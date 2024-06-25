締造新世代遊艇aStøne 幻之魅

當下大部分遊艇的船身均以白為主，管他是亮白、象牙白抑或珍珠白，無不予人矜貴、高雅的觀感，但今次介紹的遊艇可謂反其道而行，有金有綠有粉紅，就是不帶半點白色，尤其是概念遊艇「aStøne」，利用灰、綠、紫等顏色締造漸變效果，色相迷人，將船身不留白之魅力表露無遺！

呈現醉人色相 色彩可以觸動人的情緒，也能夠彰顯一個人的性格、喜好以至生活態度，而作為身份的象徵，遊艇設計在用色方面一向講究，並於近年悄悄起革命，由以白為主，漸漸走向五顏六色。出自意大利遊艇設計師Jacopo Leoni的「aStøne」，就以醉人色相為賣點！

先由外觀說起，「aStøne」是一艘長59米的超級遊艇，以堅固的鋼製船體承載鋁製上層建築，由窄至寬的輪廓，展現出順滑、流麗的線條，有型之餘，又能減低航行時的風阻。色調方面，近船頭部分為鐵灰色，漸漸滲入茄紅色，繼而又出現草綠色，船尾則變成紫紅色，在陽光映襯下，這些色彩彷彿會不斷流動，營造出更為醉人的漸變效果。

添加藝術氣息 色相迷人之餘，「aStøne」的內部設計也教人期待。雖然設計師仍未發布相關預想圖，但就透露會採用淺色調的木材、石材和粗獷金屬，打造奢華而舒適的生活空間。另外，總噸位為499GT的「aStøne」，共有4層甲板，加上室內與戶外打成一片，可為船主帶來寬敞的活動空間，招呼12名客人綽綽有餘。

值得一提，船尾甲板會以雕塑花園的格局來規劃，設計靈感來自紐約現代藝術博物館，既可作為休閒用途的花園露台，又能變成雕塑展示區，加上主甲板尾部會有一個壁畫休息區，可為海上生活增添藝術氣息。性能方面，「aStøne」專為長途航行而設計，由兩台CAT C32發動機驅動，巡航速度為12節，最高航速可達到17節。

同場加映 AK Royalty 金光閃閃

數到最搶眼的顏色，象徵貴氣的金色，是許多人心目中的首選！出自Palmer Jonhson的運動型遊艇「AK Royalty」，其船身由頭到尾均抹上24K金粉，在陽光照耀下，閃閃發光，輕易把一般以珍珠白為主色的超級遊艇比下去。同樣地，內部裝潢亦用上耀眼的金銀家具，並以黑、白兩色作配搭，盡顯奢華。

設施方面，長41.1米的「AK Royalty」，卻有齊按摩浴池、露天影院、高爾夫球座，以及多款水上玩意，可給船主提供豐富的娛樂體驗。

Pink Shadow 墨綠神秘

荷蘭船廠Damen Yachting建造的探險遊艇「Pink Shadow」，由Azure Yacht Design & Naval Architecture和Design Unlimited負責設計，其冰級鋼製船體不但擁有硬朗的輪廓、利落的線條，表面更塗上一層亮麗的墨綠色，視覺上予人神秘莫測的感覺。

性能方面，總噸位為1,091GT的「Pink Shadow」，由兩台MTU發動機提供動力，最高速度達14.5節，巡航速度則為11.5節，可航行5,000海里，很適合用於征服極端環境。

Pretty in pink 櫻紅上身

出自土耳其船廠VisionF Yachts的雙體遊艇「Pretty in pink」，最特別之處在於鋁製船體的顏色用上淡淡的櫻花粉，在陽光映照下，迷人程度媲美塗了胭脂的少女！此外，「Pretty in pink」的長度只有24.6米，體積小巧，但船上細節經倫敦室內設計單位Thurstan Design把關，成功做到麻雀雖小，五臟俱全，當中包括4間套房，可容納8位住客，還有寬敞的沙龍、飛橋甲板等。值得一提，內部設計呼應了船身的獨特顏色，襯上豪華天鵝絨地氈、圓形梳化等，彷彿是向1970年代致敬。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

想享受日光浴？可走上頂層的飛橋甲板。（ig@_ldwo） 船身由頭到尾抹上24K金粉的「AK Royalty」，色彩耀眼。（Burgess Yachts） 船上有多項娛樂設施，就連打高爾夫球都無問題。（AK Royalty） 一身櫻花粉的「Pretty in pink」，可會令你聯想起迷人Pink Lady？

（VisionF Yachts） 位於船尾的圓形泳池，景觀開揚。（ig@_ldwo） 「AK Royalty」有5間客艙，可容納12位住客。（Burgess Yachts） 作為一艘探險遊艇，「Pink Shadow」以帶點神秘感的墨綠色示人，非常貼切。（Damen Yachting） 雖然船體長度僅24.6米，卻有4間套房。（VisionF Yachts） 「aStøne」有4層甲板，招呼12名客人綽綽有餘。（ig@_ldwo） 內部布置以黑、白兩色配搭金銀家具。（Burgess Yachts） 冰級船體配上硬朗的輪廓，可航行5,000海里，征服極端環境冇難度。（Damen Yachting）