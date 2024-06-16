激新水族館酒店 攬海豚暢泳

近年世界各地不少水族館都推出住宿項目，剛於日本神戶市開幕的神戶須磨SEA WORLD水族館便有附屬酒店，巴閉之處係酒店內設有日本首個可與海豚同游的泳池，再加上特色魚缸客房，甫一開業即成為話題！另外台灣及新加坡亦各有與別不同入住水族館的體驗，讓住客可跟海洋生物同眠，享受超治愈的宿一宵滋味。

日本 抓住背鰭 興奮同游 神戶人氣景點須磨海濱公園經改裝後，剛於6月初重新開幕。公園集水族館、娛樂設施、酒店和商店於一身，當中焦點莫過於神戶須磨SEA WORLD水族館，館內有西日本唯一的虎鯨展示館、可與海豚互動並了解其生態系統的「海豚海灘」、及可在大型水族箱前觀察海豚的「海豚館」等多個部分。而附屬的住宿設施神戶須磨SEA WORLD HOTEL同樣賣點多多，最具噱頭的是設有讓住客與海豚互動的海豚泳池（Dolphin Lagoon），你可抓住海豚的背鰭與牠們一起在池中暢泳，透過親身接觸及撫摸去認識海豚，絕對是難得體驗！而酒店共設80間客房，全部均可觀賞瀨戶內海日落美景，並分為9種房型，當中的「海洋世界Aqua」高級客房以奇幻客艙為概念，室內設計令人聯想到遨遊大海的船隻，搭配虎鯨的黑白色調，更設有大魚缸供你隨時賞魚。酒店住客於入住期間可無限次免費進出神戶須磨SEA WORLD。房價（2人入住）每晚每位¥53,000起（約HK$2,650）。

台灣 夜宿一宵 鯊魚陪瞓 不少水族館會推出夜宿活動，讓人感受不一樣的遊逛樂趣。不過講究豪華舒適的話，台灣COZZI Blu和逸飯店．桃園館與桃園市都會型水族館Xpark合作的「Blu Night宿海奇遇」，堪稱當中代表。這個兩日一夜的住宿計劃，除了包含日間及夜間參觀水族館外，更安排客人夜宿Xpark。後者有別於一般夜宿水族館要躺在地板瞓睡袋，酒店斥資百萬新台幣打造單人帳幕睡床，以Q版鯊魚作造型，不僅具隔音及遮光等功能，而且床墊亦很舒適， 讓訪客在五星級的環境下與鯊魚、魔鬼魚、水母、珊瑚等同眠。翌日則有欣賞千魚群游和海獅表演、到實驗室餵水母及生態瓶DIY等水族館活動，玩樂元素豐富。酒店特別為此計劃打造了梳洗空間，高級沐浴用品、浴巾及負離子風筒一應俱全。此外還提供三餐，包括迎賓小點、海濱碼頭市集風格自助晚餐、睡前粥品餐點及次日自助早餐，用餐餐廳更特別設有室內露營帳篷，可體驗恍如野餐般的樂趣。每位收費NT$8,600起（約HK$2,908）。

新加坡 特色套房 邊泡邊賞 位於新加坡南端的離島聖淘沙，設有集多種住宿及玩樂設施於一身的聖淘沙名勝世界度假區。喜愛海底世界的話，必住當中的Equarius Ocean Suites，11間雙層豪華別墅內別有洞天，1樓是水色調的客房，開啟電動簾，漂亮的海底世界透過大觀景窗呈現眼前，因為這些客房跟S.E.A.海洋館的深海魚槽連在一起，上萬隻海底生物在眼前游來游去，不時見到大大條魔鬼魚前來打招呼，如果遇上潛水員餵食，魚兒就會從四面八方湧來，十分壯觀。窗前的木地板下還藏着一個下沉式浴缸，可邊泡熱水澡邊看魚兒，夜晚熄燈後，更能與數以萬計的海洋生物一同入眠，真正「魚」樂無窮。 2樓則是客廳、露台及戶外私人風呂，可享受在綠意盎然環境下浸浴的樂趣。一場來到，也別錯過到S.E.A.海洋館遊覽，內裏分為45個棲息地，可近距離見識逾千個物種、10萬多隻海洋生物，保證大開眼界！房價（2大2小入住）每晚SGD2,288（約HK$13,270）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

酒店擁有日本首個可與海豚互動的海豚泳池。 「Premier King Aqua」房型設有魚缸，配以特大睡床和別具心思的燈光及地氈。 餐廳提供多款兵庫縣新鮮食材製作的料理。 以Q版鯊魚作造型的帳幕睡床，具隔音及遮光功能，而且床墊亦很舒適。 住宿計劃為一泊三食，晚上享用海濱碼頭市集風格自助晚餐。 位於度假區內的Ocean Restaurant，同樣坐擁 S.E.A.海洋館的海底世界景觀。 住客可在池內近距離觀察可愛的海豚。 神戶須磨 SEA WORLD HOTEL的80間客房全享有海景。 水族館有全球首個使用數位科技的虎鯨教學區域「ORCA HALL＆ORCA LABO」。 訪客可藉着水族館的夜間探索，看看哪些生物活躍於深夜的海洋。 Equarius Ocean Suites設有特大觀景窗，能欣賞S.E.A.海洋館大水槽的海洋生物。 喜愛刺激的朋友，度假區還有提供12種玩樂設施的水上探險樂園。 酒店大堂設計靈感源自瀨戶內海的漩渦和海浪，天花板會投射出特別影像。 自助餐廳 Blue Ocean Orca Stadium內可邊享用美食、邊透過長21米、高2.7米的玻璃觀賞虎鯨 。 夜宿時水族館分為9大住宿區，其中「癒見水母」區域可看到海月水母在水族箱中漂浮。 整潔明亮的梳洗空間，具備齊全的日用品高級沐浴用品、浴巾及負離子風筒等。 木地板下藏着一個下沉式浴缸，可邊泡熱水澡邊看魚兒。