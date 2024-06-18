奇趣臨海小築 人魚也瘋狂
被譽為「人間天堂」的島國馬爾代夫，聽說是上帝遺落在印度洋上的珍珠，其水上屋坐擁無敵靚景，令海量的旅客非常嚮往，但對比之下，今次介紹的概念建築「She Sell Seashells On The Seashore」似乎更有趣，相信連動畫世界中的小魚仙也會為之瘋狂！
貌似貝殼
每天清晨一睜開眼，碧海、藍天就在面前，實在教人心曠神怡，難怪那些臨海別墅能成為許多人眼中的Dream House！出自新加坡建築設計師Hajar Ali的概念建築「She Sell Seashells On The Seashore」，則進一步給這類Dream House添加「夢幻」色彩！
據設計師的構想，該座建築位於馬紹爾群島一個名為Bikini Atoll的堡礁上，景色怡人，其設計靈感源自貝殼，從預想圖所見，它的外形像一隻開了口的巨蚌，表面呈乳白色，不禁令人聯想起動畫電影《小魚仙》（The Little Mermaid）中女主角愛麗兒所居住的貝殼宮殿。離它不遠處，還有一座貌似響螺的臨海別墅，內內外外的布置均加入螺旋形設計，極具層次感，跟海上的捲浪相映成趣！
景觀開揚
室內設計方面，由天花、地板到牆身，用色上無不選擇樸素的Earth Tone，而且看不到人工修飾的痕迹，令人如置身天然洞穴。睡房內的部分牆壁，加入貝殼似的紋理和光澤，似在還原人魚的寢宮，別具心思。
臨海建築的優勢在於有美景相伴，為了讓屋主可時刻獲得視覺上的享受，無論客廳、睡房、衣帽間以至浴室，均裝有大面積落地玻璃窗，令室內與戶外的界線模糊化，換言之，屋主就算足不出戶，仍能將碧海藍天盡收眼底，還能體驗海風吹拂的舒爽感覺呢！
同場加映
AquaZen Haven 渾然天成
構想以馬爾代夫為據點的度假村「AquaZen Haven」，是設計師Sepideh Moghaddam的傑作，一方面利用當地的天然物料建造，符合環保原則，另一方面則以柔和的淺灰色為基調，襯上富石膏質感的外牆，好像跟周邊的自然環境融為一體。
另外，樓高兩層的「AquaZen Haven」，除了外形獨特，像一座自然生成的建築，內部設計也充滿自然色彩，包括以落地玻璃引入自然光，又大量採用藤編家品、木製家具等。值得一提，屋外設有懸空泳池，不比水上屋遜色，還可坐擁更佳的觀景視野。
Paradise Mansion In Como 湖畔白屋
水源來自阿爾卑斯山的意大利北部景區的科莫湖（Lake Como），一直以來有不少王室貴族爭相在湖畔興建宮殿城堡，設計師Monika Pancheva的概念建築「Paradise Mansion In Como」亦打算落戶此處。根據預想圖，這座白色度假別墅，層層疊疊，配合獨特的梯級設計，貌似海水拍岸捲起的浪花。室內設計也以白色為主調，配合簡約布置、落地玻璃與高樓底，空間感十足。值得一提，別墅設有多個泳池，住客可一邊暢泳，一邊欣賞美景，實屬人生一大樂事！
Casa Del Mar 就地取材
出自設計師Monika Pancheva的概念建築，以意思為「海邊之家」的西班牙文「Casa Del Mar」命名，試圖把海邊的天然洞穴改造成度假好去處。從預想圖所見，整個設計保留了洞穴的原始氛圍，除了地板和少部分牆壁外，岩巉的洞身未經雕琢修飾，配合米色家具，予人感覺清新、自然。最特別之處在於設計師利用水道引入海水，給屋主帶來一個室內泳池。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
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