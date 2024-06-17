星級美食 「印」象非凡

印度烤全雞腿

糯米、雞肉、雞內臟和臘腸加芫荽、辣椒及香料等拌勻作餡，烤焗至皮香肉嫩，吃時蘸番茄甜酸醬，香辛惹味。

印度菜會用上多款香料入饌，味道層次複雜，除傳統菜式外，新一代的印度大廚亦融合現代烹飪技巧和食材，讓味道變得更多采多姿。近日有米芝蓮印度餐廳及大廚，不約而同推出全新菜單，當中既有傳統菜亦有糅合創意的款式，讓大家品嘗星級滋味。

銅鑼灣：糯米雞變烤雞腿 上班日子吃個午餐都急匆匆，每到周末就想自然醒再來頓豐富午餐。銅鑼灣現代印度餐廳由星級名廚兼創辦人Manav Tuli主理，他曾為本地印度餐廳奪得米芝蓮一星，除精通傳統菜餚外，亦擅長以現代烹飪手法呈現印度美食。近日餐廳推出一系列全新的周末限定午市菜式，除傳統小食外還有創意設計的菜式，讓大家以舌尖享受周末。

Chef Manav Tuli坦言平時都愛飲茶，味道濃郁的印度烤全雞腿，就是從點心中的糯米雞吸取靈感創作而成。先將雞肝、雞肉、臘腸和糯米以香料醃製，釀入雞腿再烤焗，吃時蘸番茄甜酸醬，滿口肉香和臘味香。來自印度加爾各答的東印度烤捲餅，傳統會配羊肉或雞肉，大廚則改用港人喜愛的牛面頰，軟腍又入味。

分量十足夠晒飽 傳統菜式方面，果阿地區的日常美食烤牛肉，用上原條美國黑安格斯牛肉加喀什米爾辣椒、芥末籽油和香料等醃好，慢煮6小時至軟腍，原件牛肉再切片上碟，伴醃洋葱享用，剛好平衡了牛肉的油分。南印度大蝦煎捲餅是泰米爾風味菜，米漿和扁豆製作的捲餅配辛香大蝦和醬料，鮮香惹味；最後來一口經典的印度雞肉咖喱抓飯，夠晒飽足。

（查詢電話：2882 5316）

中環：創意窰燒菜式 中環主打旁遮普菜式的印度餐廳，自2019年起成為本地首間米芝蓮一星印度餐廳至今，星級廚藝總監Palash Mitra可謂功不可沒，餐廳供應位於印度北部旁遮普菜的泥窰燒烤文化，肉類美食多不勝數。

近日大廚推出多款新菜，當中不乏選用時令食材配創意點子炮製而成；好似12安士黑安格斯肉眼扒經冷壓芥末油和黑胡椒醃好，再放入土窰爐中高溫烤至半生熟，配當造的自家製南瓜酸辣醬和醃南瓜，酸甜味道配牛肉，味道平衡。另一道煙熏雙茄子，同樣選用時令的印度迷你茄子，煙熏後加入不同配料製成茄子蓉，再配經土窰爐烤香的釀芝士茄子，鹹香美味。

紅蝦賣相吸睛 搶眼吸睛的西班牙紅蝦烤香後，加點青檸魚子醬，配牛尾醬和開心果牛油，最適合先打卡後品嘗。選用本地三黃雞製作的Malai Tikka，雞肉放在香辛醃料浸泡1日再風乾，加軟乳芝士和乳酪等醃後烤香，軟腍入味。小食的話，推介中部受歡迎的扁豆炸餅和炸豆蓉餃，前者淋滿熱番茄汁，後者則淋上乳酪、薄荷、羅望子酸辣醬，加點石榴籽，配清涼的Gin & Tonic，酸爽開胃。

（查詢電話：2368 1223）

乳香消暑飲料 別以為印度的飲品只有拉茶，當地在夏日有很多消暑佳品，如Chaas是乳酪配青檸、芫荽及小茴香籽等香料調混，加冰飲用，味道清新。Thandaai會在牛奶內加杏仁、茴香籽、玫瑰花和不同香料拌勻飲用，味道甜美。Lassi是用印度乳酪加牛奶和糖，再配不同水果攪拌，最常見就是杧果Lassi，味道甜美。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

果阿烤牛肉

原條美國黑安格斯牛肉加喀什米爾辣椒、薑和葱及香料等醃4小時，慢煮6小時，切片後配醃洋葱和加香料及青檸汁拌勻的新鮮洋葱，肉嫩味濃。 主用餐區以焦特布爾舊城區作靈感設計，帶有華麗的宮殿風格。 Malai Tikka

三黃雞經香辛調味料醃1日，風乾後加入軟芝士、乳酪和葫蘆巴醃好烤煮，配自家製煙熏粟米醬和冧酒雞肝醬，柔軟入味。 用餐區選用皮製紅色長形軟座椅，牆上掛滿藝術品，環境舒適。 南印度大蝦煎捲餅

大蝦加洋葱、薑、辣椒和羅望子烹調，配加入米漿的扁豆餅，蘸羅望子醬或番茄醬享用，微辛鮮香。 行政總廚兼創辦人Manav Tuli Dal Laddu

炸脆的扁豆餅配搭脆蘿蔔沙律，淋上酸香的熱番茄醬，外形小巧的開胃美食。 廚藝總監Palash Mitra 東印度烤捲餅

以牛面頰肉代替雞或羊肉，加芫荽籽、青辣椒和紅椒粉等醃製再慢煮12小時，是加爾各答地道美食的變奏版。 Tandoori Jhinga

西班牙紅蝦經烤香後，放上青檸魚子醬，蘸牛尾醬和開心果牛油食用，彈牙鮮爽。 Bade Ka Boti Kebab

肉眼扒以冷壓芥末油和黑胡椒醃製，烤至半生熟塗上有鹽牛油和葡萄籽油，吃時配南瓜酸辣醬和醃南瓜，肉味滿滿。 Chaas以乳酪配芫荽和小茴香籽等香料調混，再加點冰便成消暑特飲。