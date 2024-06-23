東京必去！ 精釀啤酒新蒲點

樓高兩層的Spring Valley Brewery Tokyo，按樓層提供不同類型的精釀啤酒體驗。

近年在日本流行的精釀啤酒，特點是獨立製造、產量較少、並以傳統手法釀酒，其風味是一般大牌子品嘗不到的。現時不少精釀啤酒廠更會開設附屬酒吧，為好酒之徒帶來更豐富的歎啤享受。最近東京代官山便有老字號精釀啤酒品牌的直營體驗店完成翻新，賣點係由有啤酒協調師資格的員工為你作啤酒及佳餚配對。另外，清澄白河及原宿亦各有享用精釀啤酒的新蒲點登場，絕對想先飲為快！

專人服務 美妙配對 早於1870年在橫濱成立的Spring Valley Brewery啤酒廠，其位於代官山、樓高兩層的直營體驗店Spring Valley Brewery Tokyo於今年5月完成翻新。今次最大改動是每層劃分為不同的精釀啤酒體驗，焦點落在裝潢典雅的2樓樓層，這層專為享用啤酒套餐而設，提供至少8款精釀啤酒可點選，包括品牌的旗艦啤酒、入口充滿大麥香味的豐潤〈496〉，亦有混合日本啤酒花、帶來清爽柑橘香氣和宜人苦味的Japan Ale〈香〉等。當中需預約的套餐Pairing Counter Course由擁有啤酒協調師資格的員工負責餐與酒的配對，並有僅供配對套餐享用、利用麴作原料的獨特口味「特釀～白麴混合～」啤酒，令味道相得益彰。1樓則以「即使從未嘗試過精釀啤酒的人也能輕鬆體驗的空間」為理念，除了能品嘗多款啤酒出品，亦有賣相及味道均吸引的小吃拼盤、代官山黑炸雞塊及山椒烤雞肉串海藻薄餅作下酒小吃。而且酒客更可在館內邊暢飲啤酒、邊觀看精釀啤酒的釀造過程，連視覺也令人迷醉呢。

廠房變身 和紙點綴 於2022年年底開業、位於東京森下站和清澄白河站中間位置的Beer Vista Brewery，是一間由印刷廠改建而成的啤酒廠和酒吧。店內裝潢以「日本、材料、工藝」為主題，加入不少日本傳統物料如和紙作裝飾，並以別具心思的燈光及掛畫等營造異國氣氛。用餐地方和釀酒空間相鄰，客人可邊享用啤酒和食物，邊近距離觀看釀造啤酒過程。啤酒廠目前正致力生產4種類型的原創啤酒，包括淡色艾爾啤酒（Pale Ale）、 琥珀艾爾啤酒（Amber Ale），及由兩種啤酒花釀製的印度淡色艾爾啤酒（IPA）。與此同時，店內設有10個水龍頭，提供10款與日本有聯繫的啤酒廠出品。一場來到，也別錯過以Beer Friends為主題的佐酒小食，人氣之選包括印度醬漬茄子、炸菊芋鹽昆布配米莫萊特芝士、羊肉芹菜根麻婆豆腐等，還有煎蛋卷、白菜卷等每日限定菜式。店主希望創造一個容易讓人聚集的空間，未來打算與其他界別合作，例如將店舖變成畫廊或音樂空間等，令人相當期待。

實驗空間 聯乘口味 於東京原宿剛開業的Tokyo Beer Lab，以「一個享受啤酒和音樂的實驗室，連結世界各地的人」為概念，這裏不僅釀製啤酒，更是一個讓人交流啤酒、音樂、藝術等的場所。創辦人Ryuji Takeda曾在著名精釀啤酒廠Gahaha Beer接受培訓，另外兩位拍檔Xan Varcoe及Faragasso Angela分別是資深DJ及擅長研究機械人，三人各有所長，合力打造一個富未來感的飲酒空間。在釀製啤酒方面，店主重視釀啤酒的傳統，同時不斷研發新的口味、技術和原料，創造出充滿原創性的啤酒。推介啤酒有Cloudy Crop，是店舖與另一個精釀啤酒品牌Brewmin合作的產品，使用小麥、燕麥、混合酵母及大量熱帶啤酒花作原料，製成口感順滑的TIPA啤酒。另外與啤酒品牌Gahaha Beer合作推出的OAT Cream TIPA啤酒Helix Haze，同樣屬必試口味。酒吧更不時邀請DJ打碟，這些表演會於網上直播，旨在將世界各地的人連繫起來。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

1樓為輕鬆體驗精釀啤酒的空間，可邊吃喝邊觀看精釀啤酒的釀造過程。 Pairing Counter Course由擁有啤酒協調師資格的員工負責配對餐與酒，並可品嘗店舖限定釀製的10款啤酒。 以和紙點綴的店內亮起柔和燈光，配上啤酒美食，十分減壓。 每天使用不同醬汁的上等烤牛排，配以千葉縣我孫子市出產的蔬菜，令人滿足。 店舖灰色為主的水泥牆加上銀色器材，設計偏向簡約的工業風。 創辦人Ryuji Takeda曾在著名精釀啤酒廠Gahaha Beer接受培訓，致力研發新口味。 門口位置展示了品牌的釀酒用具及罐裝出品。 期間限定的「一號踏切」，是2015年店舖開幕初期首次發售的啤酒，現在可再次嘗到。 店內提供10款與日本有聯繫的啤酒廠出品。 由於用餐空間就在釀酒位置附近，客人可近距離觀看釀造啤酒過程。 與另一個精釀啤酒品牌Brewmin合作的Cloudy Crop，是一款口感順滑的TIPA啤酒。 於啤酒水龍頭上，可看到各款啤酒的顏色。 位於東京森下站和清澄白河站中間的Beer Vista Brewery，店面寧靜悠閒。 最近與六本木酒吧Common共同開發的Common 2nd，是含奇異果及檸檬葉香味的印度淡色艾爾啤酒。 位於原宿的Tokyo Beer Lab，單看門面很難想像是一間啤酒廠和酒吧。 啤酒廠旁邊設有DJ Booth，不時有DJ打碟，對音樂有興趣的朋友也可以報名成為DJ一分子。