杜拜必食12星名廚巴斯克料理

澳洲Westholme和牛T骨牛扒

柔軟而富油花的M6和牛放在炭烤架上，簡單加鹽調味，配西班牙紅椒或沙律享用，剛好平衡油分。

愛熱鬧及Shopping的朋友打算暑假外遊的話，不妨到杜拜一趟！當地6月28日至9月1日會舉行一年一度的杜拜夏日驚喜節，帶來多種文化活動及煙火匯演等節目。到此一遊也別錯過美食，擁有12粒米芝蓮星星的名廚Martín Berasategui最近開設了杜拜首間巴斯克餐飲概念餐廳，另外還有主打意式美食及歐亞風味料理的餐廳登場，令人大飽口福！

獨特風格 華麗氣派 由名廚Martín Berasategui於3月開設的Jara by Martín Berasategui，主打當地少見的巴斯克料理。位於西班牙北部和法國接壤的巴斯克自治區（Basque Country）既臨海同時多山，發展出以魚類為主的沿海地區飲食文化，和以肉類、蔬菜、豆類、淡水魚為主的內陸飲食文化，構成獨特的美食風格。餐廳的用餐區以絲絨綠、深啡和金色配搭，並有宏偉的花藝裝飾，及設置火爐環繞，優雅有氣氛。中央的酒吧則選用鮮紅色作主調，配深橙色橢圓水晶燈，華麗有格調。食物方面，餐廳選用來自大西洋和地中海的魚獲及海鮮，加上加利西亞紅肉等食材，推出多款共享菜單。前菜有清新的番茄他他配Stracciatella芝士、清涼的生蠔配西班牙凍湯和沙律等。主菜有烤章魚、藍龍蝦、海鱸魚和鱈魚頭蜆肉燉菜等海鮮，食肉獸可揀選澳洲Westholme和牛T骨牛扒及西班牙小羊肩肉等。飯後甜點有巴斯克芝士蛋糕、熱朱古力蛋糕和西班牙油炸麵包甜點Torrijas等，又或到酒吧品嘗雞尾酒，延續熱鬧氣氛。

意式情懷 人氣肉丸 想和朋友來個輕鬆聚餐，不妨前往位於朱美拉湖塔區的意式餐廳Franky's Pizzeria。店內布滿植物和藝術品、間條紋地磚、巨型的酒吧枱。另設有戶外位置，讓你邊看高空景致邊嘗美食。杜拜天氣炎熱，推介來一口由復古番茄、黑橄欖和酸種麵包等製作的Panzanella Salad，又或是用意大利青瓜、雅枝竹、梨肉加堅果等製作的Franky's Salad，同樣清新開胃。人氣招牌菜首推飽滿結實的肉丸，配番茄醬、香草蒜蓉醬和Stracciatella芝士，肉味香濃又帶「芝」香。另一道炸飯球，外脆內滑，用來作佐酒小食最吸引。不可錯過的還有以傳統木炭烤爐製作的薄餅，經典選擇有Margherita、辣肉腸、鯷魚和肉丸等。喜愛複雜層次的話，則可揀選芳香撲鼻的黑松露蘑菇或青口蝦肉薄餅。甜品有傳統提拉米蘇、意大利Gelato和帶榛子香的Cannoli供應。逢周五和周日這裏還有DJ打碟，摸住酒杯底聽歌聊天，好有度假感覺。

創意歐亞滋味 嘗炸軟殼蟹包 想品嘗中菜或亞洲美食，位於Dubai Opera Plaza有主打歐亞風味的Alba。餐廳剛於3月開業，兩位主廚Vladimir Chistyakov和Minho Ted Shin以中日韓三地的美食作靈感，選用和牛、海膽、松露及各式海鮮食材，再融入地中海等風格烹調，打造獨一無二的美食。餐廳菜式用料矜貴，造型亦引人注目，其中的炸軟殼蟹包特別選用半圓麵包夾着炸得香脆的軟殼蟹，外形和真蟹相若，趣致軟萌。另外必試和牛Carpaccio配魚子醬和海膽，肉香和鮮香在口腔中爆發，層次豐富。愛時令美味的話可選壽司拼盤，配清酒或雞尾酒品嘗，分外吸引。這裏亦可品嘗到早前大熱的和牛三文治，配漬物和黑松露片，中和油脂又能提升香氣。還有以樹葉點飾的爐端燒風味吞拿魚，蘸醬汁同吃，鮮嫩美味。甜品推介朱古力車厘子慕絲和杧果千層，酸甜果香去滯消膩。享用美食時可配葡萄酒或清酒，或滲入亞洲風味雞尾酒，可豐富美食體驗。

撰文：林佩婷

部分圖片：互聯網

生蠔配Martín Berasategui西班牙凍湯

採用優質生蠔，並配搭以番茄、青椒、青瓜、洋葱、蒜、橄欖油和醋等製作的凍湯，是夏天消暑一大良品。 用餐區瑰麗典雅，中央的花飾相當悅目。 Panzanella Salad

復古番茄、黑橄欖和酸種麵包配橄欖油，簡單開胃。 用餐區色彩繽紛，搶眼吸睛。 Wagyu Carpaccio

生和牛片加海膽和魚子醬一起吃，嫩滑肉味和鮮味混合，更加美味。 長長樓梯最適合客人拍照留念。 藍龍蝦

藍龍蝦來自加利西亞，以蘋果醋、油和番荽等醃烤，再加點牛油，鮮香嫩滑。 主廚Martín Berasategui Anchovy Pizza

鯷魚、番茄、酸豆、黑橄欖和Stracciatella芝士作配搭，微酸鹹香。 戶外位置布滿植物，好啱打卡。 Wagyu Sando

和牛三文治配微酸漬物和芳香的黑松露片，中和油分又提升香氣。 開放式廚房配亞洲和歐洲風格的裝潢，氣氛熱鬧。 熱朱古力蛋糕配焦糖雪糕

蛋糕選用西班牙雞蛋加牛油和朱古力製作，配自家製焦糖雪糕和乾果碎，甜美富口感。 Franky’s Famous Family Meatballs

肉丸淋上番茄醬、香草蒜蓉醬和Stracciatella芝士，是店內的招牌美食。 Vitello Tonnato

小牛肉加醃青葱、吞拿魚蛋黃醬、刁草和薯片，口感十足。 Golden Soft-shell Crab Bao

柔軟麵包夾着炸軟殼蟹和蔬菜，外表有點似Q版的螃蟹。 Robata Grilled Salmon

吞拿魚肉經爐端燒烤製，配帶亞洲風味的醬汁，鮮嫩富油香。