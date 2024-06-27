世界50最佳餐廳出爐 Top 3盡顯功架

民以食為天，一年一度的國際飲食界盛事「世界50最佳餐廳」（The World's 50 Best Restaurants 2024）名單日前出爐，每年都會由來自全球27個地區的1,080名國際餐飲業專家投票選出，今屆的頭3位分別是西班牙的Disfrutar和Asador Etxebarri，以及法國的Table by Bruno Verjus，大家有機會到訪這些地方時不妨順道品嘗一番。

創意實驗料理 Disfrutar 位於西班牙巴塞隆拿的高級餐廳Disfrutar，2014年底開業，1年後便獲得米芝蓮一星，並於2018年首次登上「世界50最佳餐廳」榜單，排名19，此後持續攀升，今年更榮登榜首，並獲得2024年歐洲最佳餐廳的榮耀。餐廳由Oriol Castro、Eduard Xatruch 和Mateu Casañas 3名出身於分子料理名店El Bulli的大廚所開設。

餐廳名字意指「享受之意」，秉承創新料理的精神，致力利用現代科技融合創意呈現佳餚，因此特別在餐廳地下室設立創意實驗室，有5名成員每周開會，透過分享和討論激發出新靈感，目前已經研發了約700個食譜，期望客人不但品嘗到美味佳餚，更能顛覆對食物的固有思維。

餐廳最多只能同時招待40位客人，設有經典菜單和季節菜單兩款，提供約30道菜式，價錢每位約295歐元（約HK$2,469）。由於菜單完全保密，客人入座後只會收到一張列出各種詞語的紙張，例如「友誼、創意、技術、記憶、風味、故事」等，從而引起客人對「我們的食物背後隱藏着甚麼？」（What lies behind our food？）的聯想，再配合客人的飲食口味而定製菜式，保證驚喜十足。其招牌菜「魚子醬炸麵包Pan chino」，麵糰會打成泡沫狀再加入魚子醬和忌廉才油炸而成，外脆內軟口感十足，還能品嘗到魚子醬的鮮甜滋味。另外還有用魚膠製成的通心粉，配上帕爾馬森芝士，一硬一軟的組合，令人驚喜。

原始燒烤滋味 Asador Etxebarri 排名第2的餐廳同樣位於西班牙、臨近港口城市畢爾巴鄂（Bilbao）的Asador Etxebarri，以燒烤料理而聞名，因而有着「烤肉聖殿」美譽。餐廳深藏於寧靜的巴斯克地區，周圍被群山美景環抱，老闆兼主廚 Victor Arguinzoniz乃土生土長人士，喜歡在大自然中吸取靈感，以最接地氣的方式，把原始食材的風味提升至最高境界。不過最令人驚訝的是，Victor Arguinzoniz無師自通的超高廚藝，他從30歲開業至今都未曾上過廚藝學校，一直靠自學鑽研出獨門的燒烤料理，他掌握火候的控制和不同炭料木材的配搭可謂達到爐火純青的程度。

餐廳裝潢平實自然，主張原汁原味的食材，調味料只有鹽、葵花籽油和橄欖油，配合傳統的原木燒烤方式烹調，木材也會根據食材而調整，例如牛扒會用葡萄藤來燒烤，不但火力旺盛，還有強勁的炭香味，兼保留一股葡萄藤香和炭香；至於海鮮則會使用味道清淡的冬青木，燒出來的肉質會更細嫩軟滑，而火候力度亦有分為煙熏和大火猛燒等，以保留食材的新鮮滋味。餐廳選用當地頂級食材，提供14道菜式，包括精選自製香腸、燒鳳尾魚、墨汁魷魚、鱸魚和牛扒等，其中的招牌菜有Palamós紅蝦燒烤，肉質飽滿，鮮味無比，配上陣陣燒烤香味，令人垂涎欲滴。餐廳現時只開放午餐時段，價錢每位280歐元（約HK$2,344、不包含飲品），並只招待30位客人，如果想前往朝聖就要提早預約。

百變新奇菜式 Table by Bruno Verjus 位於法國巴黎的Table by Bruno Verjus榮獲今屆「世界50最佳餐廳」的第3名，餐廳老闆兼主廚Bruno Verjus的經歷十分精彩，在他54歲之前是知名美食評論家和作家，但漸漸覺得單憑文字不足以滿足對美食的追求，決定將所思所想都實踐為菜式，其後花了1年時間構思餐廳的大小事務，由食材選購到佐料配搭，都不假手他人，並於2013年在沒有專業廚藝經驗下開設此餐廳，正式轉型成為廚師。

雖然是由零開展新事業，他卻取得非凡成績，餐廳開業4年後已獲得米芝蓮一星、10年後取得三星，並於去年首次打入「世界50最佳餐廳」榜單，成為巴黎最受注目的餐廳之一，即使Bruno Verjus已經年屆64歲，但仍每天親自坐鎮，精心炮製美食佳餚。餐廳提供不足50張桌椅，採用開放式廚房設計，提供10至12道菜式，對於食材選用有着嚴格要求，並期望呈現出食物的原汁原味，因此餐單經常變換，無論是午餐或晚餐都充滿驚喜和趣味，其中包括白蘆筍、新鮮三文魚和甜品等。由於法國是著名的生蠔產地，因此餐廳對於炮製生蠔也有獨門秘方，例如會選用諾曼第（Normandy）生產的蠔，外殼堅硬而肉質卻彈性十足，廚師只需用橄欖油、海藻來提升鮮味。龍蝦也是餐廳的招牌菜之一，選用無污染且生於豐富海洋生態的野生龍蝦，利用低溫方式炮製，肉質爽脆彈牙，富有鮮甜味。午餐和晚餐的價錢劃一，每位400歐元（約HK$3,348、不包含飲品）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

以加泰羅尼亞經典的豆沙律為靈感創作的「白豆鱈魚沙律配杏仁」。 餐廳主打創新料理，致力利用新技術研發出顛覆味蕾的菜式。 每款食材都源自自家農場，肉類也是自家醃製。 主廚Victor Arguinzoniz 用上諾曼第出產的蠔，配搭橄欖油和海藻，滋味獨特。 使用了泡沫料理技術的「魚子醬炸麵包」，是餐廳招牌菜之一。 （左起）主廚Oriol Castro、 Eduard Xatruch和Mateu Casañas 巴斯克頂級鳳尾魚燒烤是不少人的必點之選。 白蘆筍用海水燉煮，辟除蘆筍乾澀味道之餘，又能保留蔬菜的原汁原味。 產量稀少的林肯豆配上清新爽脆的螯蝦刺身，再倒入提味的檸檬龍蝦醬汁，十分開胃。 利用魚膠粉製成的通心粉，配上飽滿濃郁的帕爾馬森芝士。 最著名的加泰羅尼亞紅蝦，生熟比例約為7比3，同時具有生蝦的爽脆和烤蝦的彈性。 餐廳沒有花俏裝潢，營造出樸實優雅的氛圍。 餐廳嚴選無污染的野生龍蝦，經過低溫烹調，讓肉質保持清爽脆口又充滿鮮味。 主廚Bruno Verjus