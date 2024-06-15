無門電動概念木系自然風

AZULIK EK的概念原型電動車不僅擁有獨特車身線條，並採用不設車門的開放式車廂設計。

墨西哥建築設計公司Roth旗下的Fablab創意空間，最近發表了一款名為AZULIK EK的電動概念車，它擁有獨特線條兼採用不設車門的開放式設計，車廂還起用墨西哥Zapote木製飾件，為極具未來感的前衞造型增添自然風韻。

AZULIK EK 墨西哥格調 AZULIK EK是配備3座位的三輪無門概念原型車，線條獨特的車身乃是以玻璃纖維製造，前後透明擋風物料則以熱塑成型的環保丙烯酸樹脂製成。車上多處木飾細節，更是取自墨西哥當地的Zapote木材，當中包括後擋風玻璃窗上橫跨車尾的弧形木飾、設於一對後座椅之間杯架連無線手機充電板，以及駕駛席前方「蜘蛛網」狀的軚環等，每件木材均經過天然密封劑塗裝加工，耐用之餘增添自然氣息。

獨特兜形座椅 點對點載具 除了不設車門之外，另一特色是車廂用上1+2座位布局，一對後座椅採用雙腳可伸直的獨特兜形設計，讓乘客可坐着甚至躺着歇息；而且全車座椅皆以航海級防水織物包覆，即使乘客去完海灘玩水再跳上車都唔難清潔。值得留意是這輛無門純電概念車並不是為了一般路道使用而設計，而是針對於度假村內行駛，用途猶如觀光車或高爾夫球車般，是一種在特定場所內駕駛的點對點交通工具。車上搭載一具2.2kW電馬達，最高時速為40km/h。單次充滿電的續航力有100公里，充電時間就需要8至10小時。

DateNest 約會專屬設計 另一邊廂，印度設計師Harshvardhan Jadeja新發表的DateNest概念車，亦融入天然木飾設計，營造和諧溫馨的氛圍。其實DateNest是由名為「約會套房」的廂形空間，以及分別設於一頭一尾、兩個獨立Mobile Pod單人移動載具組成，外觀與大自然融為一體。

「約會套房」內每個細節都經過精心設計，配合柔和燈光、溫暖色調和獨特香氣，營造使人心動的浪漫氣氛。由於Mobile Pod以搭載全自動駕駛為前設，故車廂不設傳統軚環和操控台等，僅配備具觸控顯示屏及一張電動圓形座椅；可為準備前往特定「約會套房」的人士提供私人接送服務，並於抵達後自動無縫連接到「約會套房」的廂形空間兩端。此時兩位乘客可各自調校座椅，展開面對面傾談、共享燭光晚餐、在星空下淺酌等，共享浪漫時光。

本地車訊：iX2頭驅版eDrive20 M Sport Edition 長氣續航 寶馬（BMW）純電iX2車型繼四驅版後，最近有頭驅版接力抵港，指的是iX2 eDrive20 M Sport Edition，配備前軸電馬達及前輪驅動，最大馬力及扭力分別為204hp及250Nm，完成0~100km/h加速約需8.6秒，最高速度被電子限制為180km/h。跟四驅版一樣，新車同配備64.7kWh高壓電池，而且續航里程更長，其最高續航力達478km（WLTP）。充電時間方面，兼容130kW最大充電功率直流快速充電，29分鐘內可由10%充至80%，以11kW交流電中速充電，6.5小時可充滿。

撰文：林登麗

車身採用玻璃纖維製造，前後透明擋風物料則以熱塑成型的環保丙烯酸樹脂製成。 車廂以1+2座位布局，全車座椅更是以航海級防水織物包覆，容易打理。 融入天然木飾的DateNest概念車，是設計師為打破傳統的約會而打造。 不僅亮黑色鬼面罩，亮黑色尾翼亦是M專屬。 造型獨特的木軚環，採用「蜘蛛網」狀設計。簡潔的錶台只設一塊觸控屏幕及小型電子速度計。 後座中間的杯架連無線手機充電板，同樣以Zapote木製。 「約會套房」內每個細節都經過精心設計，以燈光、色調和香氣營造浪漫氛圍。 標準配備19吋M輕合金輪圈、可變式M系列懸掛系統等。 後擋風玻璃窗上有橫跨車尾的弧形木飾，上面的EK徽章以陶瓷手工製作。 DateNest由一個名為「約會套房」的廂形空間，以及兩個獨立Mobile Pod單人移動載具（圖示）所組成。 iX2 eDrive20 M Sport Edition配備前軸電馬達，續航力長達478km（WLTP）。 配備BMW Live Cockpit Plus一體式顯示屏，採用新世代iDrive 9系統。