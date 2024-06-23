速學夏日護膚 打造誘人水光肌

夏至（6月21日）已過，代表盛夏正式拉開帷幕。烈日當空下，外出時皮膚容易曬傷；足不出戶留在冷氣房，則會導致肌膚缺水乾燥。若要避免及處理以上棘手問題，不妨試試近期在社交媒體爆紅的護膚大法。即使在炎炎夏日，要令皮膚養成白滑水嫩亮澤的水光肌也並無不可！

曬傷急救 塗蘆薈膠 夏季時不少人喜愛戲水暢泳來消暑，但若沒做好防曬便很容易曬傷，導致皮膚泛紅刺痛。韓國皮膚科醫生李藝恩於社交平台分享了超低成本的曬後急救法，清水洗臉後，以冷藏的無菌生理鹽水浸濕化妝棉，將其敷在額頭、面頰、鼻樑等容易曬傷的部位，再將無酒精的蘆薈膠厚塗於全臉和化妝棉之上，10分鐘後洗淨臉上殘留物，再薄薄地塗上一層蘆薈膠收尾，就能降溫、補水，紓緩曬後紅燙肌膚。另外，也可以冰毛巾冰敷頸後的大椎穴，減輕曬後不適感。

天然成分 美白修復 李藝恩指出，由於曬後皮膚處於紅燙敏感的狀態，應該避免使用可能刺激皮膚的功效性護膚品。「美容大國」韓國流行以天然食品做美白管理，在膚色暗沉期，當地人愛將化妝棉浸泡在綠茶水中並冷藏數分鐘，再濕敷面部並疊塗蘆薈膠，15分鐘後洗淨即可。綠茶含有豐富的維他命C和兒茶素，有助美白和鎮靜肌膚。而皮膚起皮粗糙期，可用牛奶濕敷面部，因其發酵中產生的天然保濕因子AHA能夠溫和地去除老廢角質。不過，最後一定要洗乾淨面部，避免因殘留物引致生暗瘡。

兩大招數 鎖水保濕 經常留在冷氣房內，肌膚更易缺水乾燥，想維持水噹噹狀態，可試試於網上熱議的洪水式護膚及Slugging敷臉法，前者方法是溫和地潔面後，先立即塗上含玻尿酸的保濕精華，因其強親水性，可利用及吸收表皮殘留水分，隨後再塗上一層乳霜就能牢牢鎖住水分，保持一整日水潤飽滿。後者適合乾燥肌膚，按照平時夜間護膚流程進行保養後，再塗上一層輕薄的花士苓或封閉性保濕面霜，翌日洗淨後就能得到水嫩透亮肌膚，此方法一周進行兩次即可。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網

蘆薈膠有助減輕曬後不適感。 牛奶發酵中產生的天然保濕因子AHA，能夠溫和地去除老廢角質。 塗了保濕精華後，再補上一層乳霜就能牢牢鎖住水分。 暴曬後皮膚容易出現紅腫、灼熱等情況。 無論用綠茶或牛奶敷面，事後必須洗淨面部。 取適量的花士苓或封閉性保濕面霜薄塗於全臉，翌日能得到水嫩透亮肌膚。 韓國皮膚科醫生李藝恩 洗臉後，趁肌膚濕潤立即塗抹含玻尿酸成分的保濕精華，能加強補水效果。