膠的Starkle物料製造。 於SKYE的斜背上加裝固定架，便可放置雪具等物件。 錶台配備數碼化儀錶、支援Apple CarPlay和Android Auto的中央觸控屏幕。